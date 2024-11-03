Романов спас своё место в UFC? Кинг-Конг заставил «летать» огромного бразильца

В ночь со 2 на 3 ноября на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) прошёл турнир UFC Fight Night 246. Особенный интерес привлекал поединок, в котором в клетку вышел Александр Романов. Представитель Молдавии переживал крайне непростой этап профессиональной карьеры. А в соперниках оказался очень мощный бразилец – Родриго Насименто. Для Романова поединок должен был получиться определяющим. Поэтому Александр вышел в октагон на пределе мотивации. Но и карьера Насименто стала складываться не лучшим образом. Поэтому ему было жизненно важно завершить бой в свою пользу.

Яркий тяжеловес из Молдавии зашёл в UFC серией из пяти побед. В тот момент казалось, что дивизион получил готовую звезду. Правда, сразу бросились в глаза и недостатки бойца. И в дальнейшем именно они и вышли на первый план. В четырёх следующих поединках Романов забрал всего лишь одну победу. Был повержен только Благой Иванов. Но даже его получилось одолеть лишь решением судей, пусть и единогласным. А Марчин Тыбура, Александр Волков и Жаилтон Алмейда стали непреодолимыми преградами. Причём дважды Кинг-Конг проиграл именно досрочно, что статуса в глазах боссов организации ему не добавляло.

Теперь же на пути оказался огромный бразилец. Насименто подходил к поединку с профессиональным рекордом 10-2. Но его последний бой завершился обиднейшим и очень болезненным поражением. 11 мая 2024 года Родриго столкнулся с Дерриком Льюисом. И до третьего раунда бразилец сохранял отличные шансы на победу. Но затем допустил серьёзнейшую ошибку и проиграл техническим нокаутом. Теперь для Насименто было очень важно закрыть ту осечку и вновь оказаться на хорошем счету у руководителей промоушена.

Но с самого начала поединка Романов полностью завладел инициативой. Особенно красивым получился первый раунд. Свежий представитель Молдавии выглядел намного свежее и интереснее оппонента. Поэтому он совершенно закономерно доминировал. Правда, уже ко второй пятиминутке «бензобак» начал иссякать. И Александру пришлось продемонстрировать характер. Романов пропускал большое количество ударов, Насименто нанёс 108 атак, 48 из которых добрались до цели. Но при этом боец из Молдавии классно пользовался своими преимуществами.

Александр Романов и Родриго Насименто Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

На руках Романов полностью перебил оппонента – 87 на 48 по ударам. А главное, он шесть раз смог отправить соперника на канвас переводами. Один из тейкдаунов получился максимально эффектным. Александр схватил в охапку огромного бразильца и легко бросил на настил. Пытался молдаванин и финишировать оппонента приёмом. Но в итоге всё это успехом не увенчалось. Любопытно, что до самого гонга парни всё-таки закладывались на досрочку. Слишком уж высокой была цена поединка. Но в итоге избежать вердикта рефери не получилось.

Все три судьи приняли сторону Романова, что особенных вопросов не вызвало. Кроме того, Александр забрал все три раунда на каждой из записок. Именно по этой причине победа получилась максимально убедительной. А уже после боя боец из Молдавии рассказал, что проводил последний поединок по текущему контракту. Теперь всё будет зависеть от Даны Уайта. Романов сделал всё, чтобы сохранить место в лучшей лиге на планете.