Джонс — величайший боец без всяких «но». Разбор гениальной карьеры

В ночь с 16 на 17 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 309. Он порадует фанатов смешанных единоборств топовыми противостояниями. А в главном бою вечера должны сойтись легенды – Джон Джонс и Стипе Миочич.

Их поединок изначально был запланирован на UFC 295. Но тогда Костяной получил травму и не смог выступить на турнире. Со второй попытки ветераны попытаются выйти в октагон. Многие с опаской ждут возвращения Боунса. Одни не уверены в том, что Джонс смог окончательно привести себя в пиковую форму после тяжёлого повреждения. Другие считают, что Джон просто тянет время и готовится к выходу на пенсию. Но попросту нельзя отрицать того, что профессиональная карьера Костяного – это легендарный и гениальный путь.

Джонс пришёл в UFC, страшно себе представить, 9 августа 2008 года. И с ходу выдал серию из трёх побед, доведя свой профессиональный рекорд до показателей 9-0. А затем случился тот самый роковой поединок с Мэттом Хэмиллом. До сих пор ведутся ожесточённые споры, есть ли у Джона поражение. Костяной получил дисквалификацию за запрещённые удары локтями. К слову, совсем недавно их сделали абсолютно легальными. Реакция Джонса на это была довольно любопытной. Он напомнил, что теперь все окончательно должны признать – того поражения не было.

После этого Джонс 19 раз выходил в октагон. И неизменно ставил соперников в тупик. В клетке Джон умел абсолютно всё. Идеально работал в стойке, безупречно пользовался таймингами, шикарно боролся. 18 побед, а также один поединок, признанный несостоявшимся – такой вот итог этого временно́го отрезка. Правда, сразу несколько раз Костяной попадался на запрещённых веществах. Но неизменно возвращался и исправлялся, вновь завоёвывая чемпионский пояс. Доминация Боунса в полутяжёлом весе была настолько очевидной, что соперники просто выглядели на его фоне статистами. Джонс побеждал красиво и разнообразно. Если убрать за скобки проблемы с допингом, Джон был королём дивизиона с 2011 по 2020 год.

ДЖОН ДЖОНС Фото: Christian Petersen/Getty Images

Доказательств величия уже было достаточно. Но сам Джонс решил на этом не останавливаться. И совершил шаг, который лишь укрепил его позиции. Костяной принял решение перейти в новый дивизион. И на три года ушёл в инактив, очень ответственно подойдя к подготовке. Вернулся с огромным животом, мало был похож на спортсмена, находящегося в идеальной форме. А потом вышел в октагон и за две минуты уничтожил одного из лучших парней в дивизионе – Сириля Гана. После этого Костяной уже не оставил шансов сомневаться в своём величии.

Примечательно, что все эти достижения и доминация в UFC сопровождались абсолютно неспортивным поведением Джонса. И речь идёт даже не о допинге. На протяжении всей карьеры ходили активные слухи, что перед каждым боем Джон злоупотреблял алкоголем, устраивал дикие вечеринки и всячески отрицал режим. Но затем выходил в клетку и раз за разом доказывал, что даже так способен разбирать соперников на части. Сложно даже представить, как именно Джонс проявлял бы себя, если бы действительно подходил к подготовке более профессионально. Но и без этого Костяной буквально написал новую историю UFC и MMA.

Во все времена велись споры, кто же является самым великим бойцом в истории UFC и MMA. Одни считают, что это Хабиб Нурмагомедов. Да, россиянин, пожалуй, ушёл слишком рано. Но своей карьерой доказал именно то, что труд неизменно превращается в результаты, а также в тотальную доминацию. Другие – что главной легендой индустрии стал Конор Макгрегор. Возможно, ирландец действительно не был безупречен в плане результатов. Но показал всем остальным, как именно нужно раскручивать бои и «продавать» своё имя. Однако всё-таки большинство склоняется к тому, что самым великим бойцом является именно Джонс.

Дана Уайт президент UFC «У нас с Джоном Джонсом были не лучшие отношения в части того, что касается бизнеса, но это, знаете ли, не меняет моего мнения о нём. Он величайший боец всех времён. Точка. Конец истории. Даже не обсуждается».

Возможно, Джонс больше никогда не выйдет в октагон. Либо завершит карьеру уже после противостояния со Стипе Миочичем. Тогда мир уже не увидит таких интересных боёв с Фрэнсисом Нганну, Томом Аспиналлом, Сергеем Павловичем. И если Джон покинет смешанные единоборства после победы, то сделает это очень красиво, ведь Костяной совершенно точно это заслужил. Он уже не должен никому и ничего доказывать. Слишком уж легендарной и яркой получилась его карьера. И превзойти её теперь будет практически невозможно.