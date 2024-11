Кроме UFC — никого? Изучаем главные ММА-промоушены планеты

В мире смешанных единоборств достаточно большое разнообразие промоушенов. Конечно, во главе стоит UFC, которая считается лучшей лигой мира. Правда, конкуренты с этим не всегда соглашаются и стараются навязывать конкуренцию организации Даны Уайта в самых различных аспектах.

Одним из главных конкурентов UFC на сегодняшний день считается лига PFL. Промоушен существует уже давно, при этом в последнее время руководители лиги стали вкладывать в своё детище солидные суммы и всерьёз говорить о конкуренции с Даной Уайтом. Одним из шагов в эту сторону стала покупка другого известного промоушена – Bellator. Интересно, что в PFL заявляли, что лиги будут существовать параллельно, иногда проводя совместные ивенты, однако турниров Bellator становится всё меньше, а бойцы промоушена перебираются в PFL. Ситуация очень напоминает падение Strikeforce, когда UFC выкупила конкурента и забрала себе практически весь ростер бойцов.

В PFL стали вкладываться в рекламу и пиар, одно подписание контракта с Джейком Полом чего стоит. Блогер пока только говорит о возможных выступлениях в промоушене, но до поединков в ММА ещё не добрался. Зато активно участвует в жизни лиги, привлекая к ней внимание своей огромной аудитории. Ну а подписание контракта с Фрэнсисом Нганну – это было отличное решение как в спортивной составляющей, так и в репутационной: боссы PFL забрали у Даны Уайта одну из главных звёзд, хотя президент UFC и пытается всячески принизить заслуги Нганну.

Сейчас PFL по праву считается второй лигой мира. У промоушена своя уникальная система с регулярными чемпионатами и плей-офф, за победу в которых бойцы получают $ 1 млн. У лиги есть по-настоящему звёздные бойцы (Нганну, Сайборг, Немков и многие другие), есть много перспективных проспектов – если лига продолжит развиваться и делать правильные шаги, то она вполне может приблизиться к UFC. Но пока об этом говорить рано.

Азиатский промоушен ONE Championship занимает свою нишу в области единоборств. Лига проводит турниры как по ММА, так и по тайскому боксу, и по кикбоксингу, чем привлекает внимание аудитории, которая любит жёсткие бои в стойке. Каждую неделю из промоушена «прилетают» хайлайты с очередным ярким нокаутом или с нарезкой моментов зрелищного поединка. ONE действительно своеобразная лига, которая пользуется большой популярностью в азиатских странах, и, конечно, большинство бойцов в ростере – из азиатских стран. При этом в промоушене больше развиты кикбоксинг и тайский бокс, чем смешанные единоборства. Да, есть такие звёзды, как Анатолий Малыхин, например, или Деметриус Джонсон, который недавно завершил карьеру, но в основном конкуренция в дивизионах ММА не самая высокая. Поэтому сравнивать ONE с UFC неправильно: в плане смешанных единоборств лига Даны Уайта далеко впереди.

Промоушен Brave – одна из самых молодых лиг смешанных единоборств. При этом организация, которая базируется в Бахрейне, довольно быстро набрала популярность. Турниры промоушена проходят в разных странах, что является своеобразной фишкой лиги. В 2023 году Brave даже установил рекорд для промоушена ММА, проведя турнир в 30 странах мира, в том числе и в России. Постепенно ростер лиги расширялся, руководители промоушена ввели чемпионские пояса. Но, опять же, говорить о серьёзной конкуренции с UFC не приходится. Brave, скорее, является очень качественным трамплином для молодых и перспективных бойцов. Многие, кто отлично себя проявляют в Brave, в итоге оказываются в UFC, так как скауты лиги Даны Уайта тщательно следят за ростером конкурентов. Через Brave прошли Хамзат Чимаев, Икрам Алискеров, Бенуа Сен-Дени и даже нынешняя суперзвезда UFC, чемпион в полулёгком весе Илия Топурия – испанец грузинского происхождения имеет за плечами два поединка в промоушене. А сейчас в Brave на «исправление» отправился Мухаммад Мокаев, который рассчитывает после нескольких успешных выступлений получить шанс на возвращение в UFC.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

В России также есть серьёзные ММА-промоушены, которые развивают смешанные единоборства в стране. Лига ACA уже давно держит высокий уровень в спортивной составляющей. У промоушена достаточно серьёзный ростер, приличная конкуренция есть в каждом дивизионе, и борьба за пояса разворачивается нешуточная. Плюс в АСА переняли идею с проведением Гран-при, что повышает интерес к турнирам лиги, а у бойцов появляется дополнительный стимул. Также в промоушене создали отдельную лигу ACA Young Eagles для молодых и перспективных бойцов, которые впоследствии могут оказаться и в основной организации – отличная мотивация для молодых бойцов.

ACA Young Eagles Фото: ACA Young Eagles

Конкуренцию АСА в России оказывает уральский промоушен RCC. Лига относительно молодая, но за короткий период сумела выйти на достаточно высокий уровень. Особенно стоит отметить уровень организации турниров: декорации, световые шоу, различные дизайнерские проекты, качественные промо к главным событиям турниров – в этом плане RCC превосходит не только ACA, но и вполне может тягаться с UFC. В лиге появляются новые громкие имена, промоушен растит своих звёзд, которые выходят на довольно высокий уровень. Но при этом постоянный ростер бойцов лиги не такой обширный, поэтому в лиге нет поясов, хотя планы на их введение есть у руководителей промоушена. Тем более что в кикбоксинге и в кула́чке, которые в RCC также развивают, параллельно с ММА, есть чемпионские пояса и кулоны.

В плане организации турниров и элементов шоу можно выделить и польский промоушен KSW. Лига существует достаточно давно и является одной из самым популярных не только в Польше, но и во всей Европе. В промоушене уделяют внимание организации турниров, визуальной составляющей, элементам шоу. При этом в лиге сформировался приличный ростер бойцов, закатывающих яркие поединки. Интересно, что своих главных звёзд лига удерживает огромными гонорарами: по словам генерального директора KSW Мартина Левандовского чемпионы и самые высокооплачиваемые бойцы получают больше $ 1 млн за бой – о таком могут мечтать даже топовые бойцы UFC.

KSW Фото: kswmma.com

У каждого из промоушенов есть свои преимущества, и в каких-то отдельных аспектах они могут конкурировать с UFC. Но если же брать общую картину, то, конечно, лига Даны Уайта далеко впереди всех. Бойцы стремятся попасть именно в UFC, несмотря на то что и гонорары там у начинающих мизерные, и пробиться к славе гораздо сложнее, чем в других лигах. UFC по-прежнему остаётся главным промоушеном ММА в мире, и приблизиться к нему крайне тяжело, хотя конкуренты и предпринимают различные попытки.