Такого в российских MMA ещё не было. Боец разбил соперника приёмом из реслинга

2 ноября состоялся яркий турнир по единоборствам – RCC Intro 34. Особенно огненным получился поединок, в котором между собой зарубились Дмитрий Никульников и Айбек Майсалбек. Они провели трёхраундовый бой по правилам смешанных единоборств. Изначально к этому противостоянию было приковано повышенное внимание. Российский боец вернулся в клетку после лечения. И он был максимально заряжен на то, чтобы с ходу завоевать победу. Но мало кто ожидал, что во время поединка Никульников удивит абсолютно всех.

С самых первых минут Никульников попытался размениваться с оппонентом в стойке. Но такая ситуация не устраивала Айбека. Он быстро перевёл ситуацию в партер. С первой попыткой тейкдауна Дмитрий справился. А вторая завершилась успехом. В итоге Никульников всё-таки справился с ситуацией и поднялся на ноги. Однако оказался прижат к клетке. Любопытно, что пятиминутка прошла под контролем Майсалбека. Но при этом больше ударов нанёс именно Дмитрий.

Дмитрий Никульников Фото: RCC MMA

Во втором раунде Никульников решил полностью перехватить инициативу. Он с ходу попал боковым, после чего Айбек снова попытался уйти в борьбу. Но Дмитрий шикарно избежал попадания на канвас. После этого россиянин начал тотально перебивать оппонента. Сначала он разбил сопернику нос, а затем бросился набрасывать акцентированные удары практически без остановки. Майсалбек едва держался в стойке, однако Дмитрий сам решил перебраться в партер. А там продолжил буквально избивать соперника. Видимо, ждал, что судья вмешается в дело и остановит поединок. Но этого не происходило. И тогда Никульников совершил максимально неожиданный поступок.

Россиянин поднялся на ноги и начал сигнализировать, что ждёт остановки боя. Этого не произошло. И тогда Дмитрий решил исполнить приём из реслинга. Он ударил соперника «молотом». Но, видимо, даже в него вложил силу. Поскольку оппонент продемонстрировал, что ему больно. Но даже в этот момент рефери не стал сигнализировать о завершении поединка, давал Айбеку шанс исправить ситуацию.

К концу второй пятиминутки за Майсалбека действительно стало страшно. Его лицо было в крови, а сам спортсмен едва стоял на ногах. Поэтому никого особенно не удивило, что на заключительный отрезок Айбек попросту не вышел. Никульников всё-таки добился своего – смог оформить досрочную победу. А ещё совершенно точно смог развлечь собравшихся фанатов нестандартным подходом, исполнив приём из реслинга.