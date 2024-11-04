Возвращение Малыхина и чемпионат мира по самбо. Главные поединки предстоящей недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств яркие турниры и интригующие противостояния. Так, состоится возвращение в октагон непобеждённого российского бойца Анатолия Малыхина: тройной чемпион ONE будет защищать титул в тяжёлом весе. Не обойдётся без очередного турнира UFC, а в Тюмени лига RCC проведёт масштабный стадионный турнир по кулачным боям. Отдельно стоит отметить, что в Казахстане пройдёт чемпионат мира по самбо.

В ночь с 8 на 9 ноября. Анатолий Малыхин — Умар Кейн

Российский непобеждённый боец Анатолий Малыхин возвращается в клетку ONE. Тройной чемпион промоушена снова поднимается в тяжёлый вес и будет защищать титул против Умара Кейна. Сенегалец со скромным рекордом 6-1 имеет внушительные габариты и значительно превосходит россиянина, скитающегося по весовым категориям, в массе. Но для Малыхина это неудивительно, он зачастую оказывается меньше своих соперников в тяжёлом весе, однако при этом всех оппонентов Анатолий проходит. Уверен в предстоящей победе Малыхин и в этот раз, называя Кейна самым лёгким соперником в карьере. Напомним, Анатолий не знает поражений в профессиональной карьере, более того, россиянин идёт с идеальным рекордом 14-0 и все свои победы одержал досрочно.

«Как пройдёт бой с Кейном? Закончится всё быстро. Первые две-три атаки, я его подёргаю и посмотрю, на что он реагирует, хотя он, думаю, ни на что не реагирует, и левым боковым я его нокаутирую в этот вечер», – приводит слова Анатолия пресс-служба ONE.

В ночь с 8 на 9 ноября. Алибег Расулов — Кристиан Ли

В карде турнира ONE с участием Анатолия Малыхина состоится ещё один титульный поединок – в лёгком дивизионе ММА. Действующий обладатель пояса Кристиан Ли разделит ринг с уроженцем Дагестана, ныне представляющим Турцию, Алибегом Расуловым. Расулов идёт в профессионалах с идеальным рекордом 15-0, 10 побед Алибег одержал досрочно. Но и в соперниках у него непростой боец. В своём предыдущем поединке Ли перебрался в полусредний вес и выиграл титульный бой у Кямрана Аббасова, а теперь возвращается в лёгкий дивизион, чтобы защитить свой чемпионский пояс уже в этой весовой категории.

Алибег Расулов Фото: ONE FC

С 8 по 10 ноября. Чемпионат мира по самбо

В Казахстане стартует чемпионат мира по спортивному и боевому самбо. Традиционно наши спортсмены будут одними из главных претендентов на медали во всех видах программы. В этом году в рамках чемпионата мира пройдут и соревнования в боевом самбо у женщин, что является нововведением на мировых первенствах. Также добавился и вид программы «самбо для слепых», в котором будут участвовать полностью незрячие спортсмены или спортсмены с незначительным остатком зрения. Российская сборная отправилась в Казахстан сильнейшим составом, так что ждём от наших самбистов россыпь наград главного старта сезона.

9 ноября. Гаджи Автомат — Олег Фомич

Лига RCC Hard проведёт стадионный турнир по кулачным боям в Тюмени. Возглавят его два топовых кулачника России – Гаджи «Автомат» Наврузов и Олег «Фомич» Фомичёв. Автомат и Фомич действительно два громких имени в индустрии кулачных боёв. Оба показывают яркие поединки, и их очное противостояние вызывает интерес у многих любителей единоборств.

Гаджи Автомат Фото: из личного архива Гаджи Наврузова

9 ноября. Наби «Ганнибал» Гаджиев — Андрей Саратов

Турнир по кулачным боям в Тюмени подарит зрителям ещё одно интересное противостояние. Так, в ринге сойдутся Ганнибал Гаджиев и Андрей Саратов. Саратов – новоиспечённый чемпион лиги RCC Hard в полусреднем весе. Андрей прошёл Гран-при, в финале победив крепкого кикбоксёра Максима Сульгина и забрав первый в истории промоушена чемпионский кулон. В соперниках у Саратова будет чемпион TOP DOG Наби Ганнибал, а значит, тюменская публика увидит противостояние чемпионов двух ведущих лиг кула́чки в стране.

В ночь с 9 на 10 ноября. Джарон Эннис — Карен Чухаджян

В США состоится вечер профессионального бокса. Возглавит его титульный поединок в полусреднем весе за чемпионский пояс IBF. Непобеждённый чемпион Джарон Эннис проведёт защиту против украинца Карена Чухаджяна. 27-летний Эннис – одна из главных звёзд дивизиона. Джарон идёт с потрясающим рекордом 32-0, причём 29 побед он одержал нокаутами. В предстоящие выходные Джарон постарается продлить эту серию, но Чухаджян настроен решительно и намерен отобрать чемпионский пояс и преподнести сенсацию.

Джарон Эннис Фото: Steve Marcus/Getty Images

В ночь с 9 на 10 ноября. Коди Гарбрандт — Майлз Джонс

Предстоящий турнир UFC не будет насыщен поединками с приставкой «супер», но при этом посмотреть на кого в этом карде есть. Так, свой бой проведёт бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт. Да, карьера Коди в последнее время развивается не так, как он хотел бы, бывший чемпион даже попробовал себя в наилегчайшем весе, но вернулся обратно в легчайший. В последнем поединке Коди удушающим приёмом проиграл Дейвисону Фигейреду и теперь хочет закрыть это поражение в бою с Майлзом Джонсом, идущим на внушительной серии побед. Поединки Гарбрандта всегда яркие и интересные, пусть и не всегда заканчиваются в его пользу – посмотреть на очередные сумасшедшие размены Коди в клетке можно будет уже в ближайшие выходные.