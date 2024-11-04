Анатолий Малыхин — Умар Кейн: Сладкий снова в деле! Россиянин изобьёт соперника? LIVE

В ночь с 8 на 9 ноября в Атланте (США) состоится грандиозный турнир ONE 169. Он будет изобиловать титульными поединками. В третьем по значимости бою действующий обладатель пояса лёгкой весовой категории Кристиан Ли разделит ринг с уроженцем Дагестана, ныне представляющим Турцию, Алибегом Расуловым. Расулов идёт в профессионалах с идеальным рекордом 15-0, 10 побед Алибег одержал досрочно.
Но особенный интерес вызывает главный бой вечера. Российский непобеждённый боец Анатолий Малыхин возвращается в клетку. Тройной чемпион промоушена снова поднимается в тяжёлый вес и будет защищать титул в поединке против Умара Кейна. Наш соотечественник имеет безупречный профессиональный рекорд – 14-0, а вот у соперника показатели намного скромнее. Сенегалец одержал шесть побед при одном поражении.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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👊 Президент ONE FC: Анатолий Малыхин — лучший тяжеловес на планете на данный момент
Президент One Championship Чатри Ситйодтонг заявил, что, по его мнению, тройной чемпион его лиги россиянин Анатолий Малыхин является лучшим бойцом тяжёлого дивизиона в мире на данный момент.
«Да, 100% Анатолий Малыхин — лучший тяжеловес на планете на данный момент, у него рекорд 14-0, он завершил досрочно 100% своих боёв. Он бывший борец сборной России, грэпплер очень высокого уровня, у него есть нокаутирующая мощь в ударах, он очень атлетичный, быстрый, его невозможно остановить. Если я не ошибаюсь, он не проиграл ни разу даже в любительских поединках. Так что да, я думаю, что Анатолий, безусловно, лучший тяжеловес на планете. Если вы посмотрите на другие организации, их супертяжёлые дивизионы не так сильны», — приводит слова Чатри портал «Матч ТВ».
Где смотреть турнир с главным боем Анатолий Малыхин – Умар Кейн
Посмотреть трансляцию турнира ONE 169 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». А «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию бойцовского вечера, в которой отразит все самые интересные события.
😂 Малыхин: когда говорил, что стану чемпионом мира, то многие смеялись мне в лицо
Трёхкратный чемпион ONE FC в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин рассказал, что многие люди не воспринимали его слова о том, что он станет чемпионом мира, всерьёз.
«У меня интересная история. В школе я не очень хорошо учился, но всегда любил спорт. Даже сбегал с уроков, чтобы заниматься физкультурой, и проводил в зале много времени.
Моя учительница по математике всегда вызывал меня к доске и спрашивала: «Что с тобой, Анатолий?» Мой ответ был следующим: «Я стану чемпионом мира. Это моя мечта. Могу точно сказать, что добьюсь этого». А она всегда смеялась и говорила: «Успокойся, о чём ты вообще ты говоришь?»
Многие люди на моём пути, когда я говорил, что стану чемпионом мира, практически все смеялись мне в лицо. Они говорили: «О чём ты говоришь, ты и чемпион мира? Мы из Кемерова, маленького города. Успокойся». По дороге я встретил лишь одного человека [который верил в меня]… только Анита (жена Анатолия. — Прим. «Чемпионата») сказала: «Ты сделаешь это».
С детства мечтал стать чемпионом мира. И мне удалось этого добиться. Просто хотел, чтобы люди поняли: если вы во что-то сильно верите и готовы многим пожертвовать, то вы добьётесь успеха. Как бы тяжело это ни было, всегда продолжайте двигаться.
Моя цель — оставить наследие не в виде поясов, а в виде того пути, который я прошёл в этой жизни, чтобы люди увидели, что всё возможно. Обычный парень может [добиться таких результатов]», — приводит слова Анатолия пресс-служба One Championship.
Дата и время турнира с боем Малыхин – Кейн
Турнир ONE 169 состоится в ночь с 8 на 9 ноября в Атланте (США). Он стартует в 04:00 по московскому времени.
😏 Малыхин: в 2025 году буду готов подраться с Нганну
Чемпион ONE FC в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин заявил, что будет готов подраться с бывшим обладателем титула UFC в тяжёлом весе, а ныне бойцом PFL камерунцем Фрэнсисом Нганну.
«Готов к этому поединку в 2025 году. Чувствую, что это будет большой год, большой вызов. ONE Championship готов организовать этот бой. 8 ноября я нокаутирую лучшего борца Африки (имеется в виду сенегалец Умар Кейн. — Прим. «Чемпионата»), а в 2025 году — лучшего ударника Африки», – сказал Малыхин в интервью на YouTube-канале The Sporting News.
Полный кард турнира с главным боем Анатолий Малыхин – Умар Кейн
- Главный бой: чемпионский бой по ММА в тяжёлом весе
Анатолий Малыхин (Россия) vs Умар Кейн (Сенегал)
- Соглавный бой: чемпионский бой по муай-тай в наилегчайшем весе
Родтанг Джитмуангнон (Таиланд) vs Джейкоб Смит (Великобритания)
- Соглавный бой: чемпионский бой по кикбоксингу в минимальном весе
Джеки Бунтан (США) vs Аниса Мексен (Алжир / Франция)
- ММА, наилегчайший вес
Адриано Мораес (Бразилия) vs Дэнни Кингад (Филиппины)
- Муай-тай, наилегчайший вес
Конгторони Сор Соммай (Таиланд) vs Тагир Халилов (Россия)
- ММА, лёгкий вес
Кейд Руотоло (США) vs Ахмед Мужтаба (Пакистан)
- Кикбоксинг, минимальный вес
Сэм-А Гайянгхадао (Таиланд) vs Чжан Пэймянь (Китай)
- ММА, тяжёлый вес
Маркус Алмейда (Бразилия) vs Амир Алиакбари (Иран)
- Муай-тай, полулёгкий вес
Эдди Абасоло (США) vs Мохамед Юнес Рабах (Алжир)
- ММА, женский минимальный вес
Аяка Миура (Япония) vs Макарена Арагон (Аргентина)
- Муай-тай, минимальный вес
Алиф Сор Дечапан (Малайзия / Таиланд) vs Вальтер Гонсалвес (Бразилия)