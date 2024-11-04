Камбэки Тайсона на ринг = неудача. С Джейком Полом выйдет провал

Возвращение Майка Тайсона на ринг — одна из главных тем в мире бокса в последние месяцы. Бой с Джейком Полом пойдёт в профессиональный рекорд, и это самый удивительный факт о камбэке легенды, так как с момента последнего профессионального поединка Майка прошло почти 20 лет. Да, был ещё бой с Роем Джонсом, но он носил выставочный характер.

Многие эксперты тревожатся за Тайсона и его решение биться с блогером. У легендарного боксёра и без того есть проблемы со здоровьем, а получать по голове в 58 лет — не лучшая профилактика болезней. К тому же возвращения на ринг у Майка далеко не всегда получались удачными. Вообще, его профессиональную карьеру спокойно можно разделить на две части. Сначала это был непобедимый монстр, который всех уничтожал, а после знаменитого поражения от Джеймса Дугласа потихоньку начался спад.

В 1995 году Тайсон вернулся на ринг после пребывания в тюрьме. И тогда уже отмечали, что стиль Майка изменился, что он стал менее выносливым и слабее в защите. Тем не менее Железному удалось добраться до пояса, который не получилось долго удерживать — случилась та самая дилогия с Эвандером Холифилдом, которая ещё больше подкосила Тайсона. Майк потом провёл ещё несколько поединков, одерживал победы над боксёрами не самого высокого уровня, но когда вновь получил титульный шанс, то был нокаутирован Ленноксом Льюисом.

Дальше уже были только отчаянные попытки зацепиться за карьеру и не уходить с ринга. После победы над Клиффордом Этьеном (последняя официальная победа Тайсона на сегодняшний день) Майк не бился почти полтора года и вышел на поединок с Дэнни Уильямсом, который на бумаге должен был стать лёгкой добычей для легенды. В итоге же было сенсационное поражение Тайсона нокаутом, а для Уильямса это осталось единственным достижением в карьере, потому что до статуса чемпиона мира он так и не добрался.

Майк Тайсон Фото: Stephane Cardinale/Getty Images

Майк после такого апсета выждал почти год и снова попытался оформить камбэк на ринг. На этот раз соперником стал огромный Кевин Макбрайд. Тайсон начал неплохо, но постепенно отдал инициативу и в середине поединка просто отказался от продолжения боя. Занавес. Тогда Майк вполне конкретно высказался об уходе из спорта: «Хочу извиниться перед болельщиками, которые заплатили за это деньги и потеряли время. Думаю, что мне пора заканчивать. Не вижу смысла в дальнейшем появляться на ринге. Не стоит обманывать самого себя и позорить вид спорта, которому я отдал много лет своей жизни».

50-6 — с таким профессиональным рекордом Тайсон ушёл. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися. И самое печальное, что последние годы карьеры получились сильно смазанными. С момента первой встречи на ринге с Холифилдом рекорд Майка — 5-5 (и дважды No Contest). Так выглядел закат великого боксёра.

С тех пор прошло почти 20 лет, и Тайсон решил вновь вернуться на ринг, причём не в бою с ровесником, хотя там и Холифилд заговаривал о трилогии, а против молодого Джейка Пола. Понятно, что на кону стоят действительно большие деньги и возвращение Майка – это огромное событие в любом случае, но решение странное.

Есть очень большая вероятность, что для Тайсона всё обернётся оглушительным провалом. Мы помним, что этот бой должен был состояться ещё летом, но из-за проблем со здоровьем у Тайсона пришлось переносить всё на ноябрь. И есть сомнения, что Железный избавился от всех болячек. Возможно, его хватит на пару-тройку раундов нормальной работы на ринге, но потом стоит ждать нокаута от Джейка Пола. И тогда все справедливо будут задаваться вопросом — для чего это было?

Впрочем, сам Тайсон обещал устроить шоу и вообще настроен очень воинственно: «Если одержу победу в бою с Джейком, то стану бессмертным. Если буду плох, то лучше умру в ринге. Мне не хотелось бы испускать дух на больничной койке».

Поэтому просто пожелаем удачи легенде и будем надеяться, что Майк выйдет из этого боя без критических последствий.