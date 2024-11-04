UFC ищет спасения в Японии. Дивизион «мухачей» пора реанимировать

UFC – лучшая лига на планете. В последнее время запредельное внимание вызывает практически каждый дивизион. Но есть и болевые точки, которые пока никак не удаётся прикрыть. Например, уже довольно давно огульно критикуют наилегчайший вес. А там происходит что-то очень странное. Сначала Дейвисон Фигейреду и Брэндон Морено четырежды (!) подряд дрались за чемпионский пояс. Потом титульные шансы стали получать парни, которые только пробились в топ-10. А теперь лига шокировала всех, дав бой за чемпионский пояс… дебютанту.

Конечно, попытаться оправдать организацию можно. Она действительно столкнулась с тем, что интерес к дивизиону упал до минимума. Проблема заключается в том, что в наилегчайшем весе очень мало досрочных побед, а тем более – нокаутов. Поэтому чаще всего поединки превращаются в перемещение по клетке с небольшим количеством ударов. Легковесы редко выдают кровавые размены, чаще всего просто работают с дистанции. А сами бои напоминают любительский бокс, где очень важно зарабатывать очки. Такая ситуация не устраивала ни болельщиков, ни руководство UFC.

Кай Асакура – новое лицо. Небезупречное со спортивной точки зрения, но очень яркое. 13 побед нокаутами, две — сабмишенами. Конечно, выступал он в совершенно других реалиях. Сравнивать UFC и Rizin по уровню оппозиции довольно сложно. Асакура даже там проигрывал. Однако есть ощущение, что в новом промоушене японец может раскрыться и стать настоящей звездой. А главное, входит в лигу он с огромным количеством фанатов из Азии. Поэтому UFC удалось решить основную задачу – привлечь новый рынок. А теперь, складывается ощущение, детище Даны Уайта нащупало возможность реанимировать умирающий дивизион.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Азиатский рынок может действительно стать спасительным. А всё потому, что там просто обожают легковесов. Дивизионы изобилуют яркими парнями, а вот в тяжёлых – полнейшее затишье. И такая ситуация – практически во всех единоборствах. А для лучшего понимания ситуации можно проанализировать последний турнир организации – Rizin 48. В его рамках было проведено 11 поединков. И все они – в наилегчайшей, легчайшей, лёгкой и полулёгкой весовой категории. И так – практически постоянно.

«Малыши» из Азии устраивают яркие рубки, они не привыкли работать на очки. На Rizin 48 восемь поединков из 11 завершились досрочно. Причём очень по-разному, что отдельно вызывает интерес. Пять раз победители вырубали оппонентов, отправляя в нокаут. А трижды дело завершалось сабмишеном. Поэтому и фанаты были в полном восторге от турнира, который не особенно изобиловал громкими именами. Даже парни-середняки из каждого дивизиона устраивают крутые разборки.

Турнир Rizin Фото: Masashi Hara/Getty Images

Складывается ощущение, что именно парни из Rizin смогут решить проблемы лиги Даны. Во-первых, они действительно выглядят ярко. А главное – бойцы привыкли всегда закладываться на досрочную победу. Во-вторых, будет привлечена огромная азиатская аудитория. А если специально для этого ещё и провести большой турнир… Или наконец-то устроить совместное событие от UFC и Rizin. На Новый год. Такое могло бы стать прорывом сразу для двух лиг.