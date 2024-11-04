«Джошуа больше нет». Карьера Эй Джея зашла в глухой тупик

В сентябре в Лондоне в рамках большого боксёрского вечера на «Уэмбли» Энтони Джошуа получил шанс стать трёхкратным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Эй Джей после фиаско с Александром Усиком набил победную серию, набрался уверенности и вышел на Даниэля Дюбуа.

То, что происходило в ринге, скорее всего, до сих пор снится в кошмарах Джошуа. Дюбуа сполна оправдал прозвище Динамит и просто уничтожил звёздного соперника, избив его так, как никому и никогда не удавалось. Даниэль отстоял пояс IBF и логично бросил вызов Александру Усику, с которым у него есть незаконченные дела. Сразу после триумфа Дюбуа промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что в контракте есть пункт о реванше, которым они, конечно, воспользуются.

Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Потенциальной датой реванша планируют сделать 21 февраля, там обещают грандиозный кард, подобных которому никогда не было. И бой Дюбуа — Джошуа вполне мог стать его частью. Правда, теперь команда Эй Джея пошла на попятную: «Эй Джей хочет поквитаться за поражение, но единственная проблема — время. К реваншу в феврале тренировочный лагерь должен начаться уже через несколько недель. Всегда есть какие-то мелочи со здоровьем, и у него их было несколько, так что физически вопрос лишь в том, готов ли Энтони сделать это. Кроме того, было бы обидно, если бы мы устроили реванш с Дюбуа, а Фьюри выиграл реванш с Усиком. И тогда мы сидим и говорим: «Подождите-ка минутку, мы дерёмся с Дюбуа, а ведь вместо этого могли бы сразиться с Фьюри в мае в самом большом поединке в боксе».

Безусловно, после такого провала Джошуа нужна пауза, чтобы прийти в себя. К тому же он в том бою неоднократно оказывался на канвасе, что тоже бесследно не проходит. Но основная причина — деньги. Со стороны выглядит так, будто Эй Джей уже не особо верит в свои силы и просто хочет срубить чек побольше. Очевидно, что за бой с Фьюри он получит более солидный гонорар, чем за реванш с Дюбуа. Непонятно только, за какие заслуги давать Джошуа титульник с Цыганским королём после кошмарного поражения от менее именитого боксёра. Впрочем, Хирн уверен, что никакие промежуточные бои его подопечному не нужны.

В команде Дюбуа уже отреагировали. Фрэнк Уоррен заявил, что из-за травмы Джошуа реванша в феврале не будет, а ждать британца они не намерены и планируют биться зимой: «Даниэль готовится к поединку в феврале. Не думаю, что это будет Джошуа. Дюбуа – чемпион, и его не должны беспокоить намерения соперников. Главное то, чего хочет он. Мы рассматриваем другие варианты. И скоро сделаем анонс».

В IBF тоже дали добро на проведение боя Дюбуа с любым другим претендентом. Выходит так, что поезд с титульным реваншем от Джошуа ушёл. Причём по вине Эй Джея и его команды, ведь они изначально собирались драться зимой, но передумали, переключившись на Тайсона Фьюри. Плохой знак, намекающий на то, что титульные амбиции Энтони, похоже, канули в небытие. Да, они говорят о Фьюри как о сопернике в случае его победы, но всем ясно, что в случае победы Тайсона его, скорее всего, ждёт трилогия с Усиком, а не бой с Джошуа, который улетел в нокаут от ноунейма по меркам самого Эй Джея.

Энтони Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Ну а в случае поражения Фьюри Джошуа действительно может получить с ним бой. Будет громко даже без титулов, но это ещё и прямой путь в тупик. Дальше – только денежные поединки и громкие заявления, которые не подкрепляются на ринге.

Диллиан Уайт, к примеру, считает, что Джошуа больше не чувствует себя победителем: «Джошуа больше не может делать то, что делал раньше. Он не может улучшиться. Даже и не знаю, с чем это сравнить, чтобы не перейти границы. Возникает ощущение, что Джошуа больше нет. Он уже не так хорош и не чувствует себя победителем. Я вижу конец его пути, хотя сам боец никогда его не видит. Всё просто».

Джошуа уверенно отдаляется от поясов, и, возможно, это его даже совсем не волнует, но всегда будет ощущение, что Эй Джей не оправдал всех выданных авансов и зашёл в тупик в компании с Эдди Хирном.