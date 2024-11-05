Второй Фёдор Емельяненко? Разбираем навыки и габариты Малыхина

В ночь с 8 на 9 ноября состоится очередной турнир промоушена ONE Championship. Свой поединок проведёт главная звезда лиги – тройной чемпион организации российский непобеждённый боец Анатолий Малыхин. Он проведёт защиту пояса в тяжёлом весе против сенегальца Умара Кейна.

Анатолий Малыхин уже вошёл в историю не только азиатского промоушена, но и всех смешанных единоборств. Он стал первым одновременным тройным чемпионом лиги в ММА – в тяжёлом, полутяжёлом и среднем весах. Уникальное достижение, если учитывать, что Сладкий завоевал три пояса в рекордные сроки.

Помимо титулов, Малыхин имеет и уникальный рекорд. В профессионалах он провёл 14 боёв, во всех одержал победы. Более того, все победы у него — досрочные: 10 — нокаутом и четыре — сабмишеном. Чем же так хорош российский чемпион?

У Малыхина база вольной борьбы – именно с неё Анатолий начал свой путь в спорте. И нужно сказать, что достиг он довольно серьёзных результатов. Бронза чемпионата России по вольной борьбе в категории до 120 кг – согласитесь, впечатляет, особенно если учитывать, что Малыхин всегда был «недовеском». После борьбы Анатолий увлёкся смешанными единоборствами, где и стал настоящей звездой. В 2017 году Сладкий выиграл чемпионат мира по любителям, при этом выступал уже и по профессионалам.

Малыхин имеет довольно необычные габариты. Рост Анатолия – 180 см, что крайне мало для тяжёлого веса, в котором россиянин начинал свою карьеру. Для сравнения: даже у Фёдора Емельяненко, который всегда был гораздо меньше своих оппонентов, рост 183 см. При этом у Сладкого огромный размах рук, не совсем пропорциональный его росту – 202 см (у Фёдора – 188 см). Во многом это и сформировало стиль Малыхина как бойца смешанных единоборств.

К базе вольной борьбы Анатолий подтянул бокс, серьёзно прокачал работу на руках. Малыхин – скоростной боец для тяжёлого веса, при этом обладает нокаутирующей мощью – именно поэтому Сладкого зачастую сравнивают с Последним Императором. Анатолий работает на руках агрессивно, серийно и разнообразно: есть и фирменные хуки, и апперкоты, и мощные оверхенды, и тяжёлые джебы. С приличной скоростью и хорошим таймингом эти навыки превращаются в отличную смесь.

Ко всему прочему, в отличие от того же Емельяненко, Малыхин всегда действует в клетке предельно агрессивно. Он постоянно идёт на соперника, активно прессингует. И при этом у Анатолия в арсенале есть навыки переводов и эффектных и эффективных бросков, что он не раз демонстрировал в клетке. Ну а встать из-под Малыхина достаточно тяжело: в партере он начинает жёстко добивать соперника — подобное выдерживают далеко не все.

Многие сомневались в функциональной подготовке Малыхина. На старте карьеры он уничтожал соперников в первом раунде, поэтому были большие вопросы к тому, как Анатолий будет действовать, если поединок затянется и зайдёт в поздние раунды. Собственно, Малыхин в последних двух поединках доказал, что готов драться и за пределами первого раунда. Арджан Буллар смог убегать от россиянина два с половиной раунда, Ренье де Риддер в реванше капитулировал по ходу третьего раунда: у нидерландца просто закончились силы. А ведь именно Малыхин в этом бою находился в непростой ситуации и гонял довольно много веса, чтобы уложиться в категорию до 93 кг.

Анатолий Малыхин (справа) Фото: Пресс-служба ONE Championship

Малыхин – уникальный боец. Нокаутирующая мощь в обеих руках, агрессивный стиль ведения боя, эффектная и эффективная борьба и, конечно, фирменный граунд-энд-паунд при не самых выдающихся для тяжеловеса габаритах – всё это отличает Анатолия от других бойцов. Ещё ни один соперник не сумел добраться с Малыхиным до судейского решения, Сладкий продолжает уничтожать всех. При этом Анатолий заметно прибавил со времени первых поединков и стал более универсальным бойцом, который при этом ещё и «скачет» по весовым категориям. Да, Малыхин выступает в ONE, где не такая высокая конкуренция. Но Анатолий благодарен руководителям лиги за то, что они однажды предложили ему контракт, когда Сладкий не был интересен другим промоушенам. Теперь Малыхин — суперзвезда, его хотят подписать и другие организации, однако Анатолий продолжает выполнять свою работу в ONE – вырубать соперников и завоёвывать чемпионские пояса.