«Маленький человек ронял огромных». Легенда самбо – про Емельяненко и ОИ

Шейх-Мансур Хабибулаев – прославленный российский спортсмен. Он выступает в боевом самбо, где переписывает все рекорды. Там наш соотечественник успел достичь практически всех высот. А главное — Шейх-Мансур пять раз завоевал золото на чемпионатах мира. Кроме того, Хабибулаев успел попробовать свои силы и в смешанных единоборствах. Мы поговорили с россиянином и узнали, как он выбрал боевое самбо, чем этот вид спорта настолько притягателен для мальчишек. Шейх-Мансур поделился планами на будущее, а также порассуждал о ситуации на международной арене.

– Как вы влюбились в боевое самбо, почему выбрали именно этот вид единоборств?

– Боевое самбо – жёсткий вид спорта. Есть и ударная техника, и борцовская. Очень похоже на уличную драку. Это привлекает пацанов, которые хотят постоять за себя. Я считаю самбо уникальным видом спорта. Его не зря называют самообороной без оружия. Если ты даже не достигнешь спортивных высот, всё равно научишься постоять за себя. Многих это привлекает. Мужской вид спорта. Поэтому мне он и понравился.

– Вид спорта жёсткий, но джентльменский. Между соперниками исключительно уважение?

– Без этого никак. Джентльменство по-любому должно присутствовать и в боевом самбо, и в других видах спорта. Джентльменство – это уважение. А оно должно быть превыше всего. Каким бы ни был твой соперник, как бы ты к нему ни относился, на ковре и в ринге ты должен показывать уважение. Этим ты показываешь себя. Джентльменство должно быть. Самбо, дзюдо, бокс. Эти виды воспитывают нас и как спортсменов, и как джентльменов. Однако это зависит не только от вида, но и от тренеров. Они нас учат, как вести себя на ковре, в ринге. Очень хотелось бы поблагодарить их за работу.

Шейх-Мансур Хабибулаев Фото: Пресс-служба Международной федерации самбо

– Мы заговорили про уважение. А как относитесь к трэш-току? Его становится так много в боксе и MMA.

– У него должны быть свои границы и пределы. Если делаешь трэш-ток, нужно это уметь. А если не умеешь, то не нужно оскорблять, задевать чувства других людей. В поп-MMA должны были пресекать такие моменты организаторы. Так трэш-ток не ведут. Посмотрите, как вёл трэш-ток Мохаммед Али. Он не оскорблял, не задевал соперников. А если ведёшь — веди красиво. Оцени оппонента, но не оскорбляй. Я это не приветствую. Наше подрастающее поколение смотрит ролики по поп-MMA и думает, что это нормально. Парни начинают вести себя по-хамски. А мужчина, особенно действующий спортсмен, должен вести себя сдержанно. Неосознанно он подаёт пример подрастающим. Поэтому, как бы тяжело ни было, мужчина должен вести себя сдержанно и подавать правильный пример.

Трэш-ток нужно уметь вести. Красиво, аккуратно. Ни в коем случае не задевая, не оскорбляя чувства другого человека и спортсмена. Например, Мага Исмаилов. Он очень аккуратно это делает. Мне понравился прошедший бой Бетербиева и Бивола. Как они сдержанно себя вели, высказывались друг о друге. На это очень приятно смотреть. Парни проявляют уважение. Как ты можешь оскорблять такого же мужчину, как и ты? Не считаю это мужским поступком. Это неправильно.

– В вашей карьере есть огромное количество титулов и рекордов. Ставите ли перед собой какую-то цель? Например, есть девятикратный чемпион мира Артём Осипенко. Хотели бы его превзойти?

– Осипенко очень хорошо идёт. Желаю ему, чтобы он достиг всего того, к чему он идёт. Молодец, я смотрю его выступления. У меня в голове нет желания бить рекорды, ставить такие цели. Мне нравится боевое самбо, оно приносит мне удовольствие. Но желания кого-то обогнать, обойти, такого нет в голове.

Шейх-Мансур Хабибулаев Фото: Пресс-служба Международной федерации самбо

– Последний Кубок мира сложился крайне непросто. Что случилось?

– После выхода в финал я отравился. И финальная схватка далась очень тяжело. Было обидно. Не потому, что не смог доработать. А было обидно, что допустил такую ошибку, пройдя такую подготовку, имея такой опыт. Это не давало мне покоя. Но в целом всё прошло нормально.

– Вашими предшественниками были Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов. Какое влияние эти личности оказали на самбо?

– Давайте поэтапно. Фёдор Емельяненко, безусловно, человек с большим именем. Он очень многое сделал для единоборств. Именно с таких людей и нужно брать пример. Как Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Забит Магомедшарипов. Посмотрите, как Фёдор выходил и ронял таких огромных людей, но при этом всегда вёл себя очень скромно. Я этим восхищался. Такой маленький человек выходил и ронял таких огромных людей. И Хабиб всегда вёл себя смиренно и достойно, хотя имел столько регалий. Вот таких людей я называю настоящими мужчинами. Имея за плечами столько успехов, они не становились высокомерными. С таких людей нужно брать пример. Для самбо и мира единоборств они сделали очень многое.

Шейх-Мансур Хабибулаев Фото: Пресс-служба Международной федерации самбо

– Не так давно самбо признали олимпийским видом спорта. Как вы отреагировали на это событие?

– Это молодой вид спорта. Но самбо и боевое самбо уже давно доросли до этого статуса. Если взять их, то эти виды ничем не уступают по зрелищности тем, что уже есть в программе Олимпиады. К сожалению, из-за санкций и остальных подобных вещей нас не допускали. Однако я уверен, что в скором времени всё изменится. И наши самбисты будут приносить нам медали Олимпиады.

– А вы сами готовы поехать на Олимпийские игры?

– Конечно, от этого не откажется ни один спортсмен. Но я не знаю, что будет через три-четыре года. Я бы очень хотел принять участие и стать олимпийским чемпионом. Это мечта любого самбиста, каждого спортсмена. И я мечтаю стать олимпийским чемпионом. Три-четыре года назад я уже надеялся на то, что нас допустят.

– К слову, именно в единоборствах лучше всего отстаивают флаг и гимн. Как считаете, с чем это связано?

– Все сейчас занимаются единоборствами, людям это интересно. Очень большая популярность и в нашей стране, и во всем мире. Я считаю, что спорт – вне политики. Там совсем другие люди, другие умы. А спорт всегда служил для сплочения.

Спортсмены же тренируются. Но если посмотреть с другой стороны… Я бы отправлял своих спортсменов, даже если не дают выступать с флагом и гимном. Тебе должно быть это интересно. Конечно, флаг не дали поднять, тебе не рады люди. Однако это своего рода провокация, чтобы тебя «слить» или убрать. Но даже если не дают флаг и гимн, пусть твои ребята поедут и покажут там всем. Это же твой человек, твой спортсмен. Он представляет Россию, ты это знаешь. А дают или не дают поднять флаг, я бы этому значения не придавал. Лучше доказывать, что наша страна действительно находится на высоком уровне в спортивном плане. Ты приехал туда и доказал. Это – результат. А так… Они не дают нам флаг поднимать, а мы на это ведёмся и «сливаемся», остаёмся без медалей. Я считаю, что мы не должны вестись на такие провокации. Пусть наш спортсмен поедет и заберёт золотую медаль. Вот это – победа.

– Как пример — противостояние Бивола и Бетербиева?

– Да-да. Все же понимают, что это русская школа бокса. Россия их воспитала, дала навыки. И они показали своё мастерство, мастерство бокса нашей страны. Представьте себе, в этом дивизионе два лучших спортсмена – из России. И равных им нет во всём мире. Это реально! Это показатель того, насколько сильна школа бокса в нашей стране.

– А как вам нынешний уровень развития боевого самбо в России? Наша страна по-прежнему выше всех остальных на пару голов?

– Я считаю, что так всегда и будет. Россия – очень большая страна. У нас очень многонациональное государство. Разные техники, разные стили у бойцов. У нас очень большая конкуренция. И самбо всегда будет выше уровнем, чем у любых стран.

Шейх-Мансур Хабибулаев Фото: Пресс-служба Международной федерации самбо

– А правда ли, что самые принципиальные противостояния в самбо – с американскими бойцами?

– Да! У нас всегда было противостояние с США. То на спортивных, то на политических аренах. И это противостояние будет продолжаться. Это интересно всем. Не только спортсменам, но и другим людям. И то, что наши парни побеждают, приносит удовольствие. Это даёт дополнительную мотивацию. Эта конкуренция между Россией и США всегда была и будет. Криштиану Роналду и Лионель Месси же конкурируют друг с другом. Потому что они – лучшие из лучших. Вот и Россия и США так же конкурируют.

– А если вспоминать свой самый яркий и важный поединок. С кем он был?

– Я помню одну схватку, которая для меня получилась очень тяжёлой. И стратегически, и психологически. С Рустамом Талдиевым. Финальная схватка на чемпионате России в 2020 году. Он тогда был двукратным чемпионом мира. И технически наш уровень был близок, опыта у него было больше. Все ставили на Рустама. Поэтому мне было очень интересно. Я видел перед собой очень сильного и талантливого соперника. А ещё он представлял братский народ. Это очень сильно на меня давило в психологическом плане. Чтобы переиграть Талдиева, пришлось действовать очень осторожно.

– А как вы относитесь к столкновениям россиян на международной арене? На примере всё того же поединка Бивола и Бетербиева.

– Скажу на своём опыте. В финале на чемпионате мира мне было сложнее всего выходить именно против нашего парня. А всё потому, что ты видишься с ним, общаешься, сталкиваешься. Знаешь, что он представитель той же страны. И это психологически давит на тебя. Думаю, у парней было так же. Однако мы спортсмены. Понимаем, что должны драться. И каждый старается делать всё, чтобы побеждать. Но я изначально не хотел, чтобы Бетербиев и Бивол сталкивались между собой. Хотел, чтобы они оба оставались непобеждёнными чемпионами.

А если будет реванш, это уже будет интересно. Бой был нужен обоим. Каждый хотел доказать, что именно он номер один. Просто болельщики немного по-другому на это смотрят. А реванш будет интересен абсолютно всем. В том числе и мне.

– А у вас никогда не было желания подраться по правилам бокса?

– Бросить всё, чем я занимаюсь, и перейти в другой вид спорта – неразумно. Думаю, что меня перебоксируют, потому что это их стихия. Но если боксёры перейдут в боевое самбо, им тоже будет тяжеловато. Однако я не исключал возможности, что чемпион может подраться с чемпионом. Например, с обладателем пояса по боксу или MMA мне было бы интересно биться. Если такие предложения будут, то я готов.

– Вы пробовали свои силы в MMA. Возвращаться туда не планируете?

– Пока что особо предложений не было. Но и сожаления у меня нет. Всё внимание и все силы сосредоточены на самбо. Однако я открыт к хорошим предложениям. Эта тема пока не закрыта.