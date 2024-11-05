Отстаньте уже от Хелиф! У любительского бокса хватает настоящих проблем

Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) отгремели очень давно. Но отголоски продолжают доноситься. К сожалению, их вряд ли можно назвать положительными. Основная тема – Иман Хелиф, которая представляла Алжир. Она завоевала золотую медаль, но оказалась в самом эпицентре грандиозного скандала. Казалось бы, спустя такой промежуток времени всё должно было утихнуть. Но появляются лишь новые обстоятельства, которые подливают масла в огонь. А главное, всё больше отвлекают людей от спорта.

Накануне французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал попавший ему в руки отчёт о гендерном тесте Хелиф, который она проходила в 2023 году. Согласно медицинским заключениям, у спортсменки выявлено наличие мужских половых органов. Хромосомный тест также подтвердил, что у Хелиф имеется кариотип XY, в то время как гормональный тест показал, что у Иман был типичный для мужчин уровень тестостерона. У Хелиф также наблюдается дефицит 5-альфа-редуктазы — нарушение полового развития, которое встречается только у биологических мужчин.

Иман Хелиф Фото: Getty Images

Конечно, ситуация, если полученная информация подтвердится, очень скандальная. Но очень хочется уже уйти от её обсуждения. А всё потому, что Хелиф полностью забирает всё внимание у любительского бокса. А там действительно есть плодородная почва для обсуждений. Профессионалы идут вперёд семимильными шагами. Приход денег от Саудовской Аравии дал огромный толчок для дальнейшего развития. Проводятся топовые события и грандиозные турниры, внимание фанатов – запредельное. На этом фоне любительский бокс, говоря откровенно, находится на задворках. Это, безусловно, грустно, но признавать приходится.

На протяжении длительного времени любительский бокс находится в состоянии раскола. Пока у профессионалов возвращают россиян в рейтинги и дают им громкие бои, на предыдущей ступени – штиль. Конфликт IBA и МОК становится всё серьёзнее и сложнее. И сейчас очень мало надежды на то, что он разрешится положительно в самое ближайшее время. Напротив, была создана альтернативная организация, которая стала аналогом для большого количества стран. И поэтому сейчас приходится удовлетворяться «полутурнирами».

Чемпионат мира по боксу Фото: IBA Boxing

Речь о «полутурнирах» потому, что собрать всех сильных в рамках одного старта не получается. А это негативно сказывается на развитии всего вида спорта. Нужно понимать, что практически все профессионалы прошли серьёзную любительскую школу. И бились именно лучшие с лучшими. Например, все до сих пор вспоминают олимпийское противостояние Александра Усика и Артура Бетербиева, ждут его продолжения. А теперь на любительском уровне сложно найти поединок, который хотя бы близко оказался рядом по уровню. Отстранение России лишь дополнительно бьёт по ситуации в негативном плане.

Шарабутдин Атаев на ЧМ по боксу Фото: IBA Boxing

Помимо этого, в любительском боксе постоянно полыхает из-за судейства. Особенно это касается крупных турниров. Например, на чемпионатах мира и Европы традиционно «решает» домашнее судейство. Рефери откровенно подтягивают своих спортсменов, «рисуя» необходимые оценки. К сожалению, в такой ситуации часто оказывались россияне. И именно с позиции пострадавшей стороны. Но справиться с этим не получается никак. Конечно, не получается это до конца решить даже на профессиональном уровне. И скандалы из-за этого вспыхивают даже в поединках за статус абсолютного чемпиона мира. Но, кажется, в любительском боксе проблемы намного серьёзнее.

Пора отстать от Хелиф! Да, проблема есть, она очень серьёзная. Но складывается ощущение, что сейчас она слишком сильно заняла умы людей, от которых зависит будущее любительского бокса. Самое время решать проблемы, которых стало чересчур много.