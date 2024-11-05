Поп-MMA закапывают сами себя. Организаторы открыто покупают драки за деньги

Поп-MMA переживают непростые времена в России. Совсем недавно они купались в лучах популярности и собирали невероятную аудиторию. У этого были причины – новизна, большое количество медийных персонажей, ставка на конфликты. И сначала всё это действительно приносило свои плоды. Но слишком уж сильно сами лиги поставили себя в прямую зависимость от скандалов, драк на пресс-конференциях и других околоспортивных вещей. И со временем организации оказались в тупике, стали испытывать огромные проблемы.

Профессиональные спортсмены, комментаторы и эксперты практически в один голос критикуют поп-MMA. И делают это не голословно. Они подкрепляют всё собственными аргументами. И с ними довольно тяжело поспорить. Основная проблема – негативное влияние на подрастающее поколение. Молодые парни смотрят видео и нарезки с пресс-конференций, считая, что это поведение – норма. В итоге они начинают переносить его в реальную жизнь, устраивают потасовки на улицах, ведут себя вызывающе. На проблему указывают не только представители смешанных единоборств, в других видах таких тоже достаточно.

Шейх-Мансур Хабибулаев пятикратный чемпион мира по боевому самбо, прославленный российский спортсмен «Если ты делаешь трэш-ток, нужно это уметь. А если ты не умеешь, то не нужно оскорблять, задевать чувства других людей. В поп-MMA должны были пресекать такие моменты организаторы. Так трэш-ток не ведут. Я это не приветствую. А наше подрастающее поколение смотрит ролики по поп-MMA и думает, что это нормально. Парни начинают вести себя по-хамски. А мужчина, особенно действующий спортсмен, должен вести себя сдержанно. Неосознанно он подаёт пример подрастающим. Поэтому, как бы тяжело ни было, мужчина должен вести себя сдержанно и подавать правильный пример».

Первые угрожающие новости для поп-MMA в России уже прозвучали. Сначала Федерация бокса России приостановила действие лицензии Hardcore. А президент IBA Умар Кремлёв пригрозил организации: «Люди привыкли к негативу, а такие лиги, как Hardcore, привыкли на этом пиариться. Моя рекомендация — пусть меняют пиар. Либо в ближайшее время это всё закончится печально. Я за то, чтобы прикрыть эту лавочку».

Были и более серьёзные выпады в сторону поп-MMA. Так, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, сын главы региона Рамзана Кадырова, критично высказался о выступлении земляков в поп-MMA: «Обращаюсь к представителям Чеченской Республики, участвующим в поп-ММА. Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем.

Несмотря на многочисленные предупреждения, вы продолжаете вести себя так, словно не осознаёте последствий своих действий. Мы не можем оставаться равнодушными к тому, как ваше поведение подрывает уважение к нашему народу и культуре. Это последнее предупреждение. Прекратите свою деятельность в поп-ММА, так как она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение».

Потасовка на турнире лиги Hardcore Фото: Пресс-служба Hardcore FC

Видимо, поп-MMA лиги просто неисправимы. Даже после такого большого количества предупреждений продолжаются очень странные поступки. И, что любопытно, в них отмечаются даже организаторы. Например, Альфредо Аудиторе на камеры и во всеуслышание пообещал полмиллиона рублей тому, кто устроит потасовку на новой конференции Hype MMA. Естественно, желающих набралась масса. Поэтому и получилась очередная скандальная пресс-конференция.

Складывается ощущение, что парни из поп-MMA откровенно играют с огнём. Они продолжают по инерции выдавать всё те же скандалы и конфликты. Но они уже не вызывают того ажиотажа, что раньше. Аудитория стремительно падает, критики становится всё больше. А если промоушены не станут меняться, им грозит неминуемая гибель.