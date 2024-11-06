Миочичу нечего противопоставить Джонсу. Ветерана ведут на заклание

В ночь на 17 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится масштабный турнир UFC 309. Возглавит его, если не случится никаких форс-мажоров, титульный поединок в тяжёлом весе между обладателем пояса Джоном Джонсом и бывшим чемпионом Стипе Миочичем.

Эпопея с организацией боя ветеранов длится больше года. После дебютной победы Джонса в тяжёлом весе в марте 2023 года пошли разговоры, что следующую защиту он проведёт против Стипе Миочича. Дана Уайт назвал эту встречу боем величайшего бойца в истории ММА против величайшего тяжеловеса в истории ММА – пафосно, но в стиле босса UFC. Изначально поединок был назначен на июль 2023 года, затем был перенесён на ноябрь, а потом Джонс получил травму и выбыл на долгий срок. В итоге ожидаемый бой пройдёт в ноябре 2024 года, и если простой Джона Джонса составляет чуть более полутора лет, что уже очень серьёзно, то простой Стипе Миочича — три с половиной года.

Стипе дебютировал в профессионалах в 2010 году, оформил серию из шести побед нокаутами и был подписан в UFC. Там Миочич выдал две серии из трёх побед, которые прерывались поражениями: Стипе проигрывал долговязому Стефану Стрюве и Джуниору дос Сантосу, при этом в обоих случаях получал бонус за лучший бой вечера. А после побед над Марком Хантом и Андреем Орловским Стипе получил титульный шанс и воспользовался им сполна.

В мае 2016 года Миочич нокаутировал Фабрисиу Вердума и стал новым чемпионом UFC. Более того, Стипе сумел установить рекорд лиги по защитам чемпионского пояса в тяжёлом весе подряд. Стипе разобрался с Алистаром Оверимом, взял реванш у Джуниора дос Сантоса и одолел грозного Фрэнсиса Нганну. Затем была трилогия с Даниэлем Кормье, когда Стипе сначала утратил пояс, а затем дважды победил Ди-Си. А в последнем поединке Миочич нокаутом проиграл Фрэнсису Нганну – было это в марте 2021 года. На данный момент в смешанных единоборствах у Стипе рекорд 24-4 (14-4 в UFC) — вполне прилично для тяжеловеса, выступающего в лучшей лиге мира.

У Стипе была отличная спортивная карьера, Миочич дрался со всеми топами тяжелого веса и в большинстве случаев побеждал. Кто может ещё похвастаться победами над Кормье, Нганну, Оверимом, Орловским, дос Сантосом? Стипе на пике был очень опасен, но ключевое здесь – «на пике». И пик этот давно позади.

Сейчас Миочичу просто нечего противопоставить Джонсу. Стипе 42 года, он не дрался три с половиной года – это два главных аргумента. Да, Джон тоже уже пенсионер, но при этом Джонс моложе на пять лет, да и дрался относительно Миочича недавно и убедил всех, что он в потрясающей форме – просто снёс Сириля Гана, задушив того за две минуты.

В бойцовских навыках Стипе вряд ли в чём-то будет лучше Джонса. Преимущество в скорости, которое у Стипе было над соперниками на протяжении карьеры, конечно, уже пропало. В бойцовском интеллекте, который у Миочича на высоком уровне, Джонс ему явно не уступит. Нокаутировать Джона в стойке – задача для Стипе неподъёмная, при всём уважении к Миочичу и его ударной технике. К слову, сам Стипе не так хорошо держит удар, а в последнем бою отправился в глухой нокаут от Нганну – бесследно такие вещи не проходят. Искать варианты в борьбе Миочичу тоже будет довольно сложно – у Джонса с защитой от тейкдаунов и борьбой в целом полный порядок. Да и Джон набрал массу перед переходом в тяжи: перевести такого Джонса и тем более удерживать его на земле крайне тяжело. На каждый аргумент Миочича у Джонса есть более убедительный контраргумент.

Стипе – отличный универсальный боец с огромными заслугами в бойцовском бизнесе. Но Джонс лучше во всех компонентах, да ещё и значительно моложе. Ощущение, что Стипе ведут на заклание – шансов на благоприятный исход в предстоящем поединке у него практически нет.