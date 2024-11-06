Трамп снова станет президентом США. Вспоминаем, как он изменил единоборства

Дональд Трамп – новый президент США. А это значит, что в мире единоборств также начинается новая веха. Всё потому, что на протяжении длительного времени именно Трамп активно развивал и профессиональный бокс, и MMA. Дональд – завсегдатай самых крупных событий, которые проводятся в Америке. Он дружит с Даной Уайтом, постоянно помогает лиге. И складывается ощущение, что теперь поддержки от него может стать ещё больше. Трамп совершенно точно продолжит оставаться в спорте, поскольку для него единоборства стали настоящей любовью.

Изначально Трамп рассматривал это исключительно в качестве инструмента для развития своего бизнеса. Дональд рассчитывал превратить Атлантик-Сити в Вегас. И именно для этого организовывал яркие события. Он приглашал мировых звёзд для концертов, а лучших боксёров заманивал в ринг. Очень важным «винтиком» в этом механизме стал Майк Тайсон. Его привлекали практически к каждому крупному турниру. А конкуренты считали, что именно Железный Майк является главным козырем на руках у Трампа.

Бизнесмен не жалел денег, чтобы проводить события небывалого масштаба. Например, в 1988 году отдал немыслимые $ 11 млн, чтобы всё-таки организовать противостояние Железного Майка с Майклом Спинксом. Битва двух непобеждённых чемпионов мира, безусловно, собрала кассу. По имеющейся информации, за ночь поединка Трамп заработал больше $ 26 млн. А событие посетили все главные американские и мировые суперзвёзды. Тайсон же расправился с оппонентом меньше чем за две минуты. Но затем история сотрудничества Майка и Дональда превратилась в сущий кошмар.

Бой Майка Тайсона и Майкла Спинкса Фото: John Iacono/Getty Images

Сначала Трамп стал советником Тайсона. И фактически довёл дело до того, что в карьере Майка случилось первое поражение. А ещё отговорил менять промоутера, заставляя оставаться в руках Дона Кинга. Дональд прекрасно понимал, что в такой ситуации продолжит полностью контролировать свой главный актив. И на пару бизнесмены полностью манипулировали Железным Майком, используя боксёра в своих интересах. Со временем сам Тайсон понял, как именно Трамп разрушал его карьеру. Поэтому отдалился от своего советника.

Конечно, Дональд пытался загладить свою вину. И даже ратовал за Майка во время проблем с законом. Просил дать Тайсону все условия для тренировок, нанимал адвокатов, создавал фонды. Поэтому после выхода на свободу боксёр немного смягчился. В итоге постепенно Трамп начал отдаляться от бокса. Правда, по-прежнему остаётся любителем этого вида спорта. Но в непосредственной работе по организации поединков больше участия не принимает.

Последним боем, к которому Трамп приложил руку, было противостояние Эвандера Холифилда и Джорджа Формана. Оно случилось в далёком апреле 1991 года. А Дональд фактически выступил в качестве спонсора. Правда, история обернулась скандалом. Буквально за неделю до выхода боксёров в ринг Трамп выкатил промоутерам совершенно новые условия. И им пришлось согласиться, поскольку найти за столь короткий срок других спонсоров было уже невозможно.

Дана Уайт, Дональд Трамп и Кид Рок Фото: Chris Unger/Getty Images

Сейчас всё внимание Дональда захватили смешанные единоборства. В тот момент, когда Дана только стал владельцем UFC, лиге было очень непросто удержаться на плаву. И в тот момент на помощь Уайту пришёл именно Трамп. Он искал и предлагал площадки для проведения турниров, выручил организацию в самый ключевой момент. И с тех пор Дональд и Дана постоянно дружат, поддерживают друг друга. Не стал камнем преткновения даже промоушен MMA Affliction, который создал Трамп. Правда, детище будущего президента США не продержалось долго.

Сейчас Трамп практически на каждом крупном турнире от UFC. Многие бойцы без ума от Дональда. Например, его постоянно поддерживает Колби Ковингтон, который раз за разом это повторяет на каждом своём ивенте. Трамп давно следит за лигой, поддерживает американских бойцов. Но всё-таки его любимый спортсмен — из России: «Думаю, это Хабиб. Как же он хорош. У него рекорд — 29 побед и ни одного поражения. Потом умер его отец, и он закончил. По-моему, он даже не проиграл ни одного раунда».

Ничего странного в том, что одним из первых с победой на выборах Трампа поздравил именно Уайт: «Никто не заслуживает этого больше, чем он. Никто не заслуживает этого больше, чем его семья. Это карма, дамы и господа».