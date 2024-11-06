Гигант сериалов — теперь и в спорте. Где смотреть бой Майка Тайсона и Джейка Пола

Дата и время турнира с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол

В ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США) состоится интереснейший боксёрский вечер. Он вызывает особенный интерес из-за того, что в ринге сойдутся Майк Тайсон и Джейк Пол. Соперники проведут восьмираундовый поединок, исход которого пойдёт в их профессиональный рекорд.

Легендарный боксёр решил возобновить карьеру, чтобы провести бой с ярким блогером. Ему уже 58 лет, но Железный Майк бесстрашно принимает этот вызов. Пол продолжает делать шаги в профессиональном боксе. Он имеет статистику в 10 побед при всего одном поражении. Изначально поединок должен был состояться ещё летом, однако из-за проблем со здоровьем у Железного Майка бой был перенесён.

Начало боксёрского вечера запланировано на 5:00 мск. Поединок Тайсона и Пола состоится около 8:00 мск.

Прямая трансляция турнира с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол

Трансляцию боксёрского турнира планирует показать платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

Полный кард турнира с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол

Майк Тайсон – Джейк Пол;

Кэти Тэйлор – Аманда Серрано;

Марио Барриос – Абель Рамос;

Нирадж Гоят – Виндерсон Нуньес.

Материалы о турнире с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол

Прогноз на бой Майк Тайсон — Джейк Пол

Легендарный бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Рой Джонс-младший оставил прогноз на предстоящий бой Майка Тайсона с Джейком Полом.

«Майк — очень крепкий парень. Я был с ним в ринге и помню, как тяжело донести до него удар и какой тяжёлый у него удар. За него не стоит переживать, но если бой затянется во вторую половину, то ему уже будет тяжело в силу возраста. Однако если он не продлится больше четырёх раундов, то с Майком всё будет отлично. Мне кажется, что Майк выйдет в ринг, прочувствует Пола и затем прикончит его. А возможно, он почувствует, что сможет пройти с ним все восемь раундов, и тогда победит по очкам», — приводит слова Джонса TalkSport.

Также своим мнением о предстоящем поединке поделился франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну.

«Сможет ли Майк надрать тебе задницу? Да, я верю в это. Послушай, я видел, как Тайсон двигается. Он по-прежнему очень хорош. В любом случае Майк Тайсон победит тебя. Мы говорим о Майке, братан. Майк — это нечто другое. Он пример для подражания», — сказал Нганну в разговоре с Джейком Полом.