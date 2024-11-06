Тюрьма прервала карьеру на 25 лет. Нокаутёр с рекордом 20-0 возвращается на ринг!

7 декабря на арене «Diete Spiff Civic Centre» в Харкурте (Нигерия) состоится очень любопытный вечер профессионального бокса. Он мог и не привлечь к себе особенного внимания, если бы не одно «но». Стало известно, что в ринг возвращается 51-летний Айк Ибеабучи – местная легенда. История уникальна тем, что в последний раз нигериец бился ещё в прошлом столетии. И теперь боксёр со звучным прозвищем Президент решил возобновить профессиональную карьеру. Естественно, за этим пристально следят не только в Африке, но и за её пределами.

7 декабря соперником Айка станет 47-летний египтянин – Айман Фарук Аббас (4-10-1). Говоря откровенно, не самая сильная оппозиция. Но и это после 25-летнего перерыва может стать серьёзнейшей проверкой организма на прочность. Сам Ибеабучи, что также очень интересно, продолжает оставаться… непобеждённым. Да-да, профессиональный рекорд нигерийца – 20-0. Более того, 15 раз Айк отправлял своих оппонентов в нокаут. И в прошлом столетии нигериец считался очень талантливым боксёром. Он подавал огромные надежды, был на слуху.

Айк Ибеабучи Фото: The Ring Magazine via Getty Images

Последний выход в ринг получился триумфальным. Противником выступил Крис Бёрд. Тот самый, который позже доберётся до звания чемпиона мира. И против него Айк выглядел просто великолепно. Он спокойно разобрал соперника – финишировал уже в пятом раунде техническим нокаутом. Казалось, Ибеабучи оказался не только на пороге нового столетия, но и делает последний шаг к выходу на новый уровень. В плане соперников, в плане статуса поединков. К сожалению, закончилось всё прозаично, нигериец столкнулся с огромными проблемами с законом.

Айк был привлечён за изнасилование и нанесение телесных повреждений. Обвинение представило все доказательства, что деяния совершил именно Ибеабучи. А позже вскрылись огромные ментальные проблемы бойца, которые вынудили отправить его на принудительное психиатрическое лечение. В итоге сначала нигериец на протяжении длительного отрезка времени находился в клинике. А затем Айк всё-таки получил реальный тюремный срок.

Айк Ибеабучи Фото: The Ring Magazine via Getty Images

Спортсмен всячески пытался выправить ситуацию, поскольку хотел поскорее вернуться к любимому делу. Четырежды его представители подавали просьбу о рассмотрении возможности условно-досрочного освобождения. Но неизменно это завершалось неудачей. И лишь с пятой попытки получилось добиться желаемого. На свободе Ибеабучи оказался лишь в 2015 году. На тот момент ему уже исполнилось 42. Конечно, о возвращении в ринг сразу после тюрьмы речи не шло. А потом проблемы случились снова. Айк нарушил условия условно-досрочного выхода на свободу. А ещё всплыл ордер из 2003 года. И Ибеабучи снова оказался за решёткой.

Окончательно Айк вышел на свободу в 2020 году. Но даже тогда вряд ли кто-то мог подумать, что Ибеабучи вообще собирается возвращаться. А он занимался подготовкой и ждал своего часа. И теперь грозный нигериец со звучным прозвищем возвращается в ринг. Конечно, фанаты вряд ли ждут от него невероятных спортивных свершений. Однако даже сам факт возобновления карьеры уже является настоящим подвигом. Любопытно, что сам Айк быть статистом не собирается. И уже заявил, что рассчитывает стать чемпионом мира.