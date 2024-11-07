Золотой парашют «пенсионерам». Гонорары Джонса и Миочича – запредельные по меркам UFC

В ночь с 16 на 17 ноября в США состоится масштабный турнир UFC 309. Главное событие вечера — долгожданный поединок за титул чемпиона в тяжёлом весе между обладателем пояса Джоном Джонсом и экс-чемпионом организации Стипе Миочичем.

Поединок Джонса и Миочича планируется уже почти два года. С момента победы Джонса над Сирилем Ганом и завоевания им титула пошли разговоры, что следующим соперником Джона станет именно Миочич. Многие восприняли эту новость со скепсисом, тем не менее и Дана Уайт, и сами бойцы вцепились в эту идею и пронесли её через переносы, травмы и время. И вот спустя почти два года Джонс и Миочич всё же выйдут в клетку.

Поединок, безусловно, громкий по именам, Дана Уайт даже называет его боем величайшего бойца в истории ММА (Джонс) против величайшего тяжеловеса в истории спорта (Миочич). При этом спортивная составляющая вызывает вопросы. Прежде всего вопросы к форме Стипе, который не дрался… три с половиной года. Есть примеры возвращения после примерно такого же простоя, например, история Генри Сехудо. Да, Генри провёл два неплохих боя против Алджамейна Стерлинга и Мераба Двалишвили, но оба проиграл. И тут стоит учитывать, что Сехудо на пять лет моложе Миочича. Стипе же уже 42 года, и естественно, что с пенсии его вытащил не столько громкий статус поединка, сколько финансовая составляющая.

Конечно, столь громкий бой подкреплён и серьёзными гонорарами. Например, Джонс уже открыто высказался о сумме, которую получит за предстоящий поединок, и она баснословна по меркам UFC.

«Я уже договорился о $ 15 млн за свой следующий бой, брат. За эти деньги побью старика и уеду в закат. Надеюсь, тебе понравится», — написал Джонс в соцсетях во время диалога с фанатом.

Конечно, это будет самый высокооплачиваемый поединок для Джонса, и не только для него. Если речь идёт только о базовом гонораре, то это рекордная сумма для организации. Долгое время рекорд принадлежал Хабибу и Конору, которые на своём противостоянии заработали $ 2 млн и $ 3 млн соответственно в качестве обязательного гонорара. Конечно, Нурмагомедов и Макгрегор получили в итоге гораздо больше, так как процент с продаж платных трансляций был запредельным. Само собой, поединок Джонса и Миочича даже в самых приятных снах Даны Уайта и приблизительно не соберёт те цифры проданных платных трансляций, что показали Хабиб и Конор. Однако Джонс в любом случае заработает астрономическую сумму за поединок с 42-летним Миочичем. К слову, Фрэнсис Нганну в боксе за поединок с чемпионом мира Тайсоном Фьюри получил $ 20 млн.

Джонс недавно уже как минимум повторил цифры базового гонорара боя Конора и Хабиба. За поединок с Сирилем Ганом Джон получил $ 3 млн в качестве гонорара и $ 4 млн с процента от продажи платных трансляций – астрономическая сумма для бойцов UFC. Разумеется, соперники его получают кратно меньше. Например, Ган в общей сложности заработал чуть больше $ 1 млн.

Но, кажется, сейчас другая ситуация. Стипе Миочич – легенда UFC, обладатель рекорда по количеству защит пояса в тяжёлом весе, парень, который побеждал Нганну, Оверима, Орловского, дос Сантоса, Вердума и многих других. Стипе давно сделал себе имя, и, конечно, в клетку он возвращается за рекордным чеком, который украсит его спортивную пенсию. Будучи чемпионом, Стипе зарабатывал не так много – его рекордный гонорар был в реванше с Фрэнсисом Нганну, который на данный момент является его последним поединком. Тогда Миочич получил $ 790 тыс. основного гонорара. За реванш с Даниэлем Кормье — $ 750 тыс. За первый бой с Нганну — $ 600 тыс. Не самые большие цифры, но за счёт процента от продаж трансляций доход Миочича превышал $ 1 млн в каждом из этих случаев.

Однако сейчас ситуация совершенно другая. Стипе возвращается в клетку явно не за такими цифрами. Особенно если учесть, какую сумму озвучил Джонс. Да, вряд ли Дана Уайт выложит такую же сумму для Миочича, всё-таки Джон его любимчик, действующий чемпион и главная звезда. Но стоит предположить, что Стипе получил не меньше половины гонорара Джонса – то есть в районе $ 7,5 млн. И, согласитесь, это уже совсем другая сумма, по сравнению с его прошлыми заработками. По сути, за один бой Стипе может заработать примерно столько же, сколько за всю карьеру в UFC. И это в 42 года. Вполне очевидная мотивация вернуться в клетку спустя три с половиной года за ожидаемым поражением – чек перекроет всё.