Так до титула не добраться. Непобеждённый россиянин снимается с самых важных боёв

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На ближайшем номерном турнире UFC 309, помимо прочих, должен был состояться поединок Никиты Крылова и Азамата Мурзаканова. Для одного это была возможность вернуться в дело после почти двухлетнего простоя, а второй получал шанс взлететь поближе к топ-5 дивизиона.

Увы, этого боя не случится — Мурзаканов снялся за 10 дней до турнира, и причин пока не озвучивалось. Относительно недавно, в начале августа, Азамат вернулся в октагон после простоя, затянувшегося на год и четыре месяца, и оформил эффектный нокаут в поединке с Алонзо Мэнифилдом, заодно напомнив миру о себе.

Сразу после этого Профессионал отметился яркой речью к лиге и потенциальным соперникам: «Я долго отсутствовал. Не выступал больше года и хочу обратиться к лиге. 14-0 никого не смущает в моём дивизионе? Пусть кто-то из топ-5 попробует отобрать у меня «ноль». Соперник пропустил много ударов, оказался очень крепким. Спасибо ему за бой, парень с характером. Спасибо всем, кто приехал и поддерживает меня здесь. И спасибо тем, кто сидит у телевизоров и болеет за нас. Я ещё хотел бы сказать, что мне не нравится, когда меня ставят в прелимах. У меня 4-0 в UFC».

И вот он шанс подняться в топ-7, который Мурзаканов благополучно упустил. Это большая проблема для Азамата. У него и правда 4-0 в UFC, однако с апреля 2023 года он уже трижды снимался с боёв и лишь однажды вышел в октагон. Причём каждый раз это действительно важные карьерные шансы для россиянина — Халил Раунтри (в итоге бился с Энтони Смитом, а потом подрался за пояс), Волкан Оздемир (входил в топ-10) и сейчас Крылов. Все эти бои могли поднять Муразаканова в рейтинге. Забавно, что поединок, который всё же состоялся, был с оппонентом, занимающим строчку ниже.

Безусловно, от проблем со здоровьем никто не застрахован. Такие слёты Азамата вряд ли радуют его самого, но, к сожалению, длительные простои — не редкая история для российского бойца. К примеру, в 2017 году Мурзаканов отбился с Георгием Сакаевым в ACB и пропал на два года. В 2019 году объявился в Brave CF, где даже провёл два боя за вечер, став победителем открытого чемпионата. Тогда о перспективах Азамата заговорили всерьёз.

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Возвращаясь к 4-0 Азамата в UFC (и 14-0 в карьере), надо помнить, что у него всего четыре поединка за три года. Этого мало. А ещё Мурзаканову 35 лет. Он не мальчик, но теряет драгоценный ресурс — время. Вдвойне обидно от того, что Азамат действительно боец очень высокого уровня и способен много чего показать в октагоне. В UFC это понимают, поэтому дают возможности подняться в рейтинге, но терпение руководства тоже небезгранично. Оно ведь может спокойно отправить в титульную гонку условного Карлоса Ульберга, который за те же три года провёл шесть боёв (седьмой будет уже через пару недель) и оформил пять досрочных побед.

Азамат Мурзаканов Фото: Chris Unger/Getty Images

А Мурзаканов, говорящий на пресс-конференциях, что способен побить чемпиона Алекса Перейру, остаётся позади. Так не добраться до титульника. Более того, Азамат рискует надолго остаться в прелимах, которые он так не любит. Пора раскрываться и в идеале брать поединок до начала весны, если позволяет здоровье. Тогда у Профессионала получится остаться на слуху и не потерять позиции.

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