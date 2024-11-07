58-летний «дедушка» роняет здоровяков на спаррингах. Как Тайсон готовится к бою с Полом

16 ноября состоится возвращение 58-летнего Майка Тайсона на ринг. Это будет не выставочный бой, как в 2006-м с Кори Сандерсом и в 2020-м с Роем Джонсом-младшим, а санкционированный поединок, который пойдёт в профессиональный рекорд. Соперником Железного Майка станет популярный блогер Джейк Пол, который уже прославился боями с ветеранами.

Но тут разница в возрасте колоссальная — 31 год. Это больше возраста самого Джейка Пола. Изначально бой должен был состояться в июле, но тогда Тайсон был вынужден сняться из-за обострения язвы желудка. Это в очередной раз подняло волну разговоров об абсурдности такого боя, несмотря на то что сам Майк храбрился: «К сожалению, из-за обострения врач посоветовал мне на несколько недель снизить интенсивность тренировок, чтобы отдохнуть и восстановиться. Моё тело в лучшей форме, чем когда-либо с 90-х. Вскоре я вернусь к полноценному тренировочному графику. Джейк, возможно, это дало тебе немного времени, но я всё равно нокаутирую тебя и навсегда выкину из бокса».

Теперь подготовка Майка идёт полным ходом. Конечно, это не тот режим тренировок, как в 90-х, когда Тайсон вставал в четыре утра, а днём проводил спарринги, силовую работу и прочий набор стандартных упражнений на протяжении нескольких часов подряд.

Правда, сам боксёр утверждает, что тренировки практически те же: «Мало что изменилось. Одно из самых больших изменений — теперь мне чаще делают массаж. Иногда бывает, что слишком увлекаюсь в зале, делаю больше, чем планировал. Говорю себе: «Чувак, возьми паузу, отдохни денёк-другой». В понедельник и вторник у меня были спарринги — восемь раундов по три минуты. Взял бойцов, которые могут повторить стиль Джейка. У меня в лагере есть и подвижные ребята, и здоровяки, с которыми я могу зарубиться».

Это уже похоже на хороший лагерь, вопрос только в том, насколько это поможет обойти такой важный фактор, как возраст. Тайсон уверен, что он в состоянии это сделать. Он начинает тренировки в 11 утра, отказался от курения на ближайшее время, не забывает про силовые упражнения. Менеджер Джин Килрой заезжал в гости к Майку и заявил тому, что это самая сильная версия Тайсона, которую он видел. При этом ещё пару месяцев назад боксёр утверждал, что пока ему даже трудно ходить, но он будет в отличной форме к поединку.

Параллельно с этим Майк регулярно делится видео с подготовки. На одном из них он просто мощно отрабатывает по мешку, а на другом – роняет довольно здорового спарринг-партнёра. И настрой у Тайсона вполне боевой: «Хочу пойти туда и подвергнуть себя риску. Иногда мне хочется вспомнить, кто я на самом деле. Хочу увидеть, из чего я сделан. Этот бой не сильно изменит мою жизнь с финансовой точки зрения. Если я выиграю, то стану бессмертным. Если буду плох, то не хочу умирать в больничной палате, лучше умру на ринге».

Джейк Пол, в свою очередь, тоже не прохлаждается. Бой будет в тяжёлом весе, так что ему пришлось набрать 10 кг, и он проводит спарринги с бойцами весом свыше 130 кг. Также Джейк предлагает именитому сопернику пари: «Майки, если продержишься со мной больше четырёх раундов, я дам тебе ещё $ 5 млн. Но если нет, то ты должен сделать татуировку с надписью «Я люблю Джейка Пола». По рукам или нет?»

Уже совсем скоро узнаем, к чему приведут тренировки Тайсона и помогут ли они ему оформить триумфальное возвращение. Так или иначе, событие не рядовое, внимание к нему будет приковано очень большое. И многие станут надеяться, что Майк тряхнёт стариной и оформит яркий нокаут, как это бывало раньше.