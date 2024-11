Почему российская суперзвезда не хочет в UFC? Интервью с тройным чемпионом Малыхиным

Анатолий признался в любви One Championship и рассказал о планах на будущее.

В ночь с 8 на 9 ноября в Атланте (США) состоится грандиозный турнир ONE 169. Он будет изобиловать титульными поединками. Но особый интерес вызывает главный бой вечера. Российский непобеждённый боец Анатолий Малыхин возвращается в клетку. Тройной чемпион промоушена снова поднимается в тяжёлый вес и будет защищать титул в поединке против Умара Кейна.

Мы поговорили с Анатолием и выяснили самые интересные подробности подготовки к предстоящему событию. Малыхин поделился планами на будущее. А ещё Сладкий прокомментировал яркие события из мира единоборств.

– Расскажите, как прошла подготовка к предстоящему поединку, что было интересного?

– Подготовка всегда проходит интересно. Мы же занимаемся боями, каждый день друг друга проверяем на крепость. В плане тренировочного процесса много боролся и боксировал, уделил большое внимание кардио под руководством моего тренера. А в плане спаррингов — Мухумат Вахаев подтягивался с весом 150 кг. И пытался меня пару раз «убить». Это из опасного, интересного. Отлично подготовился, спасибо ребятам, команде. Всё чётко. Заготовка у меня одна – драться в стойке и не давать себя переводить.

– В лиге One вы стараетесь работать исключительно в стойке. С чем это связано?

– Раньше я переживал, чтобы меня не «выключили». Я в стойке совсем не умел драться. У меня базой была вольная борьба. Прыгал в ноги и чувствовал себя как рыба в воде. Потом к переходу в One стал задумываться, что в большой лиге нужно быть зрелищным, уметь боксировать. Начал работать над боксом. Сначала было тяжело, ничего не получалось. Я не совсем в юном возрасте перешёл в MMA. Пришлось себя перестраивать. Мышцы болели, происходило перестроение мозговой деятельности на удары. И было иногда очень тяжело. Но потом распробовал это блюдо, понравилось. И сейчас уделяю время 50 на 50 – борьбе и ударке. Погнался за зрелищностью. Но отдаю себе отчёт, что боксирую с борцами. Если против меня выйдет топовый кикбоксёр, я не буду включать храбреца, быстренько кинусь в ножки.

Анатолий Малыхин Фото: Пресс-служба ONE Championship

– А не думали ли вы о том, чтобы попробовать свои силы в боксе?

– Мне это интересно. Главное — найти интересного соперника. Нганну? Мне с ним интереснее подраться по MMA. А по боксу… Мне интересно, как Майк Тайсон сейчас. Выставочный бой, чтобы выглядеть неплохо лет в 50. Чтобы была мотивация пузо не отпускать, в объеме не становиться два метра. Это будет заставлять ходить тебя в зал. Позволит и себя показать, и денежку заработать. Но по уровню понятно, что, когда ты уже прошёл свой пик, не нужно лезть под молодых, которые захотят за твоё имя снести тебе голову. Так же потолкаться с таким же ветеранчиком, потом пойти вместе отдохнуть, вспомнить молодость. Так можно было бы зашуметь.

– Будете ли вы смотреть бой Тайсона с Полом? Интересен ли он вам? Не страшно ли за Майка?

– Думаю, Джейк отдаёт себе отчёт в том, что за легенда выходит против него, как нужно работать. Думаю, работа будет лёгкая. Парень добился успеха, голова у него работает. Он не будет переходить грани и пытаться нокаутировать Майка. Да и окружение, которое организует бой, подскажет ему. А для Майка это отличная мотивация прийти в форму, выглядеть помоложе. Тайсону может уже не хватать того самого адреналинчика. Майк кайфанёт, подвигается, получит хорошие деньги. Я с удовольствием посмотрю этот бой.

– Ваш предстоящий соперник постоянно провоцирует на конфликты, потасовки. Он реально такой дерзкий парень? Или просто хорошо понимает правила игры.

– Он делает это от испуга. Я часто пересекался с ним на боях. Он нервничал, мандражировал. Думаю, от страха это делает. Но загнанный зверь опасен вдвойне. Нельзя его недооценивать. Однако и переоценивать тоже не стоит. Нужно выйти собранно и работать. Физически сильный парень. Машет, может бороться, неплохо обучен. Но – ничего особенного.

– Насколько сложно находить мотивацию, когда на плечах уже три пояса?

– Мотивация – это великая цель. Пояс – не великая цель, а мечта детства. А великая мечта практически недостижима. Ты точно не должен ставить в приоритет деньги. У меня очень легко с мотивацией. Во всего стоит моя семья. И я рад, что бог дал мне возможность зарабатывать, содержать семью, давать им хороший уровень жизни. Для меня это главная мотивация. Вставать с утра раньше всех, двигаться, бить по лапам. Возможно, после завершения карьеры уйду куда-то в другое направление и буду там хорош. Стану ринг-анонсером интересным. Возможно, Загорский со временем устанет и скажет мне: «Малыхин, твоё время!»

Анатолий Малыхин Фото: Пресс-служба ONE Championship

– А может, так скажет не Загорский, а Баффер?

– Я бы хотел больше работать на родной земле. Меня в последнее время сильно манит Алтай. Подумываю, что отдыхать за границей хорошо, но здесь другие люди, другой мир, не тот менталитет. Я чувствую, находясь на Пхукете, что мне уже сложно. Хотел бы связать более зрелую жизнь с родными землями. Можно путешествовать. Главное, побороть аэрофобию. Это моя главная битва.

– А замахнуться на четыре пояса сейчас реально?

– Нет. Сейчас это невозможно. Если бы не было гидрации… Сейчас ужесточили правила. Совсем другая весогонка. В обычной лиге я бы легко сделал 84 кг. Но не в One. Диетой это отнимет у меня слишком много здоровья. Сейчас хочу сфокусироваться на тяжёлом весе. Было круто забрать столько поясов, однако на двух стульях не усидишь.

Анатолий Малыхин Фото: Пресс-служба ONE Championship

– Если бы была возможность, хотели бы провести спарринг по борьбе с Хабибом?

– С удовольствием, конечно. Прикоснуться к легенде. У меня есть мысли приехать к ребятам в зал. Я со многими ребятами там знаком. Мне нравится, как работают Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов. Поэтому как-нибудь обязательно туда доберусь. Возможно, после предстоящего боя. Говорят, Хабиб тяжей спокойно затаскивает. Для него разница в весе – не проблема. Физически он очень одарён.

– Как вы считаете, что случилось с карьерой Конора Макгрегора?

– Конор перевернул эту игру. И сделал многое для MMA. Заработал столько, сколько не заработал ни один боец. Выиграл два пояса. Думаю, дальше он нашёл для себя другие приоритеты. Он выполнил ту цель, которую ставил перед собой, когда был голодным. Да, иногда шумит. Он медиалицо, один из самых узнаваемых людей на Земле. Когда он дрался, даже моя собака из будки кричала: «Конор, Конор дерётся!» Даже мой Бимка знал, кто такой Конор Макгрегор.

Конор Макгрегор Фото: Stacy Revere/Getty Images

– Если босс лиги One попросит пойти в UFC и завоевать пояс, готовы?

– Если он подойдёт и скажет, что мои услуги больше не нужны, тогда буду думать. А сейчас даже мыслей таких не допускаю. Он очень достойный человек. Не хотелось бы от него услышать такую фразу. Верю, что каждый человек должен находиться на своём месте. И я там, где должен быть. Даже если мне пришлют контракт из UFC, который будет в 10 раз больше в плане гонорара, я всё равно никуда не перейду. Меня в One подняли, я никому не нужен был. Меня подняли, дали мне всё. И мы не будем предавать. А если он скажет подраться за One на какой-то площадке, тогда погнали!

– Столько лет все грезят боем Фрэнсиса Нганну и Джона Джонса. Кому вы отдаёте предпочтение?

– Нганну для меня очень поменялся, стал очень сильным человеком. Сильным в ментальном плане. Он реально прошёл через большие трудности, которых никому не пожелаешь. Джон Джонс – легенда. За неделю до боя он может быть на пати, а потом выйти и забрать пояс UFC. Для меня они в одной плоскости. И каждый из них очень многое делает. И если бы я столкнулся с Нганну, мы бы с ним пошумели. А после боя пожали бы руки, как бы он ни закончился.

– Хотелось бы поговорить про Петра Яна. Вы находитесь в непосредственной близости от него. В каком сейчас состоянии находится Пётр?

– Бьёт как тяжеловес. Быстрый, сбалансированный. Сейчас набрал мышечную массу. Желаю ему победы. Ему никто ничего не подарил, на подносе не принёс. Сам добился всего, своими силами. Я рад за него, он крутой пацан. Точно себя в жизни не потеряет. Я не хочу его сглазить. Однако когда вижу тренировки Петра, не понимаю, кто может его победить. Но в лагере постоянно что-то происходит. Он травмируется, однако из-за характера не снимается с поединков. Выходит полуживой и всё равно делает зрелище. А сейчас залечил все травмы, находится в прекрасном состоянии. Просто хочу, чтобы он наслаждался.

– Ваш конфликт с Мерабом закрыт?

– Да я с ним и не конфликтовал. У нас есть договорённость. Конфликта не было, было недопонимание. Он говорил, что не понимает русский. Но до него дотянулись и всё ему объяснили. Что думаю по реваншу? Если Пётр будет на пике, пройдёт совсем другой бой. Совершенно другая картина будет. Я всегда на него готов поставить.