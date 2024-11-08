Анатолий Малыхин — Умар Кейн: тройной чемпион из России идёт за очередным финишем. LIVE

😂 Малыхин: когда говорил, что стану чемпионом мира, то многие смеялись мне в лицо

Трёхкратный чемпион ONE FC в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин рассказал, что многие люди не воспринимали его слова о том, что он станет чемпионом мира, всерьёз.

«У меня интересная история. В школе я не очень хорошо учился, но всегда любил спорт. Даже сбегал с уроков, чтобы заниматься физкультурой, и проводил в зале много времени.

Моя учительница по математике всегда вызывал меня к доске и спрашивала: «Что с тобой, Анатолий?» Мой ответ был следующим: «Я стану чемпионом мира. Это моя мечта. Могу точно сказать, что добьюсь этого». А она всегда смеялась и говорила: «Успокойся, о чём ты вообще ты говоришь?»

Многие люди на моём пути, когда я говорил, что стану чемпионом мира, практически все смеялись мне в лицо. Они говорили: «О чём ты говоришь, ты и чемпион мира? Мы из Кемерова, маленького города. Успокойся». По дороге я встретил лишь одного человека [который верил в меня]… только Анита (жена Анатолия. — Прим. «Чемпионата») сказала: «Ты сделаешь это».

С детства мечтал стать чемпионом мира. И мне удалось этого добиться. Просто хотел, чтобы люди поняли: если вы во что-то сильно верите и готовы многим пожертвовать, то вы добьётесь успеха. Как бы тяжело это ни было, всегда продолжайте двигаться.

Моя цель — оставить наследие не в виде поясов, а в виде того пути, который я прошёл в этой жизни, чтобы люди увидели, что всё возможно. Обычный парень может [добиться таких результатов]», — приводит слова Анатолия пресс-служба One Championship.