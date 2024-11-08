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Анатолий Малыхин — Умар Кейн, One Championship, 9 ноября 2024 года, онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время боя

Анатолий Малыхин — Умар Кейн: тройной чемпион из России идёт за очередным финишем. LIVE
Яхья Гасанов
One 169: Анатолий Малыхин — Умар Кейн
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Каковы шансы на апсет?

В ночь с 8 на 9 ноября в Бангкоке пройдёт грандиозный турнир One 169, в рамках которого состоится ряд интересных поединков по правилам ММА, муай-тай и кикбоксинга.

Всё внимание будет приковано к главному бою вечера. Непобеждённый россиянин Анатолий Малыхин возвращается в клетку. Тройной чемпион One FC снова поднимается в тяжёлый вес и будет защищать титул в поединке против Умара Кейна. У Малыхина безупречный профессиональный рекорд – 14-0, все победы добыты досрочно. А у его соперника цифры намного скромнее – шесть побед при одном поражении.

Прочие бои 2024. ONE 169
Анатолий Малыхин — Умар Кейн
09 ноября 2024, суббота. 07:50 МСК
Анатолий Малыхин
Не началось
Умар Кейн

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Большое интервью с Малыхиным:
Почему российская суперзвезда не хочет в UFC? Интервью с тройным чемпионом Малыхиным
Эксклюзив
Почему российская суперзвезда не хочет в UFC? Интервью с тройным чемпионом Малыхиным

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Где смотреть турнир с главным боем Анатолий Малыхин – Умар Кейн Дата и время турнира с боем Малыхин – Кейн Полный кард турнира с главным боем Анатолий Малыхин – Умар Кейн
Live Яхья Гасанов

😂 Малыхин: когда говорил, что стану чемпионом мира, то многие смеялись мне в лицо

Трёхкратный чемпион ONE FC в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин рассказал, что многие люди не воспринимали его слова о том, что он станет чемпионом мира, всерьёз.

«У меня интересная история. В школе я не очень хорошо учился, но всегда любил спорт. Даже сбегал с уроков, чтобы заниматься физкультурой, и проводил в зале много времени.

Моя учительница по математике всегда вызывал меня к доске и спрашивала: «Что с тобой, Анатолий?» Мой ответ был следующим: «Я стану чемпионом мира. Это моя мечта. Могу точно сказать, что добьюсь этого». А она всегда смеялась и говорила: «Успокойся, о чём ты вообще ты говоришь?»

Многие люди на моём пути, когда я говорил, что стану чемпионом мира, практически все смеялись мне в лицо. Они говорили: «О чём ты говоришь, ты и чемпион мира? Мы из Кемерова, маленького города. Успокойся». По дороге я встретил лишь одного человека [который верил в меня]… только Анита (жена Анатолия. — Прим. «Чемпионата») сказала: «Ты сделаешь это».

С детства мечтал стать чемпионом мира. И мне удалось этого добиться. Просто хотел, чтобы люди поняли: если вы во что-то сильно верите и готовы многим пожертвовать, то вы добьётесь успеха. Как бы тяжело это ни было, всегда продолжайте двигаться.

Моя цель — оставить наследие не в виде поясов, а в виде того пути, который я прошёл в этой жизни, чтобы люди увидели, что всё возможно. Обычный парень может [добиться таких результатов]», — приводит слова Анатолия пресс-служба One Championship.

11:09 Яхья Гасанов

🔥 Малыхин: дайте ещё год, и меня будут упоминать как лучшего бойца всех категорий

«Сейчас он гораздо более известен, чем я, но я работаю над этим. Люди начинают узнавать меня, моё имя упоминается довольно часто, но, когда я начал заниматься ММА, я не мог предвидеть, что буду так известен. Я начал заниматься ММА пять или шесть лет назад. Дайте мне ещё год или полтора, и определённо меня будут упоминать как лучшего бойца всех весовых категорий», — приводит слова Малыхина MMA Fighting.

11:08 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Анатолий Малыхин – Умар Кейн

Посмотреть трансляцию турнира ONE 169 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». А «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию бойцовского вечера, в которой отразит все самые интересные события.

11:08 Яхья Гасанов

👊 Президент ONE FC: Анатолий Малыхин — лучший тяжеловес на планете на данный момент

Президент One Championship Чатри Ситйодтонг заявил, что, по его мнению, тройной чемпион его лиги россиянин Анатолий Малыхин является лучшим бойцом тяжёлого дивизиона в мире на данный момент.

«Да, 100% Анатолий Малыхин — лучший тяжеловес на планете на данный момент, у него рекорд 14-0, он завершил досрочно 100% своих боёв. Он бывший борец сборной России, грэпплер очень высокого уровня, у него есть нокаутирующая мощь в ударах, он очень атлетичный, быстрый, его невозможно остановить. Если я не ошибаюсь, он не проиграл ни разу даже в любительских поединках. Так что да, я думаю, что Анатолий, безусловно, лучший тяжеловес на планете. Если вы посмотрите на другие организации, их супертяжёлые дивизионы не так сильны», — приводит слова Чатри портал «Матч ТВ».

11:08 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с боем Малыхин – Кейн

Турнир ONE 169 состоится в ночь с 8 на 9 ноября в Бангкоке (Таиланд). Он стартует в 04:00 по московскому времени.

11:08 Яхья Гасанов

😏 Малыхин: в 2025 году буду готов подраться с Нганну

Чемпион ONE FC в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин заявил, что будет готов подраться с бывшим обладателем титула UFC в тяжёлом весе, а ныне бойцом PFL камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Готов к этому поединку в 2025 году. Чувствую, что это будет большой год, большой вызов. ONE Championship готов организовать этот бой. 8 ноября я нокаутирую лучшего борца Африки (имеется в виду сенегалец Умар Кейн. — Прим. «Чемпионата»), а в 2025 году — лучшего ударника Африки», – сказал Малыхин в интервью на YouTube-канале The Sporting News.

11:06 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Анатолий Малыхин – Умар Кейн

Главный бой: чемпионский бой по ММА в тяжёлом весе
Анатолий Малыхин (Россия) vs Умар Кейн (Сенегал);
Родтанг Джитмуангнон (Таиланд) vs Джейкоб Смит (Великобритания);

Джеки Бунтан (США) vs Аниса Мексен (Алжир / Франция);

Адриано Мораес (Бразилия) vs Дэнни Кингад (Филиппины);

Конгторони Сор Соммай (Таиланд) vs Тагир Халилов (Россия);

Кейд Руотоло (США) vs Ахмед Мужтаба (Пакистан);

Сэм-А Гайянгхадао (Таиланд) vs Чжан Пэймянь (Китай);

Маркус Алмейда (Бразилия) vs Амир Алиакбари (Иран);

Эдди Абасоло (США) vs Мохамед Юнес Рабах (Алжир);

Аяка Миура (Япония) vs Макарена Арагон (Аргентина);

Алиф Сор Дечапан (Малайзия / Таиланд) vs Вальтер Гонсалвес (Бразилия).

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