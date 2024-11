Анатолий Малыхин — Умар Кейн: тройной чемпион из России идёт за очередным финишем. LIVE

Полный кард турнира с главным боем Анатолий Малыхин – Умар Кейн

Главный бой: чемпионский бой по ММА в тяжёлом весе

Анатолий Малыхин (Россия) vs Умар Кейн (Сенегал);

Родтанг Джитмуангнон (Таиланд) vs Джейкоб Смит (Великобритания);



Джеки Бунтан (США) vs Аниса Мексен (Алжир / Франция);



Адриано Мораес (Бразилия) vs Дэнни Кингад (Филиппины);



Конгторони Сор Соммай (Таиланд) vs Тагир Халилов (Россия);



Кейд Руотоло (США) vs Ахмед Мужтаба (Пакистан);



Сэм-А Гайянгхадао (Таиланд) vs Чжан Пэймянь (Китай);



Маркус Алмейда (Бразилия) vs Амир Алиакбари (Иран);



Эдди Абасоло (США) vs Мохамед Юнес Рабах (Алжир);



Аяка Миура (Япония) vs Макарена Арагон (Аргентина);



Алиф Сор Дечапан (Малайзия / Таиланд) vs Вальтер Гонсалвес (Бразилия).