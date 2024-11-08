Иноуэ задвинет даже Канело. Шейхи перекупили великого японского чемпиона

Наоя Иноуэ — действующий абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе и боксёр, который сумел покорить четыре весовые категории. Рекорд японца — 28-0, и только пять из этих поединков были без полноценного титула на кону. Иноуэ заслуженно входит в тройку лучших боксёров мира, однако даже при всём своём внушительном списке регалий он остаётся в первую очередь локальной японской звездой.

Причины банальны — к бойцам из «мелких» весовых категорий традиционно меньше внимания в мире, а Иноуэ ещё и очень редко выезжает за пределы Японии. Всего четыре раза Наоя бился не в своей стране. Этого мало, чтобы дорасти до полноценной звезды. Нужны бои в США, большие PPV-карды. Этого у японца нет, поэтому и популярность его сильно страдает. Не очень сильно спасает даже то, что Монстр просто «складывает» своих соперников — 25 нокаутов в 28 боях. Невероятно для таких маленьких весов.

Однако теперь есть неплохие шансы всё исправить. Не так давно стало известно, что Иноуэ подписал соглашение с саудовским промоутером и главой Riyadh Season Турки Аль аш-Шейхом. В последние годы саудовские шейхи превратились в безусловно главного игрока в мире профессионального бокса и устраивают бои любого уровня. Периодически даже за пределами Эр-Рияда, что также позволяет расширять горизонты.

Что касается Иноуэ, то теперь он заполучил спонсорское соглашение с Riyadh Season на сумму почти в $ 20 млн. Деталей маловато, но, вероятнее всего, это лишь те деньги, которые Наоя получит за то, что будет выступать под баннером Riyadh Season. А есть ещё гонорары, которые у японца и без того немаленькие, а с поддержкой Саудовской Аравии могут существенно подрасти.

Наоя Иноуэ Фото: Steve Marcus/Getty Images

Судя по всему, бои в рамках нового соглашения будут уже в следующем году, так как на декабрь у Иноуэ намечена защита титулов в поединке с Сэмом Гудманом: «Этот год уже закрыт, бой назначен, но в следующем году я могу драться в Саудовской Аравии. Я готов побеждать в Саудовской Аравии так же, как и в Японии».

То есть это ещё и новый рынок для Монстра. До этого Иноуэ уже заявлял, что хотел бы провести бои с Муроджоном Ахмадалиевым и Дзюнто Накатани. Второй вариант наиболее интересный, там тоже японский нокаутёр, который входит в десятку лучших боксёров мира. Правда, Накатани выступает категорией ниже, но Иноуэ готов его подождать, и, возможно, Турки Аль аш-Шейх поможет с организацией поединка.

Помимо денег и выездных поединков, саудовские шейхи могут дать Иноуэ те бои, которые вряд ли способен организовать кто-либо другой. Например, не раз упоминался потенциальный поединок Иноуэ с Джервонтой Дэвисом. Это действительно очень большой бой, который будет интересен всему миру бокса. Танка будет непросто заинтересовать, но такой рычаг, как деньги, должен помочь Турки Аль аш-Шейху устроить такое противостояние.

Благодаря таким боям Иноуэ может начать превращаться из локальной звезды в мировую. И это то, что ему сейчас необходимо. Большой плюс в том, что Наоя не держится за «нолик» в графе поражений и открыт к сложным вызовам: «Я бы солгал, если бы сказал, что не боюсь проиграть. Но самое страшное — это не пытаться. Нет смысла быть профессионалом, если от тебя никто ничего не ожидает. Пояса и деньги за бой не имеют решающего значения. Важнее всего то, с кем ты дрался».

Наоя Иноуэ Фото: AP/TASS

С этой точки зрения союз с саудовскими шейхами выглядит идеальным вариантом. Они помогут Иноуэ добавить в медийке и популярности, а Наоя, в свою очередь, поможет Riyadh Season ещё прочнее закрепиться в профессиональном боксе и получить возможность проводить новые большие бои. В будущем мы точно увидим Иноуэ в поединках со звёздными соперниками. Для этого Наоя отправится покорять пятую весовую категорию и, возможно, даже попробует стать первым в истории боксёром, который станет абсолютным чемпионом в трёх дивизионах. Путь к величию выглядит именно так.

Такими темпами и с мощной поддержкой за спиной Иноуэ вполне способен задвинуть даже Сауля Альвареса. Канело остаётся самым кассовым боксёром, однако не хочет выходить из зоны комфорта. Иноуэ же демонстрирует противоположный пример, и такой подход сделает его большей звездой, чем мексиканец.