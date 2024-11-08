Сенсация со знаком минус. Звезда сборной России остался без медали на ЧМ по самбо

8 ноября в Астане (Казахстан) стартовал чемпионат мира по самбо — 2024. Традиционно сборная России привезла очень сильный состав, в котором собраны и опытные звёзды этого вида спорта, и молодёжь. Разумеется, россияне по умолчанию считаются фаворитами в каждой весовой категории.

Однако далеко не всегда все фавориты оправдывают статус. Случаются и сенсации. В данном случае это коснулось одного из самых титулованных представителей российской команды Саяна Хертека, выступающего в весовой категории до 58 кг. Хертек — бессменный чемпион России по самбо с 2017 года, так что и на мировых первенствах он весьма частый гость. У Саяна три золотые медали чемпионатов мира (в том числе он побеждал на двух последних турнирах), два серебра и одна бронза. Ещё один раз Хертек выигрывал Кубок мира по самбо.

Конечно, и в Астане от опытного спортсмена ожидали как минимум медалей. Стадию 1/16 финала Хертек пропускал и сразу проследовал в стадию 1/8 финала, где встретился с болгарским самбистом Бориславом Янаковым, который прошёл опытного Владислава Бурдя. Схватка получилась непростой, но Саян сумел одержать победу со счётом 1:0.

В четвертьфинале предстояла встреча с армянским спортсменом Кареном Саргсяном. Тот, в свою очередь, на пути к схватке с Хертеком разнёс представителя Сингапура Александра Куэваса со счётом 8:0, а потом выдал очень конкурентный поединок с таджиком Акмалиддином Каримовым, где победил — 6:5. Встреча с Хертеком также оказалась триумфальной для Саргсяна, он победил со счётом 3:1 и вместе с выходом в полуфинал оформил главную сенсацию чемпионата мира на данный момент.

Саян Хертек Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Неожиданное поражение оставляло Саяну шансы побороться за бронзу через утешительный турнир, но для этого был необходим выход Саргсяна в финал. Однако армянин уступил Илхому Пармонову (1:4) и сам отправился в утешительный турнир, а Хертек остался без медали.

Крайне неприятный старт чемпионата мира для сборной России. У Хертека были хорошие шансы на золото, но в итоге он пролетел мимо пьедестала. Остаётся только верить, что в других весовых категориях и в другие соревновательные дни ситуация для нашей национальной команды будет куда более приятной.