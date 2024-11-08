Тайсон был самым богатым боксёром мира — и потерял всё. Как рушилась карьера Майка

В ночь с 15 на 16 ноября в США состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира ринг разделят легендарный Майк Тайсон и известный блогер Джейк Пол.

Майк Тайсон – один из самых неординарных боксёров за всю историю этого вида спорта, причём как со спортивной точки зрения, так и с точки зрения биографии. Жизнь Тайсона – готовый сюжет для книги или кинофильма. Качели от преступных детства и молодости до статуса самого богатого боксёра планеты, потеря всего, тюрьма и огромные долги, возвращение к нормальной жизни – сериалы, шоу и прочая светская жизнь на пенсии. И при этом Тайсон успевал устанавливать рекорды в ринге и по-настоящему вписал своё имя в историю мирового бокса.

Юность и быстрый успех

Маленький Тайсон и подумать не мог, что станет одним из величайших боксёров планеты. Он и драться-то не умел, но уличная жизнь заставила научиться. Природные данные у Майка были феноменальные даже в раннем возрасте – для уличных драк этого хватало. Тайсон вёл криминальный образ жизни, часто оказывался в полицейском участке, а в 12 лет был отправлен в спецшколу для несовершеннолетних преступников. Там он и стал заниматься боксом под руководством Бобби Стюарта – некогда подававшего надежды боксёра.

Именно Стюарт привёл 14-летнего Тайсона в зал к легендарному Касу Д’Амато, после чего началась совместная история именитого тренера и одарённого уличного преступника, который полностью доверился наставнику и стал великим спортсменом.

Кас Д'Амато Фото: Lee Lockwood/Getty Images

Их связка работала идеально, Тайсон выполнял всё, что говорил ему Д’Амато, стал изучать много боксёрской теории, ну а в совокупности с его данными и постоянными тренировками Майк стал неудержим на ринге. В 1986 году, уже после смерти своего наставника, Тайсон в возрасте всего 18 лет дошёл до той цели, к которой они шли вместе – стал самым молодым чемпионом мира в тяжёлом весе.

Майк стал безумно популярен, стал много зарабатывать, но при этом связался с Доном Кингом – легендарным промоутером, известным далеко не самой идеальной репутацией. Кинг, к слову, пытался заманить Тайсона в свои лапы ещё при живом Д’Амато, но авторитет тренера был незыблем, и Дон оставался ни с чем. А вот после смерти Каса Тайсон стал уязвим и попал под обаяние своей первой жены – актрисы Робин Гивенс. А та, в свою очередь, – под обаяние Дона Кинга и его подельника Дональда Трампа. Через жену Трамп уговорил Тайсона работать с Кингом: так Дон стал его промоутером, а Трамп и его казино в Атлантик-Сити получили звёздного клиента, на боях которого можно было зарабатывать.

Начало кризиса

В пиковые годы Тайсон был самым высокооплачиваемым боксёром планеты. К примеру, за поединок, который ему организовали против Майкла Спинкса, Тайсон выручил $ 22 млн, а ведь он вырубил соперника за 91 секунду. Полторы минуты в ринге – и два десятка миллионов долларов на руках. Но тем самым Кинг только втёрся в доверие к Тайсону: мол, теперь так будет всегда. Майк без присмотра Д’Амато вновь покатился по наклонной, вернулся к алкоголю и наркотикам и совершенно перестал тренироваться. Какое-то время он всё равно побеждал, ведь это Майк Тайсон. Но форма Железного Майка терялась на глазах, как и его состояние.

На пике карьеры оно оценивалось в $ 400 млн – просто космические деньги. Но Тайсон умудрился всё растерять. После того как он связался с Кингом, Майк распрощался с теми, с кем работал раньше и кто действительно о нём заботился. Кингу же было абсолютно всё равно, в какой форме находится Тайсон, ему было важно как можно чаще и выгоднее продавать его поединки и отщипывать от гонораров самого Майка.

Майк Тайсон Фото: Getty Images

Финансовая и спортивная катастрофа

А Тайсон не обращал на это внимания. Он начал деградировать в спортивном плане, случилось его первое поражение от Джеймса Дагласа: как признавался позже сам Майк, он был в ужасной форме и едва передвигал ноги в ринге. А через два года все эти постоянные тусовки привели к тому, что Тайсон был осуждён за изнасилование. За решёткой американский боксёр осознал многое, но и многое потерял. После тюрьмы Майк уже не был тем самым Тайсоном, которым его сделал Д’Амато. Он не был столь агрессивен, как раньше, потерял в технике, в функциональном плане. Да, отбойный удар всё ещё был при нём, Тайсон сумел снова стать чемпионом мира, но победы уже чередовались с поражениями, плюс продолжались разборки с Доном Кингом, который оставил от состояния Тайсона лишь долги.

«Я связался с Доном Кингом. Он очень плохой человек. Кинг собственную мать убьёт за доллар. Он никого не может любить, таким он родился. Мой друг сказал, что бо́льшая часть моих активов украдена, тогда я проверил банковские счета. Денег не было. Я высказал все Кингу в лицо, он же всё отрицал. Тогда я отделал его перед старыми дряхлыми белыми женщинами. Я напал на него и бил ногами. Он отнял у меня $ 100 млн. А в суде мне вернули лишь незначительную часть – $ 20 млн или $ 30 млн», – вспоминал Тайсон сотрудничество с Кингом.

Боями Тайсон пытался закрыть долги, но здоровье и форма не позволяли долго и успешно находиться в ринге. Поражение от Леннокса Льюиса, например, принесло Майку $ 30 млн, но почти вся сумма была направлена на погашение долгов.

Возвращение к нормальной жизни

В 2005 году Майк завязал с боксом, сумел рассчитаться с долгами и начать новую жизнь. Он развёлся во второй раз (с педиатром Моникой Тёрнер — прим. ред.), а в 2009 году женился на Лакии Спайсер, которая является его нынешней супругой. Символично, что со Спайсер Тайсона познакомил… Дон Кинг. Лакия стала для Майка спасательным кругом, с ней он сумел избавиться от наркотической зависимости и стать по-настоящему семейным человеком. Вместе со Спайсер он делит как положительные моменты жизни, так и ужасные. В 2009 году трагически погибла четырёхлетняя дочка Тайсона Эксодус — боксёр с огромным трудом пережил горе.

Майк Тайсон Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

В дальнейшем Тайсон нашёл себя в киноиндустрии, снимаясь в различных сериалах и фильмах. Майк часто становится экспертом и приглашённым гостем различных шоу. Тайсон сумел выбраться из того омута, куда его затащили Дон Кинг и его собственный безудержный характер.

Карьера Тайсона, как и вся его жизнь, очень напоминает качели. Сейчас они разгоняются на новый оборот: 58-летний Майк возвращается на ринг. Кто знает, что за этим последует.