Худший бой в карьере Малыхина. Ноунейм из Сенегала устроил мощнейший апсет

9 ноября в Бангкоке (Таиланд) прошёл большой турнир One 169, главным событием которого стал титульный поединок в тяжёлой весовой категории. Действующий чемпион и любимец публики Анатолий Малыхин встречался с огромным и крепким сенегальцем Умаром Кейном.

Малыхин — безусловно, главная звезда One. Совсем недавно непобеждённый россиянин устроил впечатляющий забег по весовым категориям и стал владельцем поясов сразу в трёх из них — средней, полутяжёлой и тяжёлой. Также не стоит забывать, что Сладкий (14-0) во всех боях неизменно финишировал своих соперников, причём зачастую он старается делать это максимально быстро. В последнем поединке Анатолий очень уверенно прошёл Ренье де Риддера в среднем весе и решил вернуться в тяжи, чтобы провести первую защиту титула.

Рекорд Умара Кейна и его регалии куда менее значимые. Сенегалец одержал шесть побед в профессиональной карьере и потерпел одно поражение. К титульному бою Кейн вышел на победную серию из трёх поединков, одолев Батрадза Газзаева, Жасура Мирзамухамедова и Маркуса Алмейду. Стоит отметить, что в последних двух случаях бои доходили до решений. В преддверии One 169 у Малыхина и Кейна случилось несколько стычек, после которых бойцов пришлось разнимать, так что градус перед титульником был довольно высоким. При этом многие ожидали быстрого финиша от россиянина, не оставляя серьёзных шансов сопернику.

Начался бой осторожно, Кейн сразу попытался зацепить соперника размашистыми ударами, а следом полетел в борьбу. За счёт массы Умару удалось перевести Малыхина, но дивидендов из этого он не извлёк. Тем не менее сенегалец завязал чемпиона в клинче, а затем едва не провёл амплитудный бросок. Анатолий зацепился за канаты, за что получил предупреждение. После этого Кейн снова забрал контроль и просто держал Малыхина в углу без активных действий. Российский боец в первом раунде ничего показать не сумел. Более того, с Анатолия сняли балл за то, что он снова зацепился за канаты.

Во втором раунде уже Малыхин решил побороться и забрал контроль. А Кейн явно стал бесить россиянина тем, что хватался за перчатки. У Анатолия не получалось подобрать дистанцию, он проваливался с ударами, а Умар сразу шёл в клинчи, делая бой максимально вязким. В третьем раунде Малыхин резво пошёл вперёд и сумел донести несколько плотных попаданий в голову Кейну. Тот отвечал менее акцентированно, но сумел оставить серьёзное рассечение на лице Анатолия. Умар зажимался в угол, принимал удары, а Малыхин в это время серьёзно вымахивался после затяжных атак и сам пропускал от Кейна, не успевая уйти на дистанцию.

Умар Кейн Фото: Пресс-служба One Championship

В финальных раундах бойцы снова пошли в размены. Кейн попытался зайти в борьбу, но в итоге отдал контроль. Долгие клинчи, к слову, быстро разрывались благодаря рефери. Малыхин регулярно прижимал соперника к углу, но в итоге не мог добиться никакого преимущества за счёт этого. В начале пятого раунда Кейн попытался забрать инициативу. Анатолий ответил борьбой и контролем. Именно в таком ключе и проходил весь пятый раунд. Ни один, ни другой не могли развить активность и наносить сильные удары. В итоге бой дошёл до решения. Впервые в карьере Малыхина.

Судьи вынесли раздельное решение в пользу Кейна. Невероятный апсет и первое поражение в карьере Малыхина. Сладкий — больше не чемпион One в тяжёлом весе.