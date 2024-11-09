Нганну может спать спокойно. Что привело Малыхина к первому поражению в карьере

В ночь с 8 на 9 ноября в Бангкоке прошёл грандиозный турнир One 169, который был особенно интересен для фанатов смешанных единоборств из России. В главном событии вечера выступил тройной чемпион организации Анатолий Малыхин. На его пути оказался сенегальский гигант Умар Кейн. Бой завершился грандиозным апсетом – поражением россиянина раздельным решением судей.

Эта осечка стала первой для Малыхина. А главное, он утратил один из трёх поясов, которые до этого висели на его плечах. Поэтому поражение совершенно точно получилось болезненным. Складывается ощущение, что оно стало закономерным. Разбираемся, что именно стало причинами неудачи.

Весь поединок прошёл с невероятными сложностями для Анатолия. И первая причина этого видится в том, как на протяжении долгого времени Малыхин гонялся за поясами. Он навсегда вписал своё имя в историю, став тройным чемпионом. Но скачка по дивизионам отнимала огромное количество сил и здоровья. Об этом говорил и сам Малыхин. Он постоянно подчёркивал, что переход из одного веса в другой – это огромный урон. А самое сложное – выходить из таких изнурительных испытаний для организма. Сейчас Сладкий поднимался выше. И, как показалось, это сильно ударило по функциональному состоянию. Свежести не хватило, что было лучше всего заметно после экватора боя.

Анатолий Малыхин Фото: Пресс-служба One Championship

Второй момент, который сильно бросился в глаза – это долгое отсутствие реальной конкуренции. Сложно говорить о наличии спортивной интриги, когда один боец просто гуляет по дивизионам и собирает досрочные победы. А последние оппоненты и вовсе выглядели статистами на фоне Малыхина. Нужно отдать должное Кейну, который без стеснения начал навязывать россиянину свою волю, заставил паниковать и получить предупреждение. Складывается ощущение, что того самого тонуса жёсткости последних поединков Малыхину и не хватило.

Третий фактор – отказ от главного козыря. Анатолий является базовым борцом, что до перехода в One постоянно приносило результат. Но со временем Малыхин сделал ставку на бокс. Россиянин с удовольствием рубился в стойке. И там буквально деклассировал оппонентов. Однако теперь пришлось биться с оппонентом, не позволяющим спокойно стоять на комфортной дистанции. И всё начало буквально рассыпаться на части. В итоге только к экватору поединка Малыхин окончательно понял, как именно можно работать против Кейна. Но, видимо, было уже слишком поздно.

Складывается ощущение, что в перечне факторов даже нет того, который стал определяющим. Сказалась вся совокупность, слишком уж важными были все эти причины. И теперь Малыхин находится в любопытной ситуации. Необходимо окончательно принять решение, на чём именно россиянин сосредоточится в ближайшие годы. В поединке с Кейном бросалось в глаза, что Анатолию откровенно не хватало габаритов. Поэтому Умар спокойно прижимал россиянина к канатам, а в нужный момент спокойно разворачивался и занимал удобную позицию. Кажется, оптимальным может стать вариант с постоянными выступлениями в полутяжёлом весе. Но всё будет зависеть от самого Сладкого.

К сожалению, бой продемонстрировал, что возможные сражения с Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом – в световых годах. Слишком уж сбалансированными и разносторонними выглядят соперники. Да и не стоит гнаться за этими возможными и призрачными шансами. Сейчас у Анатолия есть отличный шанс исправиться за осечку. Следующий шаг в карьере будет невероятно важным.