Джонс избегает боя с Аспиналлом. Джон точно заслуживает быть чемпионом в тяжах?

В марте 2023 года великий и ужасный Джон Джонс прервал трёхлетнюю паузу в выступлениях и вернулся в октагон, чтобы попытаться стать чемпионом UFC в двух весовых категориях. Американец встретился с Сирилем Ганом и очень легко разобрал француза, накинув ему «гильотину» в первом раунде.

Сразу после триумфального камбэка Джонс бросил вызов Стипе Миочичу, статистически сильнейшему тяжеловесу в истории, который наблюдал за боем из кейдж-сайда. В UFC, разумеется, были заинтересованы в таком противостоянии, несмотря на то что Миочич шёл после огромного простоя и страшного поражения от Фрэнсиса Нганну. Вывеска «величайший боец в истории» против «величайшего тяжеловеса в истории» должна была украсить турнир в Нью-Йорке, но Джонс снялся из-за тяжёлой травмы. Тогда на сцене появился Том Аспиналл, который сразился за временный титул с Сергеем Павловичем и нокаутировал россиянина в первом раунде.

С этого момента в тяжёлом весе UFC начался бардак, потому что, как правило, чемпион и временный чемпион должны встретиться и объединить пояса. Но в данном случае всё не так. Дана Уайт сразу же обозначил, что бой Джонс — Миочич будет переназначен в любом случае, а вот Аспиналлу придётся либо ждать, либо защищать «времянку».

Сам британец постепенно начал раскручивать потенциальный бой с Джонсом, призывая того встретиться с ним в октагоне и уладить вопрос. Поначалу всё было в предельно уважительном тоне, но чем дальше, тем острее становился трэш-ток Аспиналла. В июле Том действительно вышел защищать временный пояс и без проблем это сделал, нокаутировав Кёртиса Блэйдса в первом раунде. К слову, Джонс утверждал, что Аспиналлу будет нелегко, и намекал на его потенциальное поражение.

Том Аспиналл Фото: Richard Sellers/Getty Images

Том после победы, конечно, бросил вызов: «Я лучший тяжеловес в мире. Докажи, что это неправда, Джон. Если ты не согласен с этим, то просто докажи. Ничего личного. У меня нет ни к кому ненависти. Давай решим этот вопрос. Вот и всё».

А потом призвал Миочича выйти из титульной гонки, сравнив того с Джо Байденом: «Почему в титульном бою будет драться Стипе? Давайте будем говорить предельно честно. Ему порядка 43 лет, он не дрался почти четыре года, а в последнем поединке проиграл нокаутом. Конечно, он абсолютная легенда ММА и статистически лучший тяжеловес в истории. Но он уже похож на Джо Байдена. К Стипе у меня лишь уважение. Однако он уже слишком стар. Никому нет дела до этого боя. Пусть он покинет эту гонку за титул, и поставьте меня. Так будет правильно. Уберите из гонки Джо Байдена».

Джонс в это же время активно отвечал в социальных сетях и демонстрировал, что бой с Аспиналлом ему не нужен: «Моя цель — Стипе. На данный момент он величайший тяжеловес в истории ММА. Возможно, Том когда-нибудь побьёт рекорд Стипе, но я сейчас сосредоточен на том, чтобы заниматься величайшими делами. Самое прекрасное в моём положении — то, что меня характеризует не один поединок. Большинство из моих нынешних фанатов выросли, наблюдая за моей карьерой».

Уже через неделю, в ночь на 17 ноября, если не случится никакого форс-мажора, Джонс и Миочич всё же разделят октагон, а Аспиналл будет официальным страхующим. Правда, статус, скорее всего, формальный, так как ветераны не будут биться с Аспиналлом ни при каких обстоятельствах.

Даже сейчас, подходя к бою, Джонс открыто об этом заявляет: «Скорее всего, нет, я не буду драться с Томом. Не скажу, что Аспиналл никто, но считаю, что он просто ничего ещё не доказал. Ничего не добился. Он получил свой пояс в поединке с Сергеем, а Сергея недавно избил кто-то ещё. Я здесь не для того, чтобы рисковать и давать кому-то возможность сделать себе имя, а для того, чтобы соревноваться с парнями, о которых вы, оглядываясь через 10 лет, скажете: «Джон дрался с этой легендой, с этим чемпионом и с тем». Если и есть в ростере UFC сейчас парень, который был бы не только финансово выгоден, но и прибавил бы к моему наследию, то это Алекс Перейра. Нам обоим по 37 лет. Я вешу сейчас 107 кг, он, думаю, 109 кг. Этот поединок оставит в моём наследии куда больший след, нежели встреча с молодым парнем, который сегодня крут, а завтра может исчезнуть».

Джон Джонс Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Со спортивной точки зрения это очень плохой расклад для UFC — постоянный чемпион явно избегает боя с временным чемпионом и принимает поединок с ветераном, который занимает восьмое место в рейтинге, а побеждал последний раз больше четырёх лет назад. Весь вопрос в том, заслуживает ли Джонс таких привилегий?

Глядя на его регалии, смело можно сказать, что да. У Джонса 16 побед в титульных поединках, это больше, чем некоторые бойцы проводят в UFC в принципе. И Джон в своё время зачистил полутяжёлый вес от двух поколений бойцов, а сейчас зашёл на третье (Гана вполне можно отнести к таким бойцам). Это величие, и это даёт легенде некоторые преференции. Во всяком случае, в глазах Даны Уайта, который беззаветно считает Джонса первым номером pound-4-pound в любой день недели.

Проблема в том, что тяжёлый вес сейчас и без того в глубоком кризисе, а два ветерана усложняют ситуацию. Это всё ещё большие имена, на которые пойдут зрители, но спорта здесь уже совсем маловато, при всём их наследии. Идеальный, но утопичный вариант — дать Джонсу и Миочичу провести бой за специальный пояс, который нигде и никогда больше не будет стоять на кону, а Аспиналла повысить до полноценного чемпиона и больше не учитывать легенд прошлого в титульной гонке.

А текущая ситуация оставляет след на наследии Джонса. Большинство болельщиков и экспертов сейчас считают, что чемпионом должен быть Аспиналл, и критикуют Джонса. Вряд ли он хотел этого на исходе карьеры, но есть вероятность, что многим он запомнится как человек, державший пояс «в заложниках» и избегавший боя с Аспиналлом.

Сейчас Джон встанет перед выбором: «Моя цель — безупречное и крайне доминирующее выступление. После него мне останется либо уйти на пенсию, либо побиться с Перейрой в мегабою. За пояс или нет — не так важно, мне больше не нужны пояса».

Первый вариант — логичный, а вот второй оставит много вопросов к Джонсу, даже несмотря на то, что это действительно мегабой.