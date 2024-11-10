У Тайсона действительно самый сильный удар в истории? Разбираем мощь Железного Майка

В ночь с 15 на 16 ноября в США состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт довольно уникальный поединок: 58-летний Майк Тайсон разделит ринг с известным блогером Джейком Полом.

О таком бое нельзя было даже подумать ещё несколько лет назад. Во-первых, легендарный Тайсон находился на заслуженной пенсии, и если и выбирался с неё, то ради показательных поединков с ровесниками. Ну а во-вторых, Джейка Пола несколько лет назад в спортивной индустрии никто и не знал. Однако блогер довольно быстро обрёл популярность и поднялся на такой уровень, что с ним в ринг выйдет сам Железный Майк.

Тайсону уже почти 60 лет, но, как любят говорить, у панчера удар присутствует до самой смерти. Девушка Джейка Пола, известная конькобежка Ютта Лердам, в одном из интервью заявила, что всерьёз беспокоится за блогера: мол, если Тайсон сумеет попасть, то Джейк отправится в нокаут.

Майк Тайсон – действительно один из самых мощных панчеров в боксе за всю историю. Удивительно, но обладатель одного из самых страшных ударов в этом виде спорта имеет весьма скромные габариты для королевского дивизиона. Рост Майка – 178 см, и это действительно уникальная история для тяжёлого веса. Все соперники Майка были гораздо крупнее и выше, но это не мешало Тайсону оформлять безумные нокауты на протяжении своей карьеры.

Пиковый Майк был настоящей угрозой для всех, кто выходил против него в ринг. Тайсон обладал уникальной техникой, которую поставил ему легендарный Кас Д’Амато: Майк являлся идеальным представителем стиля пик-а-бу. Короткие перемещения в сочетании с маятниковыми движениями корпуса позволяли Тайсону сокращать расстояние даже в поединках с довольно высокими боксёрами, хорошо использовавшими джеб. Ну а если Майк прорывался на ближнюю дистанцию, то в большинстве случаев это означало конец для его соперника.

Майк Тайсон Фото: Manny Millan/Getty Images

О том, насколько сильно бил Тайсон, говорит феноменальная статистика его поединков. Из 50 побед на профессиональном ринге 44 он одержал досрочно. Первые 19 боёв в карьере он также не доводил до решения судей, причём большинство из них он завершил в первом раунде. Майк обладал по-настоящему сокрушительным ударом, несмотря на скромные габариты. Маятники, которые часто использовал Тайсон, помогали ему наносить удар с большей амплитудой и, соответственно, с большей силой. Здесь же стоит отметить и взрывную скорость Тайсона, с которой он вкладывался в каждый свой удар. Ну и, конечно, феноменальная физическая сила Майка тоже делала своё дело. Всё это в совокупности делало удары Тайсона запредельными.

За силу удара Тайсона говорили и реакции соперников на пропущенные атаки. Один Тревор Бербик чего стоит: действующий на тот момент чемпион мира просто потерял связь с реальностью и трижды пытался подняться на ноги после левого крюка от Тайсона, но тщетно. Это сейчас пересматривать тот нокаут довольно забавно, но в тот момент за состояние Бербика действительно было страшно. Казалось бы, один удар – но Тревора будто отправили в невесомость, с которой он никак не мог справиться. И это лишь один из примеров, были в карьере Тайсона и глухие нокауты, и такие удары, после которых соперники едва не улетали за ринг. Мощные и крепкие боксёры старой школы просто рушились от ударов праймового Тайсона.

Тревор Бербик улетел на настил от мощнейшего удара Майка Тайсона Фото: The Ring Magazine via Getty Images

Если говорить о цифрах, то здесь Тайсон тоже подтверждает звание одного из самых мощных ударников бокса за всю историю. Согласно разным исследованиям, сила удара Майка достигала 1150 кг – невообразимые цифры. Если верить статистике, обходили его только Эрни Шейверс, не зря носивший прозвище Чёрный разрушитель, и легендарный Джордж Форман – их удары оценивались в 1250 кг и 1200 кг соответственно.

Конечно, такие исследования вряд ли можно назвать сверхточными. Тем не менее они также доказывают, что Тайсон – обладатель одного из самых тяжёлых ударов в истории профессионального бокса. Собственно, количество и качество нокаутов Тайсона на ринге лишь подтверждают это суждение.

Так что девушке Джейка Пола и, соответственно, самому блогеру есть о чём переживать. Если уж удары Майка Перри и Тайрона Вудли доставляли Полу определённые неприятности, то что будет, если Тайсон действительно прорвётся на ближнюю дистанцию и донесёт свой фирменный боковой до цели? Да, Майку 58 лет, да, его вряд ли хватит больше чем на один раунд в функциональном плане. Но во многих поединках Тайсону и не нужно было больше одного раунда, трёх минут вполне хватало, чтобы выключить сопернику свет. Возможно, хватит и на этот раз.

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