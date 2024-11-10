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Сколько весит удар Майка Тайсона: вес в кг, сила удара, скорость, бой Майк Тайсон — Джейк Пол, бокс 16 ноября 2024

У Тайсона действительно самый сильный удар в истории? Разбираем мощь Железного Майка
Игорь Некрасов
Сколько весит удар Майка Тайсона
Аудио-версия:
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Тайсон ломал соперников, уступая всем в габаритах.

В ночь с 15 на 16 ноября в США состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт довольно уникальный поединок: 58-летний Майк Тайсон разделит ринг с известным блогером Джейком Полом.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

О таком бое нельзя было даже подумать ещё несколько лет назад. Во-первых, легендарный Тайсон находился на заслуженной пенсии, и если и выбирался с неё, то ради показательных поединков с ровесниками. Ну а во-вторых, Джейка Пола несколько лет назад в спортивной индустрии никто и не знал. Однако блогер довольно быстро обрёл популярность и поднялся на такой уровень, что с ним в ринг выйдет сам Железный Майк.

Тайсону уже почти 60 лет, но, как любят говорить, у панчера удар присутствует до самой смерти. Девушка Джейка Пола, известная конькобежка Ютта Лердам, в одном из интервью заявила, что всерьёз беспокоится за блогера: мол, если Тайсон сумеет попасть, то Джейк отправится в нокаут.

Онлайн-трансляция боя Пола и Тайсона:
Майк Тайсон — Джейк Пол: престарелую легенду отправят спать? LIVE
Live
Майк Тайсон — Джейк Пол: престарелую легенду отправят спать? LIVE

Майк Тайсон – действительно один из самых мощных панчеров в боксе за всю историю. Удивительно, но обладатель одного из самых страшных ударов в этом виде спорта имеет весьма скромные габариты для королевского дивизиона. Рост Майка – 178 см, и это действительно уникальная история для тяжёлого веса. Все соперники Майка были гораздо крупнее и выше, но это не мешало Тайсону оформлять безумные нокауты на протяжении своей карьеры.

Пиковый Майк был настоящей угрозой для всех, кто выходил против него в ринг. Тайсон обладал уникальной техникой, которую поставил ему легендарный Кас Д’Амато: Майк являлся идеальным представителем стиля пик-а-бу. Короткие перемещения в сочетании с маятниковыми движениями корпуса позволяли Тайсону сокращать расстояние даже в поединках с довольно высокими боксёрами, хорошо использовавшими джеб. Ну а если Майк прорывался на ближнюю дистанцию, то в большинстве случаев это означало конец для его соперника.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

Фото: Manny Millan/Getty Images

О том, насколько сильно бил Тайсон, говорит феноменальная статистика его поединков. Из 50 побед на профессиональном ринге 44 он одержал досрочно. Первые 19 боёв в карьере он также не доводил до решения судей, причём большинство из них он завершил в первом раунде. Майк обладал по-настоящему сокрушительным ударом, несмотря на скромные габариты. Маятники, которые часто использовал Тайсон, помогали ему наносить удар с большей амплитудой и, соответственно, с большей силой. Здесь же стоит отметить и взрывную скорость Тайсона, с которой он вкладывался в каждый свой удар. Ну и, конечно, феноменальная физическая сила Майка тоже делала своё дело. Всё это в совокупности делало удары Тайсона запредельными.

За силу удара Тайсона говорили и реакции соперников на пропущенные атаки. Один Тревор Бербик чего стоит: действующий на тот момент чемпион мира просто потерял связь с реальностью и трижды пытался подняться на ноги после левого крюка от Тайсона, но тщетно. Это сейчас пересматривать тот нокаут довольно забавно, но в тот момент за состояние Бербика действительно было страшно. Казалось бы, один удар – но Тревора будто отправили в невесомость, с которой он никак не мог справиться. И это лишь один из примеров, были в карьере Тайсона и глухие нокауты, и такие удары, после которых соперники едва не улетали за ринг. Мощные и крепкие боксёры старой школы просто рушились от ударов праймового Тайсона.

Тревор Бербик улетел на настил от мощнейшего удара Майка Тайсона

Тревор Бербик улетел на настил от мощнейшего удара Майка Тайсона

Фото: The Ring Magazine via Getty Images

Если говорить о цифрах, то здесь Тайсон тоже подтверждает звание одного из самых мощных ударников бокса за всю историю. Согласно разным исследованиям, сила удара Майка достигала 1150 кг – невообразимые цифры. Если верить статистике, обходили его только Эрни Шейверс, не зря носивший прозвище Чёрный разрушитель, и легендарный Джордж Форман – их удары оценивались в 1250 кг и 1200 кг соответственно.

Конечно, такие исследования вряд ли можно назвать сверхточными. Тем не менее они также доказывают, что Тайсон – обладатель одного из самых тяжёлых ударов в истории профессионального бокса. Собственно, количество и качество нокаутов Тайсона на ринге лишь подтверждают это суждение.

Жизнь и карьера Тайсона достойны фильма:
Тайсон был самым богатым боксёром мира — и потерял всё. Как рушилась карьера Майка
Тайсон был самым богатым боксёром мира — и потерял всё. Как рушилась карьера Майка

Так что девушке Джейка Пола и, соответственно, самому блогеру есть о чём переживать. Если уж удары Майка Перри и Тайрона Вудли доставляли Полу определённые неприятности, то что будет, если Тайсон действительно прорвётся на ближнюю дистанцию и донесёт свой фирменный боковой до цели? Да, Майку 58 лет, да, его вряд ли хватит больше чем на один раунд в функциональном плане. Но во многих поединках Тайсону и не нужно было больше одного раунда, трёх минут вполне хватало, чтобы выключить сопернику свет. Возможно, хватит и на этот раз.

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