Хабибулаеву всё ещё нет равных. Живая легенда самбо громит всех соперников

С 8 по 10 ноябре в Астане (Казахстан) проходит чемпионат мира по самбо. Традиционно российские самбисты считаются одними из главных фаворитов соревнований. Тем не менее неприятные сюрпризы тоже уже были — так, опытнейший Саян Хертек остался совсем без медалей, проиграв в четвертьфинале турнира.

Зато в других весовых категориях у России дела складываются получше. Самым титулованным представителем сборной России (с учётом отсутствия 10-кратного чемпиона мира Артёма Осипенко) на этом мировом первенстве был Шейх-Мансур Хабибулаев. С 2020 года он неизменно становится чемпионом России по боевому самбо и вообще утверждает, что обожает этот вид спорта.

Хабибулаев уже предпринимал попытки выступить в профессиональных ММА, но в итоге остался в самбо, где у него всё прекрасно получается. Шейх-Мансур становился чемпионом Европы в 2018 году и пять раз выигрывал чемпионат мира по боевому самбо. С 2020 года он не отдаёт золото в своём весе никому. Разумеется, перед очередным чемпионатом именно Хабибулаев считался одним из главных фаворитов соревнований.

Стадию 1/16 финала россиянин пропустил согласно жеребьёвке, а дальше встретился с итальянцем Дарио Дифалько, который в итоге не сумел продержаться всю дистанцию поединка. Хабибулаев вёл по очкам 6:0 и вынудил соперника собрать четыре предупреждения, что определило победу россиянина. Следом Шейх-Мансур встретился с марокканским самбистом Юссефом Фаутом. Эта схватка для российского чемпиона получилась сложнее, но результат был тот же — победа 5:2 и выход в полуфинал чемпионата мира.

За выход в финал Хабибулаев должен был сразиться с казахстанцем Маратбеком Рахметуллиным, которого в итоге сняли врачи. А в финальной схватке Шейх-Мансур сошёлся с армянским самбистом Маисом Нерсесяном. Борьбы не получилось — россиянин просто переехал оппонента, оформив 9:0 менее чем за четыре минуты, завоевав золотую медаль.

Шейх-Мансур Хабибулаев Фото: vk.com/sambo_federation

Это шестая победа Хабибулаева на чемпионатах мира по самбо, и никто в текущем составе национальной команды не выигрывал больше золотых медалей. Однозначно Шейх-Мансур уже сейчас живая легенда боевого самбо, и, похоже, заканчивать он тоже не планирует.

Хабибулаеву всего 30 лет, в его силах улучшить свои достижения и ещё не раз триумфально выступить на крупных международных турнирах. Ждём Шейх-Мансура на мировом первенстве и в следующем году и рассчитываем на очередное золото.