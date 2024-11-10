«Бьёт, как тяжеловес». Чтобы вернуть величие, Яну стоит штурмовать другой дивизион

23 ноября в Макао (Китай) состоится яркий турнир UFC Fight Night 248. К нему будет приковано очень большое внимание фанатов смешанных единоборств из России. После паузы в октагон возвращается Пётр Ян. Его соперником станет Дейвисон Фигейреду, который попытается продлить свою победную серию в легчайшем весе.

После перехода в новый дивизион бразилец пока не проигрывает никому. Поэтому бойца из России ждёт очень серьёзное испытание на прочность. Вот только есть ощущение, что Петру стоит оставить свой дивизион. В других весовых категориях он мог бы показать себя великолепно.

Кажется, в легчайшем весе есть несколько опций для Петра. Но все они будут с нюансом по времени. Конечно, все хотели бы увидеть Яна в реваншах. А там и Мераб Двалишвили, и Шон О’Мэлли. С первым россиянин бился с травмой, против второго всё зарешал спорный судейский вердикт. Поэтому есть прекрасная возможность поквитаться с обидчиками. Однако есть ощущение, что пока организация заинтересована в том, чтобы они сразились друг с другом ещё раз. А это значит, россиянину придётся подождать, постоять в этой очереди. И есть уверенность, что самого Яна категорически не устраивает такая ситуация. Тогда спасением может быть переход в новый дивизион.

Довольно любопытно выглядит возможность перебраться выше. Конечно, в полулёгком весе ни один оппонент не станет лёгкой прогулкой. Но там много парней, которые готовы рубиться в стойке. Ян – базовый ударник. Поэтому ему намного более комфортен бой, который полностью пройдёт в стойке. Представить, например, противостояние с Илией Топурией, в котором парни смогут сравнить свой «бокс» на практике, проверить в самых боевых условиях. Но, кажется, Петру стоит перебраться в полулёгкий вес даже не для этой битвы. А для того, чтобы наконец-то отомстить.

Пётр Ян Фото: Getty Images

Именно в этом дивизионе выступает… Алджамейн Стерлинг. Тот самый, из-за которого Пётр лишился чемпионского пояса. А затем Ян ещё раз проиграл Алджо, поэтому пока полностью уступает в этом противостоянии. Складывается ощущение, что сам россиянин по-прежнему горит желанием поквитаться за ту самую ошибку. И обязательно воспользуется второй возможностью взять реванш. Конечно, возникает вопрос, как именно попытаться перебить борьбу Стерлинга своими козырями. В габаритах Алджо действительно намного крупнее. Но найти свой удар, кажется, Ян вполне способен.

А самым удачным может быть шаг от Петра в наилегчайший вес. Всё потому, что дивизион «мухачей» откровенно застоялся. Там титульные шансы получают даже парни, которые находятся вдалеке от топа. Поэтому там можно проделать максимально короткий путь до боя за пояс. А главное, ударная работа Яна может стать неразрешимой задачей для всех соперников по наилегчайшему дивизиону. Россиянин славится одним из лучших панчей в лиге. Боксёрская база постоянно даёт о себе знать. А сейчас, видимо, тренировки сделали его ещё более поставленным.

Анатолий Малыхин двойной чемпион One Championship из России «Бьёт, как тяжеловес. Быстрый, сбалансированный. Сейчас набрал мышечную массу. Желаю ему победы. Ему никто ничего не подарил, на подносе не принёс. Сам добился всего, своими силами. Я рад за него, он крутой пацан. Точно себя в жизни не потеряет. Я не хочу его сглазить. Однако, когда вижу тренировки Петра, не понимаю, кто может его победить. Но в лагере постоянно что-то происходит. Он травмируется, однако из-за характера не снимается с поединков. Выходит полуживой и всё равно делает зрелище. А сейчас залечил все травмы, находится в прекрасном состоянии. Просто хочу, чтобы он наслаждался».

Есть ощущение, что россиянин действительно в состоянии перебраться в другой дивизион. Особенно перспективно выглядит «прыжок» в наилегчайший вес. Там россиянин действительно способен поставить и реализовать цель завоевать чемпионский пояс. Но и полулёгкий вес даёт целую массу интриг. И месть за утерянный титул – красивая история.