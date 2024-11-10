Новый Кроуфорд откладывается. Эннис — неинтересный и проблемный боксёр

В ночь на 10 ноября в Филадельфии прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок по линии IBF в полусреднем весе между Джароном Эннисом и Кареном Чухаджяном.

Это реванш, который на первый взгляд никому не был нужен. Боксёры уже встречались в январе прошлого года, и Эннис забрал победу решением судей, которые отдали ему все 12 раундов. Тем не менее Джарон не сумел договориться об унификации титулов ни с кем из других чемпионов, а разговоры о Теренсе Кроуфорде так и остались просто разговорами. Поэтому пришлось снова встречаться с Чухаджяном.

Бой мало чем отличался от того, что было почти два года назад. Более того, на этот раз Чухаджян выглядел более конкурентоспособно. В первом поединке Карен полностью подстраивался под темп чемпиона и работал строго вторым номером, делая ставку на движение. В итоге Эннис банально перебивал претендента, за счёт чего забрал все раунды. В реванше Чухаджян хорошо начал, активно менял этажи, подключал серийную работу. Другое дело, что класс боксёров всё же несопоставим, и Эннис нашёл свои моменты, а затем забрал и бой решением, просто чуть менее уверенно, чем в первый раз.

Разумеется, после боя Эннис снова заговорил о потенциальном поединке с Теренсом Кроуфордом. Этим соперником Джарон грезит уже несколько лет. Но если раньше они бились в одной весовой категории и этот бой выглядел логичным развитием событий, то сейчас Теренс поднялся выше, а Эннис топчется на месте. При этом заявления у американца стабильно очень громкие. Так он прогнозирует, что уже через один-два боя сможет возглавить рейтинг pound-for-pound.

Джарон Эннис Фото: Mark Robinson/Getty Images

Конечно, даже этот смелый прогноз Энниса базируется на том, что он всё ещё надеется на бой с Кроуфордом. Другой вопрос, что это вообще не нужно Теренсу, который только-только дебютировал в новой весовой категории для себя, взял там титул и вряд ли планирует сидеть и просто защищать пояс от претендентов. В планах Кроуфорда объединение титулов и поход за историческим достижением — третье абсолютное чемпионство. И с этой точки зрения Эннис — абсолютно серый и неинтересный персонаж в глазах Теренса.

У Джарона достаточно работы в своей весовой категории. В последние месяцы он метался между промоутерами, и это сильно мешало ему договориться о боях с другими чемпионами. Сейчас дело устаканилось, но в итоге он получает ненужный для себя поединок. Это, как правило, ведёт к стагнации, боксёр не растёт. А с учётом того, что за последние полгода американец упоминал кучу разных имён, он ещё не определился, каким путём собирается развивать свою карьеру.

К тому же поединки с Чухаджяном показывают, что Энниса рано записывать в неуязвимые боксёры. Более классные соперники, чем Карен, должны навязать свой темп Джарону и не будут стоять перед ним, позволяя тому попадать. Это, по сути, один из главных аспектов в боях с Эннисом — нужно постоянное движение, не застаиваться. Тогда Джарон начинает выглядеть однобоким боксёром, который просто заряжается на одно мощное попадание. Это проблема. Сила у него есть, но этого не всегда достаточно. Особенно на топ-уровне.

Другой момент в том, что Джарон в последнее время стал чаще говорить, чем делать. Перед этим поединком с Чухаджяном он говорил только, что неизбежно нокаутирует соперника и вообще будет в разы лучше, чем в прошлый раз. А как известно, если ты самостоятельно перегреваешь ожидания, то потом становишься их заложником и получаешь критику. Именно в такой ситуации Джарон.

Джарон Эннис Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Лучший исход для Энниса — найти себе вариант объединить пояса в своём весе либо спуститься на землю и отправиться в первый средний дивизион за Кроуфордом. Правда, сразу этот бой никто Джарону не даст, он должен это понимать. Придётся пройти как минимум один-два поединка со звёздами этого веса. Например, фигурировал вариант с Верджилом Ортисом, это уже неплохо. Либо он «разоблачит» Энниса и отправит его обратно в полусредний вес, либо Джарон докажет, что он достойный соперник для Кроуфорда, и бросит громкий вызов топу.

Чего точно не стоит делать — продолжать возиться в реваншах с Чухаджяном и стоять на месте, вместо того чтобы искать возможность развиваться. Ну а пока Эннис — не новый Кроуфорд. Надо подождать.