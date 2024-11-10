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Чемпионат мира по самбо — 2024, результаты турнира, сборная России по самбо, сколько медалей у сборной России, итоги

Медалей — больше, качества — меньше. Россия не впечатлила на ЧМ по самбо
Яхья Гасанов
Чемпионат мира по самбо — 2024
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Подводим итоги прошедшего турнира.

В Астане (Казахстан) завершился очередной чемпионат мира по самбо. Как к этому уже все привыкли в последние годы, российская национальная команда (выступающая под флагом ФИАС) приехала в качестве главного фаворита всех соревнований.

Правда, были и потери, причём некоторые весьма ощутимые. В первую очередь это 10-кратный чемпион мира Артём Осипенко, который допустил осечку на чемпионате России и не смог попасть на мировое первенство. Также стоит отметить, что и в целом состав нашей команды претерпел некоторые изменения, появилась «свежая кровь», означающая, что началась смена поколений. Кроме того, добавились новые дисциплины — женское боевое самбо и самбо слепых. Что касается последних, то их логичнее учитывать отдельно. Там было всего три весовые категории, и во всех победили россияне — Павел Селиванов (до 98 кг), Виктор Руденко (до 79 кг) и Андрей Демидов (до 64 кг).

Андрей Демидов

Андрей Демидов

Фото: Из личного архива Демидова

По итогам чемпионата мира стоит отметить, что есть не самая приятная тенденция. Два года назад в Бишкеке сборная России завоевала 19 медалей, 13 из которых — золотые. В прошлом году в Ереване были те же 13 наград высшей пробы, но общее количество медалей снизилось — 18.

На этот раз российские самбисты привезли те же 13 золотых медалей (повторим, без учёта наград в самбо слепых), а всего завоевали 23 награды из 28 возможных. Это в любом случае первое место в командном зачёте с большим отрывом. Но тут важно учитывать, что в предыдущие годы на чемпионатах мира не было женского боевого самбо. Если убрать эту дисциплину, то показатели России будут скромными относительно её стандартов — 10 золотых медалей, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Сергей Рябов

Сергей Рябов

Фото: vk.com/sambo_federation

Кто порадовал на чемпионате? В первую очередь это многократные чемпионы мира Шейх-Мансур Хабибулаев и Сергей Рябов. Первый стал победителем мирового первенства в шестой раз, второй заработал уже пятое золото на ЧМ. Две легенды подтвердили свой класс. Опытный Дмитрий Елисеев завоевал золото чемпионата мира спустя 10 лет после первого триумфа. Артём Коновалов в третий раз стал победителем чемпионата мира, что тоже хорошее достижение. Очень впечатлил Михаил Кашурников. В последние несколько лет в своей весовой категории он властвует безраздельно. Вот и на этом турнире Михаил прошёл всех соперников досрочно и стал двукратным чемпионом мира. У Кашурникова есть все шансы стать новым лидером сборной России.

Девушки в этом году сделали шаг вперёд. Год назад спортивное самбо у женщин было слабым местом сборной России — два золота (и пять медалей всего) в семи весовых категориях. В этот раз всё лучше. Обновился состав, а итог — шесть медалей из семи возможных, три из них — золотые. Стоит следить за юной Анастасией Луканиной и Дарьей Речкаловой, ставшей двукратной чемпионкой мира.

Хабибулаев пока не замечает конкурентов:
Хабибулаеву всё ещё нет равных. Живая легенда самбо громит всех соперников
Хабибулаеву всё ещё нет равных. Живая легенда самбо громит всех соперников

В женском боевом самбо также добыты три золотые медали — неплохое начало. Ну а в мужском боевом самбо всё традиционно хорошо. Но явно хуже, чем в прошлом году, где было шесть золотых медалей и одна серебряная в семи категориях. На этот раз – четыре золота, одно серебро и одно золото. Если смотреть по дисциплинам, то именно в боевом самбо Россия выступила лучше всего.

Кто разочаровал? В первую очередь это опытнейший Саян Хертек. Трёхкратный чемпион мира оступился на стадии четвертьфинала и даже не получил возможности побороться за бронзу. Причём неприятная осечка случилась в первый день соревнований. А в заключительный день чемпионата мира осёкся другой трёхкратный чемпион мира — Мухтар Гамзаев. Россиянин занял третье место, хотя от него, конечно, ждали большего.

Хертек неприятно удивил болельщиков:
Сенсация со знаком минус. Звезда сборной России остался без медали на ЧМ по самбо
Сенсация со знаком минус. Звезда сборной России остался без медали на ЧМ по самбо

Если кратко резюмировать выступление сборной России на чемпионате мира, то подойдёт определение «не впечатлили». Важная оговорка — не впечатлили именно по сравнению с предыдущими результатами. Мы уже привыкли к тому, что россияне тотально доминируют и забирают медали практически в каждой весовой категории. И это формирует наши ожидания от следующих турниров. В этот раз далеко не всё получилось, и встаёт важный вопрос — это застой из-за слабой конкуренции в самбо в принципе или просто побочный эффект от начала смены поколений?

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