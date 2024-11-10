Медалей — больше, качества — меньше. Россия не впечатлила на ЧМ по самбо

В Астане (Казахстан) завершился очередной чемпионат мира по самбо. Как к этому уже все привыкли в последние годы, российская национальная команда (выступающая под флагом ФИАС) приехала в качестве главного фаворита всех соревнований.

Правда, были и потери, причём некоторые весьма ощутимые. В первую очередь это 10-кратный чемпион мира Артём Осипенко, который допустил осечку на чемпионате России и не смог попасть на мировое первенство. Также стоит отметить, что и в целом состав нашей команды претерпел некоторые изменения, появилась «свежая кровь», означающая, что началась смена поколений. Кроме того, добавились новые дисциплины — женское боевое самбо и самбо слепых. Что касается последних, то их логичнее учитывать отдельно. Там было всего три весовые категории, и во всех победили россияне — Павел Селиванов (до 98 кг), Виктор Руденко (до 79 кг) и Андрей Демидов (до 64 кг).

Андрей Демидов Фото: Из личного архива Демидова

По итогам чемпионата мира стоит отметить, что есть не самая приятная тенденция. Два года назад в Бишкеке сборная России завоевала 19 медалей, 13 из которых — золотые. В прошлом году в Ереване были те же 13 наград высшей пробы, но общее количество медалей снизилось — 18.

На этот раз российские самбисты привезли те же 13 золотых медалей (повторим, без учёта наград в самбо слепых), а всего завоевали 23 награды из 28 возможных. Это в любом случае первое место в командном зачёте с большим отрывом. Но тут важно учитывать, что в предыдущие годы на чемпионатах мира не было женского боевого самбо. Если убрать эту дисциплину, то показатели России будут скромными относительно её стандартов — 10 золотых медалей, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Сергей Рябов Фото: vk.com/sambo_federation

Кто порадовал на чемпионате? В первую очередь это многократные чемпионы мира Шейх-Мансур Хабибулаев и Сергей Рябов. Первый стал победителем мирового первенства в шестой раз, второй заработал уже пятое золото на ЧМ. Две легенды подтвердили свой класс. Опытный Дмитрий Елисеев завоевал золото чемпионата мира спустя 10 лет после первого триумфа. Артём Коновалов в третий раз стал победителем чемпионата мира, что тоже хорошее достижение. Очень впечатлил Михаил Кашурников. В последние несколько лет в своей весовой категории он властвует безраздельно. Вот и на этом турнире Михаил прошёл всех соперников досрочно и стал двукратным чемпионом мира. У Кашурникова есть все шансы стать новым лидером сборной России.

Девушки в этом году сделали шаг вперёд. Год назад спортивное самбо у женщин было слабым местом сборной России — два золота (и пять медалей всего) в семи весовых категориях. В этот раз всё лучше. Обновился состав, а итог — шесть медалей из семи возможных, три из них — золотые. Стоит следить за юной Анастасией Луканиной и Дарьей Речкаловой, ставшей двукратной чемпионкой мира.

В женском боевом самбо также добыты три золотые медали — неплохое начало. Ну а в мужском боевом самбо всё традиционно хорошо. Но явно хуже, чем в прошлом году, где было шесть золотых медалей и одна серебряная в семи категориях. На этот раз – четыре золота, одно серебро и одно золото. Если смотреть по дисциплинам, то именно в боевом самбо Россия выступила лучше всего.

Кто разочаровал? В первую очередь это опытнейший Саян Хертек. Трёхкратный чемпион мира оступился на стадии четвертьфинала и даже не получил возможности побороться за бронзу. Причём неприятная осечка случилась в первый день соревнований. А в заключительный день чемпионата мира осёкся другой трёхкратный чемпион мира — Мухтар Гамзаев. Россиянин занял третье место, хотя от него, конечно, ждали большего.

Если кратко резюмировать выступление сборной России на чемпионате мира, то подойдёт определение «не впечатлили». Важная оговорка — не впечатлили именно по сравнению с предыдущими результатами. Мы уже привыкли к тому, что россияне тотально доминируют и забирают медали практически в каждой весовой категории. И это формирует наши ожидания от следующих турниров. В этот раз далеко не всё получилось, и встаёт важный вопрос — это застой из-за слабой конкуренции в самбо в принципе или просто побочный эффект от начала смены поколений?