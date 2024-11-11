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Бой Майк Тайсон — Джейк Пол, бокс 16 ноября 2024, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, лайв, дата и время боя, когда бой

Майк Тайсон — Джейк Пол: диснеевский блогер зря вытащил 58-летнюю легенду с пенсии. LIVE
Яхья Гасанов
Майк Тайсон — Джейк Пол
Комментарии
Меньше недели до очень шумного боя.

В ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США) состоится большой боксёрский вечер. Интерес к турниру очень высокий, и неслучайно — главным событием вечера станет бой легендарного Майка Тайсона и Джейка Пола.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

Это будет восьмираундовый поединок, исход которого пойдёт в профессиональный рекорд бойцов. Соответственно, для Тайсона это первый не выставочный бой за последние 19 лет. Джейк Пол проведёт 12-й поединок в карьере, его текущий рекорд — 10-1. Изначально бой должен был состояться ещё летом, однако из-за проблем со здоровьем у Железного Майка он был перенесён.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Насколько был мощен Тайсон:
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У Тайсона действительно самый сильный удар в истории? Разбираем мощь Железного Майка

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Где смотреть турнир с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол Дата и время турнира с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол Полный кард турнира с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол
Live Яхья Гасанов

🥊 Майк Тайсон планирует нокаутировать Джейка Пола на старте поединка

«У меня ничего нового не произошло. Я очень хорошо готовился к этому бою, намного лучше, чем обычно, поэтому я чувствую, что готов на полную.

Уверен, что все увидят в ринге много боли. Если он не будет бегать от меня, то вы увидите нокаут уже в первом раунде. Но я всё же думаю, что мне придётся за ним побегать один или два раунда, прежде чем я его прикончу», — приводит слова Тайсона MMA Fighting.

11:06 Яхья Гасанов

💰 Джейк Пол предложил пари Майку Тайсону на $ 5 млн

«Майки, Майки, если ты продержишься со мной более четырёх раундов, я дам тебе дополнительно $ 5 млн! Но если нет, то тебе придётся сделать татуировку с надписью: «Я люблю Джейка Пола». Сделка или нет?» — приводит слова Пола издание USA Today.

11:06 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

11:06 Яхья Гасанов

🔝 «Так было бы лучше всего». Майк Тайсон объяснил, почему хочет видеть Дану Уайта в боксе

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон считает, что приход в профессиональный бокс генерального директора UFC Даны Уайта положительно сказался бы на индустрии.

«Это было бы лучшее, что может случиться с боксом. В UFC, если кто-то освистал бой, вы больше не увидите бойца. Его следующий бой пройдёт где-нибудь в Южной Дакоте. Если нет хорошего боя, вы больше не увидите парня. А в боксе мы узнаем, что парень будет драться через месяц, но мы не хотим это видеть», — сказал Тайсон в подкасте It Is What It Is.

11:06 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол

Турнир состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США). Боксёрский вечер стартует в 04:00 по московскому времени.

11:04 Яхья Гасанов

👏 Леннокс Льюис высказался о шансах 58-летнего Майка Тайсона победить Джейка Пола

«Я уже давно не видел Майка в ринге, так что точно сказать не могу. Но я видел, как он выглядит без футболки. Он сейчас в хорошей форме. Очевидно, он может победить. Если он хорошо провёл тренировочный лагерь, если у него были хорошие спарринги, то должен быть в состоянии сделать это», — сказал Льюис в интервью на YouTube-канале TMZSports.

11:01 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол

Майк Тайсон – Джейк Пол;
Кэти Тэйлор – Аманда Серрано;
Марио Барриос – Абель Рамос;
Шедейша Грин — Мелинда Уотпул;
Лукас Барди — Коди Марксмен;
Брюс Кэррингтон — Дэйна Кулвелл;
Нирадж Гоят – Виндерссон Нунес.

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