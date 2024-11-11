UFC 309: разборка звёздных ветеранов Джонса и Миочича, важный бой Чарльза Оливейры. LIVE

В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт очередной номерной турнир UFC 309. Главным событием вечера станет титульный бой в тяжёлом весе между двумя заслуженными ветеранами. Действующий чемпион Джон Джонс возвращается в октагон после травмы и встретится со Стипе Миочичем, простой которого длится уже почти четыре года.

Соглавным событием вечера станет пятираундовый бой-реванш Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера, который пока так и не дождался Конора Макгрегора. Вполне возможно, что здесь определится следующий соперник Ислама Махачева после Армана Царукяна.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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