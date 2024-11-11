UFC 309: разборка звёздных ветеранов Джонса и Миочича, важный бой Чарльза Оливейры. LIVE

В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт очередной номерной турнир UFC 309. Главным событием вечера станет титульный бой в тяжёлом весе между двумя заслуженными ветеранами. Действующий чемпион Джон Джонс возвращается в октагон после травмы и встретится со Стипе Миочичем, простой которого длится уже почти четыре года.
Соглавным событием вечера станет пятираундовый бой-реванш Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера, который пока так и не дождался Конора Макгрегора. Вполне возможно, что здесь определится следующий соперник Ислама Махачева после Армана Царукяна.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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😤 Хабиб: Джон Джонс не может быть мне другом
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался об обладателе чемпионского пояса в тяжёлом весе Джоне Джонсе.
«Никогда не было с Джонсом разногласий. И с ним сравниться будет тяжело. Но мой друг Кормье с ним в конфликте, и автоматически он мне не может быть другом. Я не дружу с тем, с кем не дружат мои друзья», — написал Нурмагомедов.
Где смотреть турнир UFC 309
Посмотреть трансляцию турнира UFC 309 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💎 Дастин Порье назвал победителя в поединке Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье предположил, кто одержит победу в поединке между экс-обладателем титула UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой и экс-претендентом на титул UFC соотечественником Майклом Чендлером.
«Если Чарльз Оливейра выйдет на этот бой с тем же настроем, что и на поединок против меня или на первый поединок против Майкла, то он победит. Очевидно, Чендлер очень взрывной парень, невероятный спортсмен и может нокаутировать Чарльза. Однако моё мнение таково, что Оливейра будет лучше везде — и в стойке, и на земле», — приводит слова Порье портал Bloody Elbow.
Дата и время турнира UFC 309
Турнир UFC 309 состоится в ночь с 16 на 17 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени. Основной кард запланирован на 06:00 мск.
🔥 Тренер Джона Джонса ответил, должен ли американец драться с Аспиналлом
Брэндон Гибсон, тренер действующего обладателя титула чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Джона Джонса, не считает, что его подопечный обязан драться с первым номером рейтинга британцем Томом Аспиналлом.
«Всегда найдётся первый претендент. Нет идеального времени для того, чтобы уйти. Кто-то скажет: «Ты ведь не подрался с этим парнем». Это не имеет значения для меня», — приводит слова Гибсона издание MMA Fighting.
Полный кард турнира UFC 309
Основной кард:
Джон Джонс — Стипе Миочич;
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер;
Бо Никал — Пол Крейг;
Вивиан Араужо — Карин Силва;
Маурисио Руффи — Джеймс Ллонтоп;
Предварительный кард:
Крис Уайдман — Эрик Андерс;
Джонатан Мартинес — Маркус Макги;
Джим Миллер — Дэймон Джексон;
Марчин Тыбура — Джоната Диниз;
Микки Галл — Рамиз Брахимай;
Бассил Хафез — Обан Эллиотт;
Вероника Харди — Эдуарда Моура.