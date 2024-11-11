Молодой Тайсон использовал уникальную технику. Разбор великого стиля пик-а-бу

В ночь с 15 на 16 ноября в США состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии вечера ринг разделят легендарный Майк Тайсон и известный блогер Джейк Пол.

58-летний Майк Тайсон возвращается на профессиональный ринг – и это большое событие в мире бокса. Свой последний профессиональный поединок Тайсон провёл в июне 2005 года, уступив Кевину Макбрайду. Потом случились относительное возвращение в 2006 году и выставочный бой с Кори Сандерсом, который должен был стать началом показательного турне Железного Майка. Но не срослось. В ринге следующий раз Майк появился только в 2020 году, когда провёл ещё один показательный поединок с Роем Джонсом.

Теперь 58-летний экс-чемпион мира проведёт бой, который войдёт в профессиональный рекорд, то есть поединок против Пола не будет выставочным. Джейк, к слову, заявлял, что именно Тайсон настоял на том, чтобы это был официальный бой. Тем интереснее.

Майк Тайсон Фото: Kevin Winter/Getty Images

Пиковый Майк Тайсон был одним из самых устрашающих боксёров мира за всю историю. Уникальность Железного Майка заключалась ещё и в том, что совсем небольшой по меркам королевского дивизиона боксёр стал жёстким нокаутёром, отправлявшим спать куда более габаритных соперников. И в этом Майку помогал стиль пик-а-бу, которому обучил его легендарный Кас Д’Амато.

Тайсон не был первым учеником Д’Амато, который использовал этот стиль. До него успешно использовали эту технику и Флойд Паттерсон, и Хосе Торрес. Но Майк стал настоящим олицетворением стиля пик-а-бу.

Заключался он прежде всего в знаменитых маятниках. Маятниковые движения корпусом позволяли Тайсону прорываться сквозь джеб соперника на ближнюю дистанцию. Руки при этом Майк держал возле головы, так что шансов донести удар до цели у оппонентов практически не было. Короткие перемещения вперёд с постоянными маятниками стали настоящей фишкой Тайсона. Майк идеально подходил под этот стиль, ведь за счёт него он нивелировал разницу в габаритах. Рост Майка – 178 см, и это крайне мало для королевского дивизиона. Практически во всех своих поединках Майк был меньше соперников, но это не мешало ему оформлять яркие нокауты.

«Если ты не пропускаешь удары, ты не проигрываешь. Всё очень просто. Как только ты научишься подсаживаться ниже и прятаться за перчатками, постоянно перемещаясь, никто в тебя не попадёт. Всегда прижимай подбородок к груди. Мне всё равно, бежишь ли ты кросс, или просто гуляешь вокруг школы, или смотришь ТВ, прижимай подбородок к груди. И будь настороже. Когда ты можешь наносить удары своему оппоненту, а он не может ударить тебя, тогда ты боец», — говорил Д’Амато Тайсону.

Майк Тайсон в бою Фото: Focus on Sport/Getty Images

Короткие перемещения и маятниковые движения корпусом помогали не только прорываться на ближнюю дистанцию, но и мощнее атаковать. Удары в этом случае получались на скачке, и от этого становились ещё сильнее. Помогала взрывная работа ног. Особое внимание Майк уделял именно прокачке ног, ведь от этого зависело многое. Тайсон был очень взрывным боксёром, что помогало ему быть ярким представителем стиля пик-а-бу. Он быстро перемещался, быстро работал на скачках – пиковый Тайсон был просто недосягаем для соперников.

При перемещениях Тайсон часто менял стойки, чем ещё больше запутывал соперников, благо стрелял Майк с обеих рук как из пулемёта. Тревор Бербик, например, отправился в знаменитый пляс именно после левого хука Тайсона. Хуки, к слову, были визитной карточкой Железного Майка, особенно на скачке: он вкладывал в удары не только руки, но и весь корпус, от чего удары становились ещё мощнее.

Праймовый Майк был идеальным представителем стиля пик-а-бу. Небольшие габариты, взрывная сила и скорость помогали ему использовать все преимущества стиля. По Тайсону было сложно попасть из-за постоянных маятников и перемещений, а физическая мощь делала его устрашающим нокаутёром на ближней дистанции, куда он прорывался. В пиковой форме Майк был просто неудержим – Кас Д’Амато и его стиль сделали из Тайсона настоящего убийцу в ринге.

Понятно, что в 58 лет Майк уже далёк от идеальной формы, хотя для своих лет выглядит вполне прилично. Но если в выходные мы увидим те самые фирменные маятники, те удары на скачке – это будет отличный повод окунуться в ностальгию и пойти пересмотреть бои пикового Майка.