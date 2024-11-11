Левая рука опаснее, чем у Перейры. В UFC новый страшный нокаутёр из Бразилии

В ночь на 10 ноября на арене «Apex» прошёл турнир UFC Vegas 100, главным событием которого стал поединок сверхопытного ветерана Нила Магни с ярким бразильцем Карлосом Пратесом, который только в августе прошлого года попал в промоушен через Претендентскую серию Даны Уайта.

Тогда Пратес впечатлил босса UFC, когда просто безжалостно избил Митча Рамиреса и завершил всё однопанчевым нокаутом левым прямым. В начале 2024 года Карлос дебютировал под эгидой главного промоушена мира и сразу же получил довольно крепкого Тревина Джайлса. Поначалу долговязому бразильцу было тяжеловато подстроиться и нащупать дистанцию, но в итоге левый прямой нашёл голову соперника, и Джайлс улетел в нокаут. Снова однопанчевый.

Карлос Пратес Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В июне – новый вызов для Пратеса. На этот раз – в лице Чарльза Радтке. И в этот раз ещё более убедительная победа нокаутом, причём довольно необычная. Пратес припугнул соперника финтом и запустил колено в корпус, от которого Чарльз сложился пополам и подняться не смог. А уже через два месяца Карлос уничтожил опытного Ли Цзинляна, дважды отправив его в нокаут, а затем и нокаутировав левым кроссом. Три боя, три победы нокаутом, три бонуса по $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера.

Именно такие яркие выступления позволили Пратесу получить бой в главном событии вечера, да ещё и с возможностью ворваться в топ-15 дивизиона. И Карлос этой возможностью, конечно, воспользовался. Причём Магни устроил проспекту неплохой тест, попробовал его переводить, использовал клинч, но Пратес показал, что обладает как минимум базовыми навыками защиты от этих элементов. А в конце первого раунда бразилец оформил ещё один «гангстерский» нокаут с одного удара. Причём левый боковой попал по касательной в височную часть, но этого хватило, чтобы Магни растянулся на канвасе.

«Когда я тебя ударю, то не имеет значения, как и куда я попаду. Тебе будет больно», — объяснил Пратес после боя.

Уже во вторник боец с говорящим прозвищем Ночной кошмар окажется в рейтинге, а скоро получит топового соперника. Пратес хочет биться в феврале на UFC 312 и вызывает Джека Деллу Маддалену, но согласен и на Джеффа Нила. Значит, пора познакомиться с ярким бразильцем поближе.

Пратес представляет команду Fighting Nerds, или Боевые ботаники, которая нашумела в этом году. Например, оттуда же Кайо Борральо, самый звёздный представитель зала. Но Пратес, пожалуй, самый яркий новичок этого года. И он заставляет собой восхищаться. Боевые ботаники стали очень популярными, они выделяются и тем, что носят очки. Очень простые, с чёрной оправой, но это превратилось в узнаваемый бренд. К примеру, на прошедшем турнире в таких очках сидели Джон Джонс, Алджамейн Стерлинг и Халил Раунтри.

Fighting Nerds Фото: The Fighting Nerds

Пратес, к слову, любитель покурить и, как правило, сразу после поединков идёт к сигаретам. Журналисты уже подхватили это и подшучивают над бойцом. Так, после боя с Цзинляном они спрашивал, успел ли Пратес покурить? А он ответил, что сигареты закончились, и спросил, не может ли кто-нибудь с ним поделиться. И бразилец уверен, что на его функционале эта пагубная привычка не отражается, потому что он боец, а не легкоатлет.

«Выкуриваю примерно 10-12 сигарет в день. Но когда у меня назначается бой, я первый человек, который приходит в зал, и последний, кто оттуда уходит. Я много тренируюсь. Влияет ли это на кардио? Не знаю. Никогда не тренировался, будучи некурящим. Когда пришёл в спорт, я уже курил», — рассказывал Карлос перед боем с Магни.

Пожалуй, главная аномалия, связанная с Пратесом — его страшная сила. Карлос не выглядит каким-то опасным нокаутёром. Он довольно высокий для полусреднего веса, худощавый, но при этом генерирует какую-то невероятную мощь. Левым прямым он оформил шесть нокдаунов и три нокаута всего за четыре боя в UFC.

«Секрет моей ударной силы? Не скажу, ведь это секрет. Ладно, на самом деле я не знаю… Думаю, всё это пребывание в Таиланде, мой опыт, тот факт, что я часто там дрался, по пять-шесть раз в месяц, я провёл больше 100 боёв по муай-тай. И плюс каждый день прихожу в зал, работаю с этими ребятами из FIghting Nerds, и это делает меня лучше», — говорит Пратес.

У Ночного кошмара рекорд 21-6, а сейчас – серия из 10 досрочных побед (с учётом боёв вне UFC), а его левая рука, судя по всему, опаснее, чем у Алекса Перейры. Хотя бы потому, что у Поатана понятно, откуда берётся мощь, а Пратес и его нокауты — загадка. И, судя по всему, над этой головоломкой многие будут безуспешно биться.

Карлос ещё многим потреплет нервы, и за ним обязательно нужно следить.