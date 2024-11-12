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UFC 309, Джон Джонс — Стипе Миочич, где смотреть, когда, дата и время, онлайн трансляция, прямой эфир, 17 ноября 2024

Последний танец двух легенд на супертурнире в Нью-Йорке. Где смотреть UFC 309
Яхья Гасанов
Где смотреть турнир UFC 309
Аудио-версия:
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Джон Джонс и Стипе Миочич столкнутся в титульнике.

Дата и время турнира UFC 309 с боем Джонс — Миочич

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт большой номерной турнир UFC 309. Главным событием вечера станет титульный поединок в тяжёлом весе между действующим чемпионом промоушена Джоном Джонсом и величайшим тяжеловесом в истории UFC Стипе Миочичем. Оба возвращаются в октагон после длительного простоя.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джон Джонс
Не началось
Стипе Миочич

Соглавным событием вечера станет пятираундовый бой-реванш между экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером, который пока так и не дождался поединка с Конором Макгрегором.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
17 ноября 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Майкл Чендлер

Предварительный кард турнира UFC 309 стартует в 2:00 мск. Бои основного карда начнутся в 6:00 мск.

Прямая трансляция турнира UFC 309 с боем Джонс — Миочич

Посмотреть трансляцию турнира UFC 309 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

Полный кард турнира UFC 309 с боем Джонс — Миочич

Основной кард:

Предварительный кард:

  • Крис Уайдман — Эрик Андерс;
  • Джонатан Мартинес — Маркус Макги;
  • Джим Миллер — Дэймон Джексон;
  • Марчин Тыбура — Джоната Диниз;
  • Микки Галл — Рамиз Брахимай;
  • Бассил Хафез — Обан Эллиотт;
  • Вероника Харди — Эдуарда Моура.

Материалы о турнире UFC 309 с боем Джонс — Миочич

Главное об участниках главного боя UFC 309:
Джонс избегает боя с Аспиналлом. Джон точно заслуживает быть чемпионом в тяжах? Джонс избегает боя с Аспиналлом. Джон точно заслуживает быть чемпионом в тяжах?
Золотой парашют «пенсионерам». Гонорары Джонса и Миочича — запредельные по меркам UFC Золотой парашют «пенсионерам». Гонорары Джонса и Миочича — запредельные по меркам UFC
Миочичу нечего противопоставить Джонсу. Ветерана ведут на заклание Миочичу нечего противопоставить Джонсу. Ветерана ведут на заклание

Прогноз на бой Джон Джонс — Стипе Миочич

Российский боец Кирилл Сидельников считает, что у Миочича мало шансов на победу.

«Этот бой, когда о нём только начали говорить, был интереснее, чем сейчас. Страсти утихли. И, скорее всего, для обоих это последний бой в карьере. В любом случае будем смотреть, по-спортивному это интересно. Но не думаю, что у Миочича большие шансы. Всё-таки Джон Джонс — боец высочайшего класса, с очень высоким бойцовским IQ. Плюс поправка на возраст, у Миочича большой простой. Кажется, тут будет примерно то же самое, что в бою Джонса с Сирилем Ганом», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Сам Миочич в себя верит и настраивается на нокаут: «Джон с огромным успехом бился в полутяжёлом весе, но с таким, как я, он не сталкивался. Джон всё поймёт, когда начнётся поединок. Многие списывают меня со счетов. Но я люблю затыкать людей. Я собираюсь зайти так далеко, как этого потребует бой. Он не бился с таким, как я. Пробью его, обещаю. Выбью из Джона всё дерьмо и выйду из октагона с поясом».

Вячеслав Борщёв ставит на действующего чемпиона: «Традиционно, думаю Джонс побьёт всех, включая Миочича, и в принципе его как бойца больше ценю, но по какой-то причине хочется верить в чудо, может быть, из-за выборов. Миочич пожарный и весь такой хороший парень, а Джонс – хулиганьё, хоть и боец великолепный».

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