UFC 309 — провал? Для Джонса и Миочича не смогли собрать топовый турнир

17 ноября в США состоится один из главных турниров года — UFC 309, в главном бою которого встретятся чемпион в тяжёлом весе Джон Джонс и экс-чемпион Стипе Миочич. Ивент пройдёт в Нью-Йорке на одной из самых именитых арен в мире — на «Мэдисон Сквер Гарден». Внимание со стороны фанатов, СМИ, а также спонсоров и деловых партнёров промоушена будет колоссальным. Поэтому лиге важно не только достойно организовать турнир, но и сделать его максимально топовым со спортивной точки зрения. Однако есть ощущение, что матчмейкеры не справились с поставленной задачей.

Кард турнира UFC 309

Джон Джонс (27-1-0, 1 NC, США) – Стипе Миочич (20-4-0, США);

Чарльз Оливейра (34-10-0, 1 NC, Бразилия) – Майкл Чендлер (23-8-0, США);

Вивиан Араужо (12-6-0, Бразилия) – Карин Силва (18-4-0, Бразилия);

Бо Никал (6-0-0, США) – Пол Крэйг (17-8-1, Шотландия);

Крис Уайдман (16-7-0, США) – Эрик Андерс (16-8-0, 1 NC, США);

Маурисио Руффи (10-1-0, Бразилия) – Джеймс Ллонтоп (14-4-0, Перу);

Джонатан Мартинес (19-5-0, США) – Маркус Макги (9-1-0, США);

Джим Миллер (37-18-0, 1 NC, США) – Дэймон Джексон (23-7-1, 1 NC, США);

Дэвид Онама (12-2-0, Уганда) – Лукас Алмейда (15-3-0, Бразилия);

Микки Галл (7-6-0, США) – Рамиз Брахимай (10-5-0, США);

Бассил Хафез (9-4-1, США) – Обан Эллиотт (11-2-0, Уэльс);

Вероника Харди (9-4-1, Венесуэла) – Эдуарда Моура (10-1-0, Бразилия).

Кард турнира абсолютно не впечатляет. К сожалению, лига не смогла привезти в Нью-Йорк хотя бы десяток действительно топовых бойцов. Да, в главном карде мы увидим противостояние Джонс — Миочич и реванш Оливейра — Чендлер. И на этом всё. Остальные поединки не впечатляют по именам и по накалу страстей. Бо Никал? Учитывая его последние выступления, а также соперника в лице Пола Крэйга, нам стоит ожидать скорее схватку по грэпплингу, но явно не будоражащую сознание перестрелку на дистанции.

Бо Никал Фото: Getty Images

Вдобавок недавно стало известно об отмене интригующего боя между Никитой Крыловым и Азаматом Мурзакановым. Именно этот поединок должен был одним из украшений предварительного карда. Теперь смотреть прелимы можно разве что для того, чтобы поддержать ветеранов единоборств Криса Уайдмана или Джима Миллера. Да, безусловно, есть Бассил Хафез и Лукас Алмейда, которые не лезут за словом в карман и всегда устраивают кровавые разборки. Но большой публике они неинтересны из-за отсутствия медийной раскрученности.

Нет хватает не только звёзд, но и интриги. Оставим за скобками реванш между Чендлером и Оливейрой. В остальном почти нет боёв, которые могли бы вызвать восторг у фанатов. Вряд ли кто-то будет с интересом ждать поединок Марчина Тыбуры с Джонатой Динизом и задаваться вопросом: «Кто же в итоге победит?». Даже главный бой турнира не особо интригует и скорее привлекает лишь именем Джонса. Стареющий Миочич — явно не идеальный оппонент для Костяного.

Матчмейкеры UFC уже не в первый раз испытывают проблемы именно с номерными турнирами в Нью-Йорке. Аналогичная ситуация произошла и в прошлом году. UFC 295 не был заполнен волнующими противостояниями, в результате чего львиная доля фанатов следила лишь за двумя главными боями.

И подобная тенденция удручает. Все мы помним, как в 2016 году промоушен триумфально провёл в Нью-Йорке турнир UFC 205, на котором выступили самые зрелищные и яркие бойцы лиги на тот момент. В итоге мы получили один из лучших ивентов UFC в истории с самыми красочными хайлайтами. Но сейчас создаётся впечатление, будто для матчмейкеров нет абсолютно никакой разницы между номерным турниром в Нью-Йорке и очередным ивентом серии Fight Night.

Турнир UFC 205 Фото: Michael Reaves/Getty Images

Да, в распоряжении UFC есть потрясающая спортивная площадка, а турнир будут возглавлять одни из величайших бойцов в истории ММА. Но один-два крутых поединка не могут, да и не должны вытягивать откровенные серые карды. Остаётся лишь надеяться, что UFC 309, несмотря на все опасения, получится действительно насыщенным и все поклонники смешанных единоборств надолго его запомнят.