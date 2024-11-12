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Биография Стипе Миочича: карьера, личная жизнь, возраст, семья, рост, вес, размах рук, UFC 309, Джон Джонс — Стипе Миочич

Миочич — недооценённая легенда UFC. На пике пожарный был идеален
Яхья Гасанов
Миочич — недооценённая легенда UFC
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Рекорды Стипе ещё долго никто не побьёт.

В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309 пройдёт титульный поединок в тяжёлой весовой категории между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Вся шумиха этого боя логично сосредоточена на Костяном, но напротив него в октагоне будет настоящая легенда тяжёлого веса. Пора вспомнить о Стипе Миочиче.

  • Дата рождения: 19 августа 1982 года
  • Место рождения: Юклид, Огайо, США
  • Рост: 193 см
  • Размах рук: 203 см
  • Весовая категория: тяжёлая
  • Команда: Strong Style Fight Team
  • Прозвище: —

Стипе Миочич — не только боец, но и пожарный. Он не оставлял профессию, даже будучи чемпионом

Миочич в детстве и юности не собирался становиться профессиональным спортсменом. Он мечтал попасть в береговую охрану, но в итоге с подачи друзей выбрал карьеру пожарного: ««Мне нравится, чем я занимаюсь: после тренировок прихожу в пожарную часть, где всё меняется на 180 градусов. Здесь нужно быть спокойным, собранным. Это отрывает меня от спорта и отрезвляет».

Как дела с гонорарами Миочича и Джонса:
Золотой парашют «пенсионерам». Гонорары Джонса и Миочича — запредельные по меркам UFC
Золотой парашют «пенсионерам». Гонорары Джонса и Миочича — запредельные по меркам UFC

Миочич с гордостью рассказывал, что выезжает на 800 вызовов в год. А во время активной карьеры в UFC он не прекращал работать в пожарной части и был там на полставки. Стипе, к слову, не только пожарный, но ещё и фельдшер. В случае необходимости он может оказать первую помощь. Однажды он так спас женщину, перенёсшую остановку сердца — сделал искусственное дыхание, воспользовался дефибриллятором и сопроводил её в больницу, где она перенесла операцию.

«Мне нравится быть рядом с человеком, который нуждается в тебе. Неважно, немного они больны или у них полная остановка сердца. Я делаю всё возможное, чтобы они стабилизировались и попали в больницу. Работа пожарного, помогающего людям в любое время суток — мне это нравится. Я люблю каждую секунду этой работы, ведь знаю, что могу кому-то помочь», — объясняет Миочич.

Стипе Миочич

Стипе Миочич

Фото: Из личного архива Стипе Миочича

Зарабатывает на этой работе Миочич, конечно, меньше. Но это его не волнует, он работал пожарным и будучи чемпионом UFC. В его части есть даже традиция — после выигранных поединков они отправляют Стипе чистить туалеты. И сам он с радостью принимает такое наказание. Подготовка к бою с Джонсом тоже не влияет на карьеру Миочича-пожарного, он ещё перед первым назначенным боем заявлял, что не оставит работу и будет готовиться в свободное время.

Как Миочич начинал и попал в UFC

Стипе с детства был достаточно активным и пробовал себя в самых разных видах спорта: в бейсболе, футболе, борьбе. В бейсболе всё было хорошо, но сам Миочич решил, что это не его призвание. После университета будущий чемпион UFC сосредоточился на борьбе и прикипел к боксу. Там у него действительно получалось. Стипе был борцом первого дивизиона NCAA (довольно серьёзный уровень) и выиграл турнир «Золотые перчатки» в штате Огайо. Так Миочич отобрался на национальный турнир «Золотых перчаток» и дошёл на нём до 1/4 финала, где проиграл Брайанту Дженнингсу, который в будущем сразится за три пояса с Владимиром Кличко.

У Стипе нет шансов с Джонсом?
Миочичу нечего противопоставить Джонсу. Ветерана ведут на заклание
Миочичу нечего противопоставить Джонсу. Ветерана ведут на заклание

Успех Миочича привлёк внимание промоушена North American Allied Fight Series. Там Стипе проявил себя отлично — шесть боёв, шесть побед нокаутами. В итоге Миочич стал чемпионом NAAFS в тяжёлом весе и получил приглашение в UFC.

Пик Стипе Миочича — величие

Были у Миочича в UFC и странные бои — поражение от Стефана Струве, например, который бойцом чемпионского уровня не был. Тем не менее Стипе быстро реабилитировался и в следующие четыре года проиграл лишь раз Джуниору дос Сантосу. Но с этого поражения началась эра величия Миочича. Пожарный нокаутировал Марка Ханта и Андрея Орловского, после чего получил титульный бой.

Стипе приехал в Бразилию на территорию чемпиона Фабрисио Вердума и нокаутировал его в первом раунде, став чемпионом UFC. Уже через четыре месяца состоялся бой с Алистаром Оверимом, который был близок к победе, но в итоге Миочич нокаутировал и его. А затем он успешно взял реванш у Джуниора дос Сантоса. Во всех этих боях Стипе уложил соперников за раунд и забрал бонусы в $ 50 тыс. И следом после этого был бой с опаснейшим Фрэнсисом Нганну, где Миочич выбрал безопасный геймплан, подключил борьбу и победил решением. Три защиты подряд, Миочич – первый и единственный тяжеловес в истории, который оформил три защиты подряд в дивизионе. Стипе никогда не был супергабаритным тяжеловесом, что не мешало ему вырубать лебедей. Он отлично пользовался скоростью и прекрасно применял все имеющиеся навыки — от бокса до борьбы.

Стипе Миочич с поясом UFC

Стипе Миочич с поясом UFC

Фото: Chris Unger/Getty Images

Зачистив почти весь дивизион, Миочич устроил легендарную трилогию с Даниэлем Кормье. В первом бою Стипе проиграл нокаутом, а спустя год вернул пояс, уже нокаутировав Кормье в ответ. В третьем поединке, который прошёл ещё через год, нокаутов уже не было. Миочич победил решением судей, и Даниэль отдавал сопернику должное за то, что тот классно подобрал геймплан. Ещё одно свидетельство того, насколько хорош был пиковый Стипе, разнёсший всю топовую оппозицию в своё время. Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе и боец, который удерживает рекорд по числу титульных побед в этом дивизионе. Настоящая легенда, которую ещё и почему-то недооценивают, хотя на пике Миочич — страшный оппонент для кого угодно.

Как сейчас дела у Миочича?

Та самая победа решением над Кормье — последняя для Миочича. Он с тех пор не выигрывал и утратил титул в реванше с Фрэнсисом Нганну, уступив страшнейшим нокаутом. После этого Стипе не выступал и сосредоточился на работе пожарным. Больше трёх с половиной лет простоя откатили Миочича на восьмое место в рейтинге UFC, но не лишили его титульника. За это Стипе получает немало критики, но Дана Уайт защищает бывшего чемпиона и считает, что легенда заслуживает большого боя с Джонсом. И, скорее всего, это будет финальный аккорд карьеры Миочича. Разумеется, он захочет завершить её на мажорной ноте и устроить легендарный апсет.

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