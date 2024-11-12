Миочич — недооценённая легенда UFC. На пике пожарный был идеален

В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309 пройдёт титульный поединок в тяжёлой весовой категории между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Вся шумиха этого боя логично сосредоточена на Костяном, но напротив него в октагоне будет настоящая легенда тяжёлого веса. Пора вспомнить о Стипе Миочиче.

Дата рождения: 19 августа 1982 года

Место рождения: Юклид, Огайо, США

Рост: 193 см

Размах рук: 203 см

Весовая категория: тяжёлая

Команда: Strong Style Fight Team

Прозвище: —

Стипе Миочич — не только боец, но и пожарный. Он не оставлял профессию, даже будучи чемпионом

Миочич в детстве и юности не собирался становиться профессиональным спортсменом. Он мечтал попасть в береговую охрану, но в итоге с подачи друзей выбрал карьеру пожарного: ««Мне нравится, чем я занимаюсь: после тренировок прихожу в пожарную часть, где всё меняется на 180 градусов. Здесь нужно быть спокойным, собранным. Это отрывает меня от спорта и отрезвляет».

Миочич с гордостью рассказывал, что выезжает на 800 вызовов в год. А во время активной карьеры в UFC он не прекращал работать в пожарной части и был там на полставки. Стипе, к слову, не только пожарный, но ещё и фельдшер. В случае необходимости он может оказать первую помощь. Однажды он так спас женщину, перенёсшую остановку сердца — сделал искусственное дыхание, воспользовался дефибриллятором и сопроводил её в больницу, где она перенесла операцию.

«Мне нравится быть рядом с человеком, который нуждается в тебе. Неважно, немного они больны или у них полная остановка сердца. Я делаю всё возможное, чтобы они стабилизировались и попали в больницу. Работа пожарного, помогающего людям в любое время суток — мне это нравится. Я люблю каждую секунду этой работы, ведь знаю, что могу кому-то помочь», — объясняет Миочич.

Стипе Миочич Фото: Из личного архива Стипе Миочича

Зарабатывает на этой работе Миочич, конечно, меньше. Но это его не волнует, он работал пожарным и будучи чемпионом UFC. В его части есть даже традиция — после выигранных поединков они отправляют Стипе чистить туалеты. И сам он с радостью принимает такое наказание. Подготовка к бою с Джонсом тоже не влияет на карьеру Миочича-пожарного, он ещё перед первым назначенным боем заявлял, что не оставит работу и будет готовиться в свободное время.

Как Миочич начинал и попал в UFC

Стипе с детства был достаточно активным и пробовал себя в самых разных видах спорта: в бейсболе, футболе, борьбе. В бейсболе всё было хорошо, но сам Миочич решил, что это не его призвание. После университета будущий чемпион UFC сосредоточился на борьбе и прикипел к боксу. Там у него действительно получалось. Стипе был борцом первого дивизиона NCAA (довольно серьёзный уровень) и выиграл турнир «Золотые перчатки» в штате Огайо. Так Миочич отобрался на национальный турнир «Золотых перчаток» и дошёл на нём до 1/4 финала, где проиграл Брайанту Дженнингсу, который в будущем сразится за три пояса с Владимиром Кличко.

Успех Миочича привлёк внимание промоушена North American Allied Fight Series. Там Стипе проявил себя отлично — шесть боёв, шесть побед нокаутами. В итоге Миочич стал чемпионом NAAFS в тяжёлом весе и получил приглашение в UFC.

Пик Стипе Миочича — величие

Были у Миочича в UFC и странные бои — поражение от Стефана Струве, например, который бойцом чемпионского уровня не был. Тем не менее Стипе быстро реабилитировался и в следующие четыре года проиграл лишь раз Джуниору дос Сантосу. Но с этого поражения началась эра величия Миочича. Пожарный нокаутировал Марка Ханта и Андрея Орловского, после чего получил титульный бой.

Стипе приехал в Бразилию на территорию чемпиона Фабрисио Вердума и нокаутировал его в первом раунде, став чемпионом UFC. Уже через четыре месяца состоялся бой с Алистаром Оверимом, который был близок к победе, но в итоге Миочич нокаутировал и его. А затем он успешно взял реванш у Джуниора дос Сантоса. Во всех этих боях Стипе уложил соперников за раунд и забрал бонусы в $ 50 тыс. И следом после этого был бой с опаснейшим Фрэнсисом Нганну, где Миочич выбрал безопасный геймплан, подключил борьбу и победил решением. Три защиты подряд, Миочич – первый и единственный тяжеловес в истории, который оформил три защиты подряд в дивизионе. Стипе никогда не был супергабаритным тяжеловесом, что не мешало ему вырубать лебедей. Он отлично пользовался скоростью и прекрасно применял все имеющиеся навыки — от бокса до борьбы.

Стипе Миочич с поясом UFC Фото: Chris Unger/Getty Images

Зачистив почти весь дивизион, Миочич устроил легендарную трилогию с Даниэлем Кормье. В первом бою Стипе проиграл нокаутом, а спустя год вернул пояс, уже нокаутировав Кормье в ответ. В третьем поединке, который прошёл ещё через год, нокаутов уже не было. Миочич победил решением судей, и Даниэль отдавал сопернику должное за то, что тот классно подобрал геймплан. Ещё одно свидетельство того, насколько хорош был пиковый Стипе, разнёсший всю топовую оппозицию в своё время. Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе и боец, который удерживает рекорд по числу титульных побед в этом дивизионе. Настоящая легенда, которую ещё и почему-то недооценивают, хотя на пике Миочич — страшный оппонент для кого угодно.

Как сейчас дела у Миочича?

Та самая победа решением над Кормье — последняя для Миочича. Он с тех пор не выигрывал и утратил титул в реванше с Фрэнсисом Нганну, уступив страшнейшим нокаутом. После этого Стипе не выступал и сосредоточился на работе пожарным. Больше трёх с половиной лет простоя откатили Миочича на восьмое место в рейтинге UFC, но не лишили его титульника. За это Стипе получает немало критики, но Дана Уайт защищает бывшего чемпиона и считает, что легенда заслуживает большого боя с Джонсом. И, скорее всего, это будет финальный аккорд карьеры Миочича. Разумеется, он захочет завершить её на мажорной ноте и устроить легендарный апсет.