58-летний Тайсон показал, как готовится к бою с блогером. Видео

Как Майк Тайсон готовится к бою с блогером. Видео

16 ноября Майк Тайсон проведёт бой с блогером Джейком Полом. К предстоящему поединку 58-летний боксёр готовится изо всех сил. Только посмотрите на эти изнуряющие тренировки!