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Как Майк Тайсон готовится к бою с блогером. Видео
Как Майк Тайсон готовится к бою с блогером. Видео
16 ноября Майк Тайсон проведёт бой с блогером Джейком Полом. К предстоящему поединку 58-летний боксёр готовится изо всех сил. Только посмотрите на эти изнуряющие тренировки!
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58-летний Тайсон показал, как готовится к бою с блогером. Видео
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