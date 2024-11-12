Майк Тайсон — синоним слова «нокаут». Так соперников не вырубал никто

В ночь с 15 на 16 ноября в США состоится масштабный турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера ринг разделят легендарный Майк Тайсон и известный блогер Джейк Пол.
58-летний Майк Тайсон возвращается на профессиональный ринг – и это большое событие в мире бокса. В карьере Железного Майка было огромное количество ярких побед, которые даже спустя 20 лет собирают миллионы видеопросмотров. В преддверии противостояния с Джейком Полом предлагаем вспомнить самые захватывающие нокауты Тайсона и выбрать лучший из них.
Бой с Лоренцо Бойдом
В июле 1986 года Тайсон разделил ринг с Лоренцо Бойдом. Поединок не зашёл далеко: Бойд сумел «дожить» до второго раунда. Там Майк сначала мощно пробил по корпусу, заставив соперника снять блок с головы, после чего завершил поединок страшным апперкотом — Лоренцо едва не вылетел за пределы ринга. Интересно, что уже через две недели Тайсон снова вышел в ринг.
Бой с Марвисом Фрейзером
В 1986 году Тайсон разделил ринг с сыном легендарного Джо Фрейзера – Марвисом Фрейзером. Несмотря на именитую фамилию, оказать сопротивление Майку Марвис не сумел. Более того, Тайсон одержал свою самую быструю победу в карьере. Разъярённый Майк набросился на соперника, зажал Марвиса в углу и серией мощнейших апперкотов оставил Фрейзера «спать» – Марвис сидел на полу без чувств ещё долго.
Бой с Клиффордом Этьеном
Последняя победа в профессиональной карьере Тайсона случилась в 2003 году. Майк разделил ринг с Клиффордом Этьеном по прозвищу Чёрный носорог – самым зрелищным боксёром по версии журнала Ring 2000 года. Было понятно, что бой двух нокаутёров вряд ли продлится долго. Этьен обещал разобраться с Тайсоном, наговорил много всего лишнего перед боем, за что и поплатился. Поединок был остановлен на 49-й секунде – Майк сложил Этьена пополам одним правым крюком. Клиффорд падал очень страшно, его опорная нога едва не сломалась под весом боксёра, а сам Этьен потерял связь с реальностью и, лёжа на полу, смог только достать капу.
Бой с Пинклоном Томасом
В мае 1987 года Тайсон провёл шестую защиту чемпионских поясов. В соперниках у него оказался американец Пинклон Томас — бывший чемпион мира. Удивительно, но Томас сумел продержаться с пиковым Тайсоном до шестого раунда. Правда, в шестом отрезке на Пинклона было жалко смотреть. Тайсон обрушил на соперника сокрушительную серию ударов, голова Томаса отлетала из стороны в стороны, и в итоге Пинклон рухнул на пол, а рефери остановил бой.
Бой с Ларри Холмсом
Бой против Ларри Холмса был для Тайсона личным делом. Ещё в юном возрасте он пообещал отомстить Холмсу за избиение своего кумира – Мохаммеда Али. И Майк обещание сдержал. Боксёры встретились, когда карьера Ларри шла к логичному завершению, а Майк был в отличной форме. Холмс сумел сдерживать натиск Тайсона три раунда, в четвёртом бывший чемпион мира просто посыпался. Сначала Майк оформил тяжёлый нокдаун, Холмс сумел подняться, но только для того, чтобы рухнуть снова. Фирменный правый боковой от Майка отправил Холмса в нокаут – Али, кстати, видел этот поединок вживую.
Бой с Генри Тиллменом
В 1990 году Тайсон потерпел первое поражение в карьере от Джеймса Дугласа. Дуглас ожидаемо отказался от реванша, и Майку стали искать нового соперника. И нашли – им стал олимпийский чемпион Генри Тиллмен. У боксёров была серьёзная предыстория, Тиллмен дважды побеждал Тайсона в любителях, в том числе и в олимпийском отборе. Но в профессионалах Майк взял убедительный реванш: правый хук в висок в первом раунде отправил Генри в нокаут. Тиллмен пролежал на полу весь отсчёт рефери, а Тайсон убедительно закрыл поражение от Дугласа.
Бой с Майклом Спинксом
В июне 1988 года Тайсона свели с бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте и экс-чемпионом мира в королевском дивизионе Майклом Спинксом. На тот момент Майк уже работал с Доном Кингом и получил за этот бой баснословные по тем временам $ 22 млн. А сам поединок продлился… полторы минуты. Майк буквально уничтожил непобеждённого Спинкса: сначала пробил ему корпус, оформив нокдаун, а следом апперкотом нокаутировал Майкла. Спинкс так и не сумел отойти от этого поражения и завершил карьеру.
Бой с Тревором Бербиком
Бой с Тайсона с Бербиком вошёл в историю сразу по нескольким причинам. Во-первых, 20-летний Майк стал самым молодым чемпионом мира в тяжёлом весе, и этот рекорд держится до сих пор. Во-вторых, нокаут, в который отправил Тревора Майк, стал одним из самых запоминающихся в истории бокса. Тайсон завершил поединок в первом раунде, Бербик трижды пытался встать на ноги после пропущенного левого хука от Майка, но трижды падал на пол – и это тоже своеобразный рекорд.
Бой с Эдди Ричардсоном
Набирающий обороты 19-летний Тайсон в ноябре 1985 года встретился с соотечественником Эдди Ричардсоном с рекордом 10-2, который был на семь лет старше Майка. В этом поединке Железный Майк продемонстрировал, что и в его левой руке тоже находится динамит. Ричардсон пытался встречать Тайсона с дистанции, но Майк сумел поймать отступающего Эдди на движении и левым хуком на скачке оформил нокаут – Ричардсон отлетел от этого удара на пару метров и не смог продолжить бой.
Бой с Фрэнком Бруно
Незадолго до своего первого поражения в карьере Тайсон проводил защиту чемпионских поясов против Фрэнка Бруно с рекордом 32-2. Майк просто феноменально начал поединок и оформил мощный нокдаун уже в первом раунде: Тайсон уклонился от джеба соперника и мощнейшим левым боковым на скачке отправил претендента на пол. Бруно продолжил бой и даже дотянул до пятого раунда, но там Тайсон зажал соперника у канатов и устроил настоящее избиение, вынудив рефери спасать Фрэнка.