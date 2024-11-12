Майк Тайсон — синоним слова «нокаут». Так соперников не вырубал никто

В ночь с 15 на 16 ноября в США состоится масштабный турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера ринг разделят легендарный Майк Тайсон и известный блогер Джейк Пол.

58-летний Майк Тайсон возвращается на профессиональный ринг – и это большое событие в мире бокса. В карьере Железного Майка было огромное количество ярких побед, которые даже спустя 20 лет собирают миллионы видеопросмотров. В преддверии противостояния с Джейком Полом предлагаем вспомнить самые захватывающие нокауты Тайсона и выбрать лучший из них.

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