Проклятие титульников Чимаева. Борз всегда близок к вершине, но не бьётся за пояса

В конце октября на UFC 308 в Абу-Даби Хамзат Чимаев вернулся в октагон после годового простоя и уничтожил бывшего чемпиона Роберта Уиттакера менее чем за раунд. Такого мощного Борза мы не видели довольно давно и ни разу не видели, чтобы он выступал так с действительно мощными соперниками.

Бои с Гилбертом Бёрнсом и Камару Усманом оставляли немало вопросов к выступлению Чимаева, так что победа над Уиттакером очень впечатлила. И заодно открыла Хамзату дорогу к долгожданному титульному поединку. Уже после турнира он заявил, что готов как к титульнику с Дрикусом дю Плесси, так и к промежуточному бою с Исраэлем Адесаньей, который находится выше в рейтинге.

А можно просто подождать нового турнира в Восточной стране, так как у Хамзата (во всяком случае, сейчас) есть проблемы с въездом в США. В очереди на титул впереди Чимаева сейчас Шон Стрикленд, который отказывается биться с кем-либо, кроме чемпиона. Он и после победы Хамзата над Уиттакером призвал Борза остановиться и подождать своей очереди. Возможно, так и придётся поступить. Это будет лишним подтверждением того, что с титульниками у Чимаева пока очень сложные отношения.

В своё время Чимаев начинал карьеру в местечковых шведских промоушенах, но очень быстро перебрался в гораздо более престижный Brave CF, где превратился в звезду за пару месяцев — разбил Марко Кисича и Сидни Уилера. Обе победы были добыты в первом раунде. Так Хамзат вышел на Икрама Алискерова, хотя просил титульник. Там у Борза впервые в карьере не прошла борьба, зато прошёл апперкот, отправивший Икрама в глухой нокаут. И даже после этого титульника не было, пришлось драться с Мзвандиле Хлонгвой. Только тогда Чимаеву дали титульный шанс. Правда, сначала этому помешал ковид, а потом Хамзат предпочёл дебют в UFC бою за пояс в Brave.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

В главном промоушене мира Борз продолжил следовать программе «найти и уничтожить». Два боя за 10 дней, спустя два месяца — ещё один. И во всех поединках было страшное уничтожение соперников от Хамзата. Он настолько впечатлил руководство, что его сразу захотели забросить в топ-3 через Леона Эдвардса. Это была прямая дорога к титулу, но вмешались проблемы со здоровьем Чимаева, из-за которых он даже завершал карьеру. В итоге боец всё же вернулся и снёс Ли Цзинляна.

10-0 в карьере, 4-0 — в UFC, все победы досрочные и проход в топ-15 благодаря последнему триумфу. Такой набор вывел Хамзата на претендентский поединок со вторым номером полусреднего веса Гилбертом Бёрнсом. Там Чимаев впервые в карьере столкнулся с реальными проблемами, но победил решением судей. Правда, с титульником не повезло, за пояс дрались Камару Усман и Леон Эдвардс. А Борз должен был драться с нерейтинговым Нейтом Диазом, а в итоге встретился с Кевином Холландом.

Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

Не получив титульный шанс, Чимаев перешёл в средний вес, где ему назначили поединок с Пауло Костой. Бразилец слетел, пришлось драться с Усманом (который уже лишился титула), вышедшим на коротком уведомлении. Обоим обещали титульный шанс в случае победы, несмотря на то что оба не побеждали никого из актуальных рейтинговых средневесов. Чимаев победил, но титульник ему всё равно не дали.

«В UFC обещали титульный поединок после боя с Бёрнсом. Я его не увидел. Так было и с Усманом. Однако я доволен тем, сколько зарабатываю. Но я зарабатываю больше, чем многие чемпионы. Жизнь хороша», — говорил Хамзат до боя с Уиттакером.

Сейчас Чимаев снова в топ-3 рейтинга своего дивизиона, в UFC у него 8-0, и снова впереди маячит титульник. К слову, Стрикленд не хочет драться в Австралии на UFC 312 и готов уступить этот шанс Хамзату. Так что есть возможность прервать свою череду неудач с титульными боями. И лучше такими подарками пользоваться. Тем более Чимаев успеет провести поединок до Рамадана. Вопрос в том, готов ли сейчас к этому Борз. Если да, то в 2025 году получим чемпиона в среднем весе на долгое время.