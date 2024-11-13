Пресс-конференция: Майк Тайсон даст урок трэш-тока, Джейк Пол ответит ветерану. LIVE

В ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США) состоится большой боксёрский вечер. К нему приковано запредельное внимание фанатов, поскольку главным событием вечера станет бой легендарного Майка Тайсона и Джейка Пола.

Это будет восьмираундовый поединок, исход которого пойдёт в профессиональный рекорд бойцов. Соответственно, для Тайсона это первый не выставочный бой за последние 19 лет. Джейк Пол проведёт 12-й поединок в карьере, его текущий рекорд — 10-1. Изначально бой должен был состояться ещё летом, однако из-за проблем со здоровьем у Железного Майка он был перенесён.

А 14 ноября состоится финальная пресс-конференция, на которой спортсмены получат возможность в последний раз обратиться друг к другу перед боем. Она запланирована на 3:00 мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

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