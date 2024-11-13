Анкалаев заигрался в трэш-токера. Новый образ россиянина всех утомляет

26 октября на UFC 308 Магомед Анкалаев победил опасного Александара Ракича единогласным решением судей, и после боя все наблюдали милую сцену, как Даниэль Кормье в октагоне пытался помочь россиянину бросить вызов Алексу Перейре.

«Хватит бегать, Алекс», — Анкалаев с трудом, но повторил. Английский язык и отсутствие медийности — то, чем попрекали Магомеда все последние годы. Почему Анкалаев не получает титульник? Он недостаточно медийный. Почему Анкалаева забывают? Он не говорит на английском. Были ещё претензии по поводу скучного стиля, но это высосано из пальца — нокауты в боях с Марцином Прахнё, Далчи Лунгиамбулой, Ионом Куцелабой и Джонни Уокером не дадут соврать. Да и с тем же Ракичем Анкалаев был агрессором, тем, кто ищет финиш, но серб неплохо отбегал от опасных панчей.

Параллельно Магомед работает над медийным образом. Вернее, скорее всего, это делает его менеджер Али Абдель-Азиз, который частенько ведёт аккаунты в социальных сетях за бойцов. К примеру, Хабиб Нурмагомедов признавался, что до определённого момента оставлял ведение социальных сетей на Али, но потом забрал всё в свои руки. Анкалаев, очевидно, этого пока не делает. Но это и не сильно важно. В 99% случаях слова, опубликованные в аккаунте Магомеда, подаются именно от его имени, а не с ремаркой, что пост мог написать менеджер. Так что это формирует медийный образ Анкалаева. Тем более что он сам утверждает, что всё публикуемое согласовывается с ним.

И, к сожалению, команда Магомеда заигралась в трэш-ток. Если раньше россиянина было слишком мало в социальных сетях, то сейчас его стало слишком много. Нет баланса. Моментами это вполне неплохо, Анкалаев реагирует на чьи-то высказывания вроде Джамала Хилла: «Джамала снова нокаутируют, он на самом деле ужасен».

Магомед Анкалаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Но генеральная линия Магомеда — подначивать Алекса Перейру. После победы над Ракичем россиянин бросил вызов и в октагоне, и в социальных сетях: «Шестилетняя беспроигрышная серия из 13 побед. Произнеси моё имя сейчас. Перестань бежать, Алекс».

Затем напомнил о поражении Алекса от Адесаньи: «Алекс, если худой Адесанья отправил тебя спать, то как ты думаешь, что я сделаю с тобой? Дана Уайт, Мик Мэйнард, придержите для меня следующий ужин».

И потом пообещал, что даст чемпиону незамедлительный реванш: «Я собираюсь победить Алекса и дать ему немедленный реванш, поскольку он этого заслуживает. Остановлю его два раза подряд».

Была ситуация и с возможным боем Перейра — Анкалаев на UFC 310. Магомед дал согласие, потом удалил твит, а чуть позже заявил, что пообщался с менеджером и командой и теперь готов драться: «Мне предложили три варианта: декабрь, февраль и март. Я согласился на все, потому что планирую победить нокаутом. У меня нет с этим проблем. Я готов драться со всеми в кратчайшие сроки. Но мой соперник знает, что ему нужно подготовиться, если он не глуп».

Бой в итоге не состоялся, в UFC пожалели Перейру, который и так в этом году спасал промоушен. Но Анкалаев не оставил Алекса в покое, комментировал практически все его действия. Например, отреагировал на то, что бразилец съездил в своё родное племя: «Сосредоточься на MMA, сынок. Вуду тебе не поможет. Я обещаю всем своим друзьям, что нокаутирую его. Накажу этого парня. Я – единственный, кто был готов драться с Алексом в декабре».

Ещё один огненный перл, появившийся в аккаунте Магомеда — про матушку Россию: «Я следующий, кто привезёт пояс в матушку Россию. Алекс Перейра — мертвец. Ему осталось недолго».

Теперь трэш-ток Анкалаева пошёл ещё дальше, что утомляет. Так, Магомед решил пристыдить Джонса за то, что он уклоняется от боя с Томом Аспиналлом: «Звучит так, словно кое-кто испугался большого Тома».

Джон Джонс Фото: Denise Truscello/Getty Images

Джонс, который любит отвечать всем хейтерам, тоже в долгу не остался: «Магомед, зависть не принесёт тебе статус легенды, мой друг. Тренируйся усерднее, не трать время на ненависть. Хочешь по-настоящему задеть меня? Тогда для начала побей несколько моих рекордов. Начнём с этого».

Анкалаев ответил на это тоже: «У Джона Джонса было всего два финишных боя за последние 10 лет, он также дошёл до пятираундового решения с Овинсом Сен-Прё. Джонс не хочет драться с Аспиналлом, Перейра восстанавливается, а я голоден. Я побью Перейру, а после этого могу побить Джонса».

Как вам такой поворот? Теперь Анкалаева стало гораздо больше в медиапространстве, но выглядит это порой комично. Не зря говорят, что всё хорошо в меру. Для Магомеда это вполне подходящее выражение. Надо найти баланс, а то дойдём до времён, когда россиянин начнёт бросать вызовы в другие весовые категории и другие промоушены. Такой образ на руку Анкалаеву не играет.