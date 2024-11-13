«Кула́чка — самая безопасная. В боксе умирают». Интервью с Самураем

16 ноября в Саратове состоится яркий турнир от промоушена кулачных боёв Top Dog FC. Особенный интерес представляет главный поединок вечера. В сене сойдутся Наим «Самурай» Давудов и Магомед «Чёрная кобра» Магомедов. Они проведут чемпионский поединок.

Действующим обладателем «перстня» является именно Самурай, который имеет профессиональный рекорд 7-1 и идёт на серии побед. Ему будет противостоять опасный оппонент. Показатели Магомедова – 4-2-1. Перед важнейшей защитой мы поговорили с Давудовым и узнали о прелестях кулачного спорта, об отношении родителей к единоборствам, а также о трэш-токе.

– Как прошла подготовка к предстоящему поединку, что было интересного?

– Каждый лагерь я вношу свои коррективы. Я помогал в подготовке Лендрушу Акопяну, вместе с ним готовился, но делал на него акцент. Три недели, потом приехал домой. Спарринг-сессии провёл ещё в первом лагере. Основную работу я сделал. Я творю историю, являюсь единственным чемпионом с тремя защитами. Поэтому каждый вызов для меня – максимально серьёзный. Готов поприветствовать Магомеда в претендентстве, пятираундовом формате поединка.

– Почему именно Самурай?

– У меня раньше было прозвище Гладиатор. Очень любил плотные поединки, драку. А сейчас у меня совсем другой стиль. Я подумал, а что мне подходит теперь? И понял, что подходит Самурай. Это одиночка, путь воина. Самураи придерживаются моральных устоев, кодекса чести. А ещё у Самураев есть главнокомандующие. У нас это Даня Регбист. А я выполняю работу, которую мне дают.

Наим «Самурай» Давудов Фото: Пресс-служба Top Dog

– Вы – КМС по кикбоксингу. Но развиваться в нём дальше не стали. Почему?

– Я размышлял о том, что моё занятие должно вести меня к заработку. И понял, что в кикбоксинге с этим сложновато. Тогда я переквалифицировался в бойца MMA. Я выходец с армейского рукопашного боя.

– Есть ли соперники, которые сейчас для вас наиболее интересны? Которые раздражают?

– Тех, которые раздражают, наверное, нет. Но каждый соперник – это что-то личное. Они покушаются на часть твоих денег, на рекорд, на историю. Поэтому каждый соперник меня раздражает, я хочу всеми способами его победить. Главное – победа!

Наим «Самурай» Давудов Фото: Пресс-служба Top Dog

– У вас статус в социальных сетях: «Устраиваю пытки, дорого». Это намёк на большие гонорары? Или просто фраза, которая понравилась?

– Я, так или иначе, один из самых высокооплачиваемых бойцов Top Dog. Являюсь самым молодым чемпионом. Первый обладатель перстня с тремя защитами. И это значит, что у меня есть определённый статус. А если посмотреть сами бои, становится понятно, что я устраиваю людям «пытки». У меня семь побед. И практически каждый раз я забирал бонусы. Кроме того, пока я не встречал людей, которые убегали от меня. Поединки были кость в кость. В сене очень сложно «велосипедить».

– Не страшно ли продолжать карьеру в кула́чке? Жуткие сечки, разбитые лица и кулаки…

– Я выступал по MMA, кикбоксингу, боксу. И самый безопасный – кулачный поединок. Конечно, там рвётся кожа, ломаются кости. Но в MMA – локти, оголённые ноги без щитков. Кула́чка – не самая жёсткая. Кикбоксинг намного жёстче. А в боксе самое большое количество смертей, умирают каждый год. Всё потому, что идёт накопительный эффект. А в кула́чке намного больше возможностей быстро закончить поединок, выйти без особенных повреждений. Кула́чка, по сравнению с остальными видами, максимально безвредна.

– С первого крупного гонорара вы купили отцу машину. Это был спонтанный душевный порыв или давняя мечта?

– Отец всегда хотел машину получше. Когда я ему покупал, он сэкономил. Она была в хорошем состоянии. Но отец не до конца выполнил моё желание в тот момент. Каждый мальчик хотел бы подарить своему отцу машину. Для меня это чисто мужская тема.

– Есть ли теперь желание подарить что-то масштабное маме?

– Первый профессиональный бой был у меня в 19 лет. И больше половины гонорара ушло на подарок для неё. Я купил ей швейную машинку. Отец привил мне мужские качества, но в спорт отдала именно мама. Она настояла на том, чтобы я попал именно в секцию единоборств, научился стоять за себя. А я с детства мечтал заниматься фехтованием. Драться кулаками не любил. Любил бороться и драться на палках.

Наим «Самурай» Давудов Фото: Пресс-служба Top Dog

– А сейчас мама смотрит ваши поединки?

– Да, смотрит и даже прогнозы делает. Недавно сделала на две-три минуты разбор предстоящего соперника. Смотрит поединки в повторах. С головой находится в этой теме. Слышал от неё инициативу даже побывать на турнире. А ещё жена и мама стараются давать советы. Не знаю, насколько они профессиональные, но со стороны подсказывают. И даже сестрёнки смотрят бои. Варятся во всей этой движухе.

– Как вы относитесь к трэш-току?

– Сейчас трэш-ток – это оскорбления. А я никого и никогда не оскорблял. Для меня примером в трэш-токе является Мохаммед Али. Подколоть, но не задеть личные качества, не оскорбить. Такие негативные моменты я не поддерживаю. А если говорить красиво, не задевать достоинство человека, то это вполне приемлемо.

– А что скажете о драках на пресс-конференциях? Даже в UFC толкаются на стердаунах.

– Если тебя публично оскорбляют, нужно и отвечать ему публично. Если тебя провоцируют, то нужно показать, что ты это не «съел». Но вообще я не поддерживаю эту тему. Однако всё индивидуально. Если тебя оскорбляют, нужно отвечать. Потому что потом это увидят отец, сын. Как я буду им в глаза смотреть?

Наим «Самурай» Давудов Фото: Пресс-служба Top Dog

– А как вам прыжок Хабиба из клетки после боя с Конором?

– Там Конор много наговорил. А Хабиб смог всё это выдержать, донести до поединка. Поэтому тут всё намного сложнее. Разные случаи бывают. Если есть за что с человека спросить, то отстаивать свою честь всегда нужно. А вообще всё зависит от ситуации. Если ты ведёшь себя спокойно, то никаких конфликтов и не будет.

– А в детстве часто приходилось драться?

– Конечно. Выясняли, кто самый сильный в классе, в параллели. За школой был свой Top Dog. Дрались на кулаках, люди в круг. А хаотичных драк особенно не было. В основном это было именно в школьном формате.