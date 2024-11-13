Трансформация Джонса. Из худого полутяжеловеса — в огромного супертяжа

В ночь с 16 на 17 ноября в США состоится масштабный турнир UFC 309. В главном событии вечера пройдёт долгожданный титульный поединок в тяжёлом весе между обладателем пояса Джоном Джонсом и бывшим чемпионом лиги Стипе Миочичем.

Бой Джонса и Миочича ожидают уже больше двух лет, с тех пор как Джон выиграл у Сириля Гана и стал новым обладателем пояса в тяжёлом весе. Миочича назначили следующим претендентом, но поединок несколько раз переносился, а затем Джон выбыл на долгий срок из-за травмы.

Стипе Миочич не дрался три с половиной года, и сейчас об этом много говорят. Но при этом Джонс за последние четыре года провёл только один бой – в марте 2023 года против Сириля Гана. Дело в том, что Джонс брал паузу для того, чтобы перейти в тяжёлый вес, и пауза эта была длиной в три года.

Джонс – самый успешный полутяжеловес в истории UFC. Он не просто зачистил дивизион, а перебил всех, кого только можно было – от лучших полутяжей старой школы до молодых и голодных претендентов и принципиальных соперников. Джонс в своём дивизионе отличался габаритами: солидный рост (193 см) и феноменальный размах рук (215 см) Джон использовал в качестве своих главных преимуществ. А ещё Джонс всегда носил прозвище Кости, или же Костлявый. Джон действительно был довольно жилистым полутяжем и очень любил использовать кости в бою, а именно – локти с коленями. Это стало его главной фишкой в стиле и главным грозным оружием.

К слову, прозвище Джон получил ещё в юности, когда занимался… американским футболом. А наградил его этим прозвищем тренер – из-за худощавого телосложения и тонких ног, которые довольно нелепо смотрелись в совокупности с экипировкой для американского футбола. Ноги Джона действительно были худыми относительно его верхней половины тела, но зато в ММА, в отличие от футбола, это стало для него преимуществом.

Джон Джонс — Райан Бейдер Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Кстати, Джонс не всегда был Костлявым. Не так давно Джон выкладывал в социальные сети видео, в котором его объявляют победителем и называют… Сексуальным шоколадом. Именно такое прозвище взял себе Джон в начале карьеры, и сам же себя высмеял спустя годы.

Надо сказать, что сейчас и прозвище Костлявый совершенно не подходит Джонсу. Три года Джон работал над своим телом, после того как принял решение о переходе в тяжёлый дивизион. За это время он трансформировался в настоящего супертяжа. Природные данные у него и так были вполне подходящие, оставалось лишь набрать мышечную массу, с чем Джон справился за счёт силовых тренировок.

«Мне исполняется 37 лет! Мой вес составляет 260 фунтов (примерно 118 кг. – Прим. «Чемпионата»), и через 16 недель я буду драться с самым титулованным тяжеловесом в истории UFC. Я чувствую, что нахожусь в отличной форме прямо перед началом тренировочного лагеря. Пока моя форма далека от идеальной, но я доволен ею, учитывая недавние операции. Ещё 16 недель, чтобы стать лучшим. Это именно то, что я буду делать. Я всё ещё в спортзале, всё ещё рискую своим здоровьем, всё ещё участвую в одном из самых сложных в мире видов спорта. Я горжусь собой», — написал Джонс в социальных сетях в июле 2024 года.

Джон действительно очень прибавил в физике, на фоне далеко не самого маленького Сириля Гана Джонс смотрелся настоящим тяжеловесом и смял соперника за две минуты. Сейчас Джону предстоит поединок с одним из лучших тяжей за всю историю UFC – обладателем рекорда по количеству защит титулов подряд Стипе Миочичем.

На днях в UFC представили кастомные шорты, в которых Джон выйдет, возможно, на свой последний поединок. Они выполнены в красно-чёрных цветах, и, символично, на них нанесена татуировка Джонса, отсылающая к Библии: «Послание к Филиппийцам 4:13» (Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе). Татуировку эту на ключице Джонс сделал ещё в 2000 году в память о сестре Кармен Джонс, которая погибла в возрасте 17 лет. Это была любимая цитата Кармен из Библии, теперь тату расположится и на шортах Джона. К слову, Джонс всегда был довольно религиозен, в тяжёлые моменты жизни он обращался именно к религии, а его отец был пастором в церкви.

Джон Джонс Фото: Jeff Bottari/Getty Images

До поединка Джонса и Миочича остаётся всего несколько дней. Дана Уайт продолжает говорить о величии этого боя, хотя имена Джона и Стипе говорят сами за себя. Да, им на двоих почти 80 лет, но при этом каждый оставил в UFC и в смешанных единоборствах в целом огромный след. Для Джонса победа будет ещё одним аргументом в пользу его величия. Если некогда худощавый и костлявый парень победит одного из лучших тяжеловесов в истории этого вида спорта, то вопросов о том, кто является лучшим бойцом ММА за всё время, станет гораздо меньше.