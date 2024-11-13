Актёр, комик и специфичный «фермер». Чем Тайсон занимается на пенсии

В ночь с 15 на 16 ноября в США состоится масштабный вечер профессионального бокса. Возглавит турнир бой, к которому будет повышенное внимание – легендарный Майк Тайсон разделит ринг с блогером Джейком Полом.

Профессиональную карьеру Майк завершил ещё в 2005 году. После поражения от Леннокса Льюиса в титульном поединке в 2002 году Тайсон вернулся на ринг спустя год, вырубил Чёрного носорога Клиффорда Этьена и собирался в новый чемпионский поход. Но досрочные поражения от Дэнни Уильямса и Кевина Макбрайда заставили Майка пересмотреть своё решение и повесить перчатки на гвоздь.

Тайсон постепенно разделался с долгами, которые у него остались ещё со времён сотрудничества с Доном Кингом, и начал новую жизнь на спортивной пенсии. Её он, кстати, планировал начать… с бокса, а точнее – с серии показательных выступлений. Майк хотел монетизировать своё имя, думал колесить по Штатам с выставочными боями и хорошо зарабатывать, но в итоге турне состояло только из одного поединка – в 2006 году Железный Майк победил Кори Сандерса, который боксировал в шлеме. В итоге идея с показательными боями отложилась на 14 лет.

Тайсон стал искать себя на пенсии в чём-то другом, кроме бокса. Так, например, Майк сотрудничал с WWE и миром реслинга. Естественно, что сам он не выступал в «боях», но был частью шоу, за что получал огромные гонорары – здесь Майку сполна удалось монетизировать своё имя. Более того, в 2012 году Тайсон попал даже в Зал славы WWE.

Отдельной главной в жизни «пенсионного» Майка является актёрская деятельность. Сниматься Тайсон начал ещё во время спортивной карьеры, но, конечно, чаще стал появляться на экране уже после того, как завязал с боксом. В большинстве случаев Майк играл самого себя, и роли были эпизодическими, тем не менее фильмография Тайсона насчитывает более 20 фильмов и сериалов – «Мальчишник в Вегасе», «Как я встретил вашу маму», «Рокки Бальбоа», «Кикбоксёр возвращается» и многие другие. С эпизодическими ролями Майк вполне справлялся и при этом очень неплохо зарабатывал, найдя в киноиндустрии один из основных источников заработка.

Майк Тайсон Фото: Lester Cohen/WireImage

Актёрский талант Тайсона пригодился ему и в создании собственного подкаста, куда к нему приходят многие звёзды спорта. Сам Майк, кстати, тоже стал завсегдатаем различных YouTube-проектов, подкастов, блогов, комедийных шоу. Везде, где можно засветиться, Тайсон светится, и старается со всего этого иметь прибыль.

Майк Тайсон Фото: Noel Vasquez/Getty Images for Extra

Отдельно Тайсон стал уделять внимание бизнесу. Конечно, в первую очередь это продажа собственного мерча. У Майка есть целый сайт с различными коллекциями самой разнообразной одежды на все времена года, и естественно, что вся эта одежда или с изображением Майка, или с автографом, или так или иначе всё равно связана с Тайсоном. Там же, к слову, можно приобрести и различные брендированные спортивные принадлежности для бокса – перчатки, тейпы, лапы и прочее. Тайсон, кстати, часто и сам ходит в одежде своего бренда – своеобразная реклама.

Вторая часть бизнеса Майка связана… с фермерством. Нет, наверное, всё же с «фермерством». Потому что выращивать и реализовывать с 2019 года Тайсон захотел не фрукты или овощи, а лёгкие наркотики, разрешённые в США. И этот бизнес приносит серьёзные деньги. В этом весь Майк.

В 2020 году, кстати, Тайсон решил тряхнуть стариной и вернуться на ринг. Он провёл показательный поединок с другой легендой бокса – Роем Джонсом. Бой в итоге завершился вничью, легендарные пенсионеры заработали солидные чеки (Тайсон — $ 10 млн, Джонс — $ 3 млн) и отправились дальше на заслуженный отдых.

Тайсон сумел «выровнять» свою жизнь, которая была у него наподобие американских горок. Закрыл долги, обрёл семейное счастье, смог найти себя вне ринга и научился зарабатывать не только кулаками. Конечно, во многом ему помогают боксёрское прошлое и его известное имя, но ведь он сделал себя сам и теперь грамотно монетизирует всё это. Несмотря на непростой жизненный путь Майка, пенсионеру Тайсону и сейчас могут позавидовать многие.

Теперь Железный Майк решил ещё раз тряхнуть стариной. Конечно, всем очевидно, что Тайсон выходит против Джейка Пола с одной целью – хорошо заработать. Не просто хорошо, а на уровне действующих звёзд мирового бокса. За поединок с Полом Тайсон получит $ 20 млн, что является солидной прибавкой к и без того безбедной пенсии. Конечно, выходить в ринг в 58 лет против здорового блогера, который вдвое младше – серьёзный риск. Но и ставки высокие. Зато будет что обсуждать в собственном подкасте – главное, чтобы после боя не возникло никаких проблем со здоровьем.