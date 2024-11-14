Взвешивание: Тайсон в шикарной форме! Но чем ответит ему Пол? LIVE

В ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США) состоится большой боксёрский вечер. К нему приковано запредельное внимание фанатов, поскольку главным событием вечера станет бой легендарного Майка Тайсона и Джейка Пола.
Это будет восьмираундовый поединок, исход которого пойдёт в профессиональный рекорд бойцов. Соответственно, для Тайсона это первый не выставочный бой за последние 19 лет. Джейк Пол проведёт 12-й поединок в карьере, его текущий рекорд — 10-1. Изначально бой должен был состояться ещё летом, однако из-за проблем со здоровьем у Железного Майка он был перенесён.
15 ноября состоится церемония взвешивания. Она запланирована на 03:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания и событий вокруг неё.
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😱 Майк Тайсон: осознанный риск — моя главная мотивация
«Я мог бы каждый день просто сидеть и ждать чек от своего бизнеса. Деньги для меня — это чушь, я не мотивирован только деньгами. Я настоящий мужчина… Я хочу выйти туда и подвергнуть себя риску, вот это мне придаёт максимальную мотивацию — осознанный риск.
Иногда мне хочется увидеть, кто я на самом деле. Хочется увидеть, из чего я на самом деле сделан», — сказал Тайсон.
Где смотреть церемонию взвешивания перед боем Майк Тайсон — Джейк Пол
Церемонию взвешивания покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🥊 Майк Тайсон планирует нокаутировать Джейка Пола на старте поединка
«У меня ничего нового не произошло. Я очень хорошо готовился к этому бою, намного лучше, чем обычно, поэтому я чувствую, что готов на полную.
Уверен, что все увидят в ринге много боли. Если он не будет бегать от меня, то вы увидите нокаут уже в первом раунде. Но я всё же думаю, что мне придётся за ним побегать один или два раунда, прежде чем я его прикончу», — приводит слова Тайсона MMA Fighting.
Дата и время церемонии взвешивания перед боем Майк Тайсон — Джейк Пол
Церемония взвешивания состоится в ночь с 14 на 15 ноября в Арлингтоне (США). Она запланирована на 03:00 по московскому времени.
💰 Джейк Пол предложил пари Майку Тайсону на $ 5 млн
«Майки, Майки, если ты продержишься со мной более четырёх раундов, я дам тебе дополнительно $ 5 млн! Но если нет, то тебе придётся сделать татуировку с надписью: «Я люблю Джейка Пола». Сделка или нет?» — приводит слова Пола издание USA Today.
Где смотреть турнир с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол
Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🔝 «Так было бы лучше всего». Майк Тайсон объяснил, почему хочет видеть Дану Уайта в боксе
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон считает, что приход в профессиональный бокс генерального директора UFC Даны Уайта положительно сказался бы на индустрии.
«Это было бы лучшее, что может случиться с боксом. В UFC, если кто-то освистал бой, вы больше не увидите бойца. Его следующий бой пройдёт где-нибудь в Южной Дакоте. Если нет хорошего боя, вы больше не увидите парня. А в боксе мы узнаем, что парень будет драться через месяц, но мы не хотим это видеть», — сказал Тайсон в подкасте It Is What It Is.
Дата и время турнира с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол
Турнир состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США). Боксёрский вечер стартует в 04:00 по московскому времени.
👏 Леннокс Льюис высказался о шансах 58-летнего Майка Тайсона победить Джейка Пола
«Я уже давно не видел Майка в ринге, так что точно сказать не могу. Но я видел, как он выглядит без футболки. Он сейчас в хорошей форме. Очевидно, он может победить. Если он хорошо провёл тренировочный лагерь, если у него были хорошие спарринги, то должен быть в состоянии сделать это», — сказал Льюис в интервью на YouTube-канале TMZSports.
Полный кард турнира с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол
- Майк Тайсон – Джейк Пол;
- Кэти Тэйлор – Аманда Серрано;
- Марио Барриос – Абель Рамос;
- Шедейша Грин — Мелинда Уотпул;
- Лукас Барди — Коди Марксмен;
- Брюс Кэррингтон — Дэйна Кулвелл;
- Нирадж Гоят – Виндерссон Нунес.