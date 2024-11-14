Обидно, но Джонс круче Емельяненко. Объясняем, почему россиянин не такой великий

В ночь с 16 на 17 ноября в США состоится грандиозный турнир UFC 309. В главном событии вечера в октагоне сойдутся Джон Джонс и Стипе Миочич. Они проведут долгожданный титульный поединок. Сейчас пояс принадлежит Костяному.

Джонс продолжает доминировать в лучшей лиге на планете. Он достиг спортивных вершин очень давно, но по-прежнему раз за разом подтверждает свой статус легенды. Наследие Джона не вызывает никаких сомнений, а многие эксперты однозначно называют его величайшим в истории смешанных единоборств.

Джон Джонс



Дата рождения: 19 июля 1987 года

Место рождения: Рочестер, Нью-Йорк, США

Рост: 193 см

Размах рук: 215 см

Весовая категория: тяжёлая

Команда: Fight Ready

Прозвище: Костяной 19 июля 1987 годаРочестер, Нью-Йорк, США193 см215 смтяжёлаяFight ReadyКостяной

Джон Джонс — из Костяного в лютого тяжеловеса

Джонс – прекрасен даже в свои 37 лет. Он за последнее время пережил невероятную трансформацию. Американец всегда славился габаритами. Костяной имел приличный рост (193 см) и невероятный размах рук (215 см), что делало его опаснейшим ударником. А теперь Костяной, вопреки своему прозвищу, превратился в огромного тяжеловеса. И стал намного более мастеровитым в плане борьбы. Что и продемонстрировал после длительного простоя. Вышел и легко расправился с Сирилем Ганом. Сейчас вес Джонса составляет примерно 118 кг. И даже в этих кондициях, которые для него максимально непривычны, Джон практически безупречен.

Старт карьеры Джонса — стремительный взлёт

Стоит отметить, что Костяной действительно выстроил легендарную карьеру. И, видимо, сравнивать его с Фёдором Емельяненко попросту невозможно. Свой профессиональный путь Джонс выстраивал стремительно, От его первого поединка до попадания в UFC прошло… четыре месяца. Но есть кое-что, что способно поразить намного сильнее. За это время Джон успел набить профессиональный рекорд 6-0. Сначала Костяной вообще дрался каждую неделю. Но постепенно стал позволять себе немного отдыхать. И можно констатировать, что практически всю карьеру Джонс провёл в лучшем промоушене на планете.

На этом фоне, хочется этого или нет, послужной список Фёдора выглядит намного скромнее. Конечно, Последний Император провёл много времени в Bellator, покорил Японию и Rizin. Но до лучшего промоушена мира россиянин так и не добрался. Кроме того, Емельяненко даже стал своеобразной чёрной меткой. Все лиги, в которых блистал россиянин, со временем закрывались, прекращали самостоятельное существование. Пожалуй, исключением со знаком «плюс» выглядит Rizin. Он проводит турниры, которые по-прежнему привлекают к себе большое внимание.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

А было ли поражение Джона Джонса?

Джонс многими считается непобеждённым бойцом. В его профессиональном рекорде есть одна осечка. Но это дисквалификация за запрещённые локти. Вот только по-прежнему ведутся разговоры о том, справедливо ли было решение рефери. А особенно остро вопрос встаёт в разрезе того, что недавно в правила были введены изменения. И те самые локти теперь стали абсолютно легальными. Поэтому в очередной раз фанаты начали говорить, что поражение из рекорда пора вычеркнуть. Конечно, пока всё это лишь на уровне разговоров. Но сам Джонс постоянно утверждает, что никаких осечек в его легендарной карьере не было.

Джон Джонс Фото: Getty Images

И в этом плане у Емельяненко всё не так просто. Он завершил свою профессиональную карьеру, имея рекорд 40-7 (1). И многие утверждают, что ушёл россиянин поздновато. За шесть последних лет карьеры Последний Император потерпел три поражения. И все они получились крайне болезненными. Фёдор неизменно падал в нокауты в первых раундах. А прощальный поединок превратился в форменное избиение. Это далеко не тот финиш карьеры, которого по-настоящему заслуживает такой чемпион. Поэтому многие справедливо говорят – карьеру нужно было завершать раньше.

Фёдор Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Емельяненко – великий боец. Он доказывал это на протяжении всей карьеры. Но Джонс – феномен. Потому сложно не соглашаться с Даной Уайтом, который однозначно называет именно Костяного самым легендарным бойцом в истории смешанных единоборств. Джон быстро ворвался в лучшую лигу на планете и захватил свой дивизион. А затем перебрался в другую весовую категорию и завоевал титул. Теперь на пути легенды очередное испытание – сражение с Миочичем. И это новая возможность доказать всем, кто именно является величайшим.